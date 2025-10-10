В чем причины хронической усталости и как восстановить утраченную энергию

В современном мире стресс и усталость часто становятся постоянными спутниками, мешая работе и личной жизни. Недостаток сил, трудности с концентрацией, «туман в голове», отсутствие радости и желания действовать – все это сигналы того, что организм работает на пределе и нуждается в восстановлении. Эксперт по интегративной медицине Эмма Кесслер рассказала сайту «Страсти», как вернуть жизненные силы в повседневную жизнь.

Как пояснила специалист, хроническая усталость не просто следствие напряженного графика, а комплексный сбой в системе регуляции энергии, где задействовано множество факторов. И каждому из них нужно уделить внимание.