В чем встречать Новый год: модные цвета и стили в одежде

Символом 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея. Как правильно подобрать наряд для праздничной ночи? Какие цвета помогут привлечь удачу, а какие ее спугнут? В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» профессор моды РГУ имени Косыгина Надежда Коробцева рассказала, в чем встречать Новый год.

«На Новый год можно выбрать стилистику костюма: диффузную, авангардную, спортивную, романтическую, фантазийную, карнавальную, эпатажную. Список можно было бы продолжить, однако следует исключить деловую стилистику, так как она в Новый год будет смотреться скучно и настраивать на повседневность, возвращать в рабочую обстановку. Для того, чтобы по-настоящему отвлечься, хорошо бы прибегнуть к косплей-образам. Термин дословно переводится с английского как «костюмированная игра». Сейчас образность становится популярной в России. В праздник погрузиться в творческую атмосферу воссоздания любимого образа будет способствовать позитивному, веселому настрою всех участников действия», — высказалась эксперт.

В Новый год можно позволить себе и длинные вечерние платья, в отдельных случаях со шлейфом, вечерние платья средней длины с фигурными вырезами, драпировками, разрезами, элегантную накидку с отделкой, вышивкой из бархата, натурального меха, атласа. В ряде случаев подойдут открытые коктейльные платья, нарядные костюмы (юбка + блузка, брюки + блузка или жакет интересного дизайнерского решения). Обувь выбирается та, которая подойдет по стилистике, от закрытых классических туфель до открытых босоножек с ремешками, всевозможными отделками и самым необычным оформлением.

Ну а если новогодний костюм будет правильно подобран к вашей внешности и фигуре, сделан праздничный, нарядный макияж или визаж, костюм умело подобран по цвету, учтена ваша цветовая палитра, праздник считайте, состоялся.

«Конечно, есть многочисленные рекомендации по выбору цветовой палитры костюма для встречи года деревянной Змеи… Если верите в то, что цвет может оказаться в конфликте с энергией Деревянной Змеи, то не следует использовать темно-синюю палитру, черный цвет. Предпочтение лучше отдать желтому, бирюзовому, зеленому и золотистым, бронзовым оттенкам. Считается, что, выбрав рекомендуемую цветовую гамму, вы сможете полнее раскрыть в Новом году свой творческий потенциал, обеспечить позитивный баланс жизненных обстоятельств и гармонию в отношениях с близкими!» — резюмировала Надежда.