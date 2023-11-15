В Москве состоялось официальное открытие проекта «Театр в кино». Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение издания «Страсти».

12 ноября 2023 года в «Октябре» состоялась премьера фильма-оперы «Пиковая дама» театра «Геликон-опера» в постановке Дмитрия Бертмана. Мероприятие посетили Владимир Познер, Николай Цискаридзе, Игорь Крутой, Нелли Кобзон, Вадим Верник, Фекла Толстая, Ирина Йовович и многие другие звезды.

Проект «Театр в кино», задуманный и реализованный телеканалом «Россия-Культура», поддержан Министерством культуры РФ.

«Любое воплощение гениального произведения Александра Сергеевича Пушкина – интересно. Он придумал замечательную повесть про одержимого человека, ее можно интерпретировать как угодно. Это уникальное произведение будет иметь огромное количество воплощений», — поделился мнением Николай Цискаридзе.

«Изначально «Пиковая дама» — очень красивый спектакль: великолепная музыка, великолепные актерские работы, блистательные певцы, потрясающий хор. Мы услышим одни из лучших голосов нашей страны. У Бертмана не просто певцы, они одновременно и актеры. Их эмоции, состояния, внутренние переживания мы сможем почувствовать благодаря крупному плану на экране», — высказался Вадим Верник.

Фильм-опера «Пиковая дама» вышел в прокате уже в 60 городах России.