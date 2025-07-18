«В каком-то смысле стала заложницей типажа»: что поможет Анне Чиповской перезапустить карьеру

Анна Чиповская получила известность благодаря съемкам во второй части «Елок». После успеха комедии актрису стали приглашать во многие проекты, и на сегодняшний день в ее фильмографии много рейтинговых сериалов. В беседе с сайтом «Страсти» кинокритик Александр Голубчиков отметил, что Анна пользуется спросом в профессии не только благодаря таланту, но и привлекательной внешности. При этом, по мнению эксперта, актриса застряла в образе романтической героини.

«Не стоит забывать, что Анна — девушка из интеллигентной семьи, плюс, она училась у Константина Райкина. Там есть определенный бэкграунд, который предполагает, что она пришла в профессию не с улицы. Да, Анна интересная актриса, любопытная. Может быть, она и не обладает широким диапазоном, но много ли у нас таких актрис? Тем не менее привлекательная внешность — одна из причин, по которой ее часто снимают. У нас много красивых актрис, но типаж у Анны очень утонченный. Она не меняется с годами! Возможно, в каком-то смысле стала заложницей типажа», — высказался кинокритик.

Александр отметил, что в фильмографии Анны были проекты, показавшие ее с новой стороны. В качестве примера он привел триллер «Чистое искусство», где партнером Чиповской стал Петр Федоров. Также кинокритик упомянул проект «Первый класс», в котором актриса сыграла маму, впервые отправившую ребенка в школу.

По мнению эксперта, Анна может перезапустить карьеру, если начнет расширять диапазон своих ролей.

«Она вполне способна быть не только романтическим персонажем. Странно, что ее в этом качестве мало снимают. Вот, скажем, мы уже привыкли к Ирине Старшенбаум в определенном качестве. А сейчас, после «Фишера», предполагаю, ее начнут снимать в триллерах. Если бы у Чиповской было бы такое желание, она могла бы попробовать себя в новой роли», — резюмировал кинокритик.