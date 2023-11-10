В финальной серии «Плаксы» состоялась премьера клипа «Шрамы» Ники Жуковой

9 ноября 2023 года вышел последний эпизод сериала «Плаксы», в котором его создатели показали тему школьного буллинга. В заключительной серии состоялась премьера клипа Ники Жуковой «Шрамы». Об этом сообщается в пресс-релизе, попавшем в распоряжение издания «Страсти».

По традиции каждой серии, в финале сезона состоялась премьера клипа на песню «Шрамы». Это — последняя музыкальная история главной героини, отразившая ее переживания. Отмечается, что каждый клип, появившийся в сериале, становится хитом.

Музыкальная драма от Сергея Жукова и «Руки ВВерх! Продакшн» рассказала историю школьницы Маши (Ника Жукова), которая переехала с родителями из Москвы в небольшой город Новоморск. После переезда девочка столкнулась с травлей со стороны сверстников и стала жертвой буллинга. Создатели проекта раскрыли несколько линий взаимоотношений: первая школьная любовь, травля одноклассников, давление со стороны учителей и отношения в семье.

Финал сериала преподнес зрителям много тайн, разгадка которых состоится во втором сезоне.