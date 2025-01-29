В Госдуме призвали запретить знахарей и сравнили гомеопатов с любителями шашлыка

На этой неделе появилась информация о том, что в Башкирии был создан первый в РФ реестр травников и народных целителей. Однако таких «профессий» в современной России существовать не должно, заявил в беседе с сайтом «Страсти» депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов.

«Понимаю, что у многих есть слабость — он головой ударился, и у него начались видения экстрасенсорные. Или бабка таежная ему там нашептала. Но я считаю, что не нужно заигрывать с сомнительными фольклорными персонажами. Все эти реестры знахарей — это больше к Министерству культуры, чем к здравоохранению. Баба Яга, Леший, знахари — это все про русский фольклор, слабо имеющий отношение к вопросам здравоохранения. Любые попытки вывести в легальное медицинское пространство знахарей и прочих вещунов — это заигрывание с откровенной чертовщиной», — заявил Милонов.

Он подчеркивает: любые попытки убедить людей в том, что знахари могут принести им благо — преступные и опасные явления, и угрозу они представляют в первую очередь для здоровья человека. В данном вопросе парламентария беспокоит тот факт, что знахарством занимаются люди, не имеющие должной квалификации.

«Все, что касается медицины, требует образования. Я не против того, что медицина активно использует растительные компоненты в терапии. Но это лекарства и компоненты, имеющие доказанную терапевтическую ценность. Те же самые алоэ, эвкалипт — они входят в состав огромного количества лекарств. И они эффективны, эффективность доказана. Но почему, когда у человека нет медицинского образования, но он за деньги очень хочет в этой теме поработать, он называет себя народным целителем и начинает за деньги у себя принимать?» — считает Виталий Валентинович.

Милонов настаивает: здоровье человека — слишком большая ценность, чтобы разрешить людям без медицинского образования этим заниматься.

В то же время популярная среди россиян гомеопатия, по его словам, не представляет угрозы для здоровья граждан, однако ее сторонникам необходимо запретить заниматься бизнесом и преподносить свои услуги как медицинские.

«Гомеопатия — вообще не наука и не медицина. Это больше про увлечения. Я бы сказал, увлечения дорогими горошинками. Многие люди любят пастилки для освежения дыхания — с мятой, с эвкалиптом. Это и есть гомеопатия. Просто нельзя это называть отраслью медицины и говорить, что гомеопатия — вид оказания медицинских или терапевтических услуг. Это просто увлечение поеданием смеси трав и сахара. Мы же любителей шашлыка не называем медиками. Есть алкаши, которые считают, что водка лечит», — отметил депутат.

По его словам, гомеопатия останется «нишей энтузиастов», если эти энтузиасты лишатся возможности говорить о помощи в лечении и зарабатывать деньги на здоровье доверчивых граждан, которым помогает обыкновенный эффект плацебо. В плацебо, говорит Виталий Валентинович, также нет ничего плохого — некоторым подобное самовнушение позволяет чувствовать себя более умиротворенно. Однако подобного рода практики могут существовать исключительно не уровне хобби.

Причину популярности же гомеопатических аптек Милонов видит в советском наследии — такие заведения расплодились из-за того, что в СССР наблюдалась нехватка лекарств.

«Я не против. Я сам считаю, что ребенок, когда порезался на даче, прикладывает подорожник — и у него останавливается кровотечение. Это нормально. Но гомеопатия претендует на альтернативу медицине. Я не против, если это развлечение. Ну, хорошо — съел он эту горошинку абсолютно бесполезную. Если у него нет сахарного диабета, эта горошинка ему не повредит. Она доставит комфорт и спокойствие, ему будет легче выздоравливать. Замечательно», — резюмировал Виталий Валентинович.