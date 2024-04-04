В Москве впервые присудили компенсацию жертве домашнего насилия из казны государства

Правозащитница и жертва домашнего насилия Светлана Грачева 2 апреля победила в суде против МВД России. Ей присудили компенсацию за волокиту дела от государства. Подобное решение было впервые вынесено в стране. Подробности узнал портал «Страсти».

История Светланы началась почти 5 лет назад. В сентябре 2019 года она обратилась в отдел полиции района Аэропорт по Москве и заявила об избиении супругом, нанесении телесных повреждений. Однако столкнулась Грачева с бездействием правоохранительных органов, из-за чего разбирательства сильно затянулись.

«Отказные просто штамповались, первая СМЭ была назначена только через 6 месяцев, вторая почти через 10 месяцев, эксперты не могли понять, если ли вред здоровью или нет, полиция волокитила материал проверки, не давала с ним долгое время ознакомиться моему адвокату, по этому поводу мы обратились с Анатолием Федоровичем (адвокат Светланы Грачевой – прим. «Страсти») в суд в рамках статьи 125 УПК и Савеловский районный суд в 2020 году признал действия полиции района Аэропорт по г. Москве незаконными, моя жалоба была удовлетворена судом и полиция понесла первую ответственность за свое бездействие», - рассказала Светлана.

На этом Грачева не остановилась и продолжила борьбу. Через два года ей удалось добиться возбуждения уголовное дела. Следствие шло 1 год и 3 месяца, что считается довольно большим сроком для одной статьи.

«Органами прокуратуры РФ неоднократно выносились представления, требования в отношении ОМВД по району Аэропорт. Столько лет из жизни у меня забрали просто из-за того, что полиция не хотела работать по моей истории, у них была одна цель - тянуть, бездействовать. После того, как все-таки мне удалось поставить точку в своей истории, а билась я 4,2 года, я приняла решение подать административный иск к МВД РФ за неразумный срок производства уголовного дела. Мои конституционные права, нарушались годами, и я знала, что это бесследно нельзя оставлять, нужно всех виновных в умышленном затягивании производства по делу, привлечь к ответственности», - отметила Грачева.