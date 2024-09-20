В Москве состоялось открытие мемориальной доски, посвященной Николаю Сличенко

В Москве прошло открытие мемориальной доски, посвященной Николаю Сличенко. В нем приняла участие дочь артиста Тамила Сличенко. На мероприятии побывал портал «Страсти».

Барельеф из бронзы появился на фасаде здания дома на Тверской. Там Николай жил с 1970 по 2021 год. На открытии присутствовали поклонники творчества артиста, его друзья и коллеги.

«Такого чувства волнения я давно не испытывал. Я с Николаем Алексеевичем познакомился ровно 56 лет назад. Мои первые шаги на сцене, на концертной эстраде, я делал с его благословения, с его помощью. Я сейчас подошел, увидел, что пришли люди на открытие доски. Это очень хорошо. В Москве много мемориальных досок, мимо которых проходит огромное количество людей. Не только не зная, кто это, но даже не интересуясь. Наверное, потому что то, чем занимались эти люди, с трудом доходит до человеческого сердца. То, что удавалось Николаю Алексеевичу, не удавалось сделать почти никому», - сказал на мероприятии Геннадий Хазанов.

Работа над мемориальной доской продолжалась на протяжении двух лет. Ее создали скульптор Вадим Кириллов, член Союза художников России, обладатель золотой медали Российской академии художеств, и архитектор Галия Ишкильдина, автор памятной стелы «Город воинской славы» и соавтор мемориала воинам-освободителям в Белгороде.

«Для скульптора создать такой напряженный образ в небольшом размере, что предполагает мемориальная доска, — сложная задача, но мы с архитектором Галиёй Ишкильдиной постарались передать в малой форме великое мастерство Сличенко», - отметил Кириллов.

Напомним, что в этом году Николаю Сличенко могло исполниться 90 лет.