В Москве впервые присудили компенсацию жертве домашнего насилия из казны государства
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Правозащитница и жертва домашнего насилия Светлана Грачева 2 апреля победила в суде против МВД России. Ей присудили компенсацию за волокиту дела от государства. Подобное решение было впервые вынесено в стране. Подробности узнал портал «Страсти».
История Светланы началась почти 5 лет назад. В сентябре 2019 года она обратилась в отдел полиции района Аэропорт по Москве и заявила об избиении супругом, нанесении телесных повреждений. Однако столкнулась Грачева с бездействием правоохранительных органов, из-за чего разбирательства сильно затянулись.
«Отказные просто штамповались, первая СМЭ была назначена только через 6 месяцев, вторая почти через 10 месяцев, эксперты не могли понять, если ли вред здоровью или нет, полиция волокитила материал проверки, не давала с ним долгое время ознакомиться моему адвокату, по этому поводу мы обратились с Анатолием Федоровичем (адвокат Светланы Грачевой – прим. «Страсти») в суд в рамках статьи 125 УПК и Савеловский районный суд в 2020 году признал действия полиции района Аэропорт по г. Москве незаконными, моя жалоба была удовлетворена судом и полиция понесла первую ответственность за свое бездействие», - рассказала Светлана.
На этом Грачева не остановилась и продолжила борьбу. Через два года ей удалось добиться возбуждения уголовное дела. Следствие шло 1 год и 3 месяца, что считается довольно большим сроком для одной статьи.
«Органами прокуратуры РФ неоднократно выносились представления, требования в отношении ОМВД по району Аэропорт. Столько лет из жизни у меня забрали просто из-за того, что полиция не хотела работать по моей истории, у них была одна цель - тянуть, бездействовать. После того, как все-таки мне удалось поставить точку в своей истории, а билась я 4,2 года, я приняла решение подать административный иск к МВД РФ за неразумный срок производства уголовного дела. Мои конституционные права, нарушались годами, и я знала, что это бесследно нельзя оставлять, нужно всех виновных в умышленном затягивании производства по делу, привлечь к ответственности», - отметила Грачева.
Первой инстанцией был - Московский городской суд, и в декабре 2023 года судья отказала Светлане в иске и, соответственно, в присуждении компенсации. По мнению правозащитницы, решение было принято незаконно и с существенными нарушениями. Поэтому она подала апелляцию в Первый апелляционный суд РФ, и вот 2 апреля 2024 года апелляционная жалоба была удовлетворена, судьи коллегиально приняли решение присудить ей компенсацию.
«Судебный акт вступил в законную силу в этот же день и уже выдан исполнительный лист в Министерство Финансов России. Я безумно благодарна себе, что стойко выдержала все испытания и препятствия, которые мне создавала полиция, и теперь имею самые сильные судебные решения по домашнему насилию в нашей стране. В такие моменты ты понимаешь, что все было не зря и моя вера в себя, в свои силы и в страну меня не подвела. Хочется поблагодарить судей Первого апелляционного суда России, за профессионализм, беспристрастность и судейскую этику», - подчеркнула Светлана Грачева.
Решение суда заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Дмитрий Клинков назвал законным и обоснованным. Отметим, что за историей Светланы юрист следит уже давно.
«Это абсолютно незаконное решение Московского городского суда, тоже видел. Московский городской суд, отказывая в требованиях Светланы, в своем постановлении указал, что 4 года расследовать дело по побоям совершенным в условиях очевидности – это нормально, 5 или 6 следственных действий за это время – это нормально. Хотя, на самом деле, практика такова, что за 4 года приговоры получают люди, совершившие многоэпизодные преступления, количество томов превышает по ним 100 штук.
Подавая апелляционную жалобу, которую я к слову так же видел, Светлана сослалась не только на общие требования уголовно-процессуального законодательства, но и на практику Верховного и Конституционного судов Российской Федерации, жалоба была написана на отлично – я даже не стал ничего исправлять в ней.
Именно, поэтому, первой апелляционной инстанцией, принято единственное и верное решение – жалобу удовлетворить. Удовлетворяя жалобу, суд апелляционной инстанции, не только защитил право Светланы, но и права неопределенного количества лиц, которые сталкиваются с волокитой и в целом, показал, что все-таки закон у нас работает, статья 6.1 УПК РФ – скорее жива», - поделился мнением Клинков.
Дело Светланы Грачевой вел адвокат Анатолий Панфилов. В беседе с порталом «Страсти» он указал на ошибки, допущенные в ходе разбирательства, из-за которых оно и затянулось на годы.
«Сложность судебного процесса заключалась в изначально незаконных действиях отдела полиции «Аэропорт» города Москвы, сотрудники которого постоянно отказывали в возбуждении уголовного дела, не исполняли должностных обязанностей по истребованию документов, назначению необходимой судебно-медицинской экспертизы, что повлекло необходимость подавать жалобы, а потерпевшей нести расходы на проведение экспертиз, которые должны были делать правоохранительные органы. Приходилось преодолевать бездействие и Савеловской прокуратуры города Москвы, которая первоначально с 2019 по 2021 годы заняла позицию в поддержку органа дознания отдела полиции «Аэропорт», это еще одна из причин, почему почти два года не возбуждали уголовное дело.
Приговор суда о признании бывшего мужа Грачевой С.В. виновным является законным и обоснованным, жалобы осужденного оставлены без удовлетворения, а последующее в апреле 2024 году судебное решение Первого апелляционного суда о компенсации за нарушение права потерпевшей на судопроизводство в разумные сроки явилось окончательным и логичным завершением всего уголовного судопроизводства», - отметил Панфилов.
Также дело и победу Светланы Грачевой прокомментировал криминалист, полковник РУБОП в отставке Михаил Игнатов. Он отметил, что эта история поможет в дальнейшем другим жертвам домашнего насилия.
«Откуда вообще появился этот иск Грачевой к МВД? Он появился из-за того, что должностные лица ОВД района Аэропорт только по им известной причине всячески саботировали заявление Светланы, а потом долго расследовали возбужденное спустя 2 года подачи заявления уголовное дело. Это ни в какие рамки не входит. Это говорит о том, что люди либо не компетентны в вопросах юриспруденции, либо присутствовала коррупционная составляющая. Такие дела уже при наличии готовой экспертизы, свидетелей и обвиняемого с потерпевшим расследуются за два месяца, - подчеркнул Игнатов. — Я считаю, что государство даже должно выплачивать компенсацию Грачевой не из казны, а из зарплаты конкретных граждан, ответственных за волокиту дела. У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Данная история может повлиять не только на дела о домашнем насилии. Это должно коснуться любого пострадавшего от преступной деятельности тех или иных лиц».