В чем причины хронической усталости и как восстановить утраченную энергию
В современном мире стресс и усталость часто становятся постоянными спутниками, мешая работе и личной жизни. Недостаток сил, трудности с концентрацией, «туман в голове», отсутствие радости и желания действовать – все это сигналы того, что организм работает на пределе и нуждается в восстановлении. Эксперт по интегративной медицине Эмма Кесслер рассказала сайту «Страсти», как вернуть жизненные силы в повседневную жизнь.
Как пояснила специалист, хроническая усталость не просто следствие напряженного графика, а комплексный сбой в системе регуляции энергии, где задействовано множество факторов. И каждому из них нужно уделить внимание.
«Первое, с чего стоит начинать — это наладить сон. Ведь именно во время него восстанавливаются нервная система, гормональный фон и иммунитет, а мозг проходит процессы детоксикации. Нерегулярный или поверхностный отдых буквально ворует энергию у наших клеток, поэтому крайне важно установить четкий режим и ложиться до полуночи, чтобы активировался пик выработки мелатонина»
Эмма Кесслер
Предпринимательница, основательница стартапа SELF, эксперт по интегративной медицине
Вторым пунктом на пути к оздоровлению, по словам Эммы Кесслер, служит питание. Именно здоровая еда обеспечивает строительные блоки для клеток и топливо для митохондрий. И в данном случае подразумевается не какая-то конкретная диета, а в целом сбалансированных подход, который становится системой без срывов и голода.
Как подчеркнула специалист, есть лучше понемногу, в одно и тоже время, сочетая в тарелке овощи, зелень, качественные белки и правильные жиры. Только это сформирует устойчивый уровень энергии и позволит отказаться от перекусов, «ночных зажоров» и победить тягу к сладкому.
«Выбирая рацион, важно помнить: быстрые углеводы дают лишь кратковременный всплеск энергии, за которым следует резкий спад. А вот правильные белки и жиры стабилизируют уровень сахара и поддерживают когнитивные функции. Женщинам с хронической усталостью особенно полезно следить за достаточным уровнем белка в рационе, ведь именно он обеспечивает производство ферментов и гормонов, участвующих в энергетическом обмене»
Питьевой режим также нельзя недооценивать. Эксперт рекомендовала ограничить потребление кофе, пить травяные настои и большое количество воды. Обезвоживание часто проявляется в виде усталости и головных боли, хотя женщина может даже не осознавать, что у нее существует нехватка жидкости. Чистая вода должна поступать равномерно в течение дня, а утро желательно начинать со стакана теплой воды с лимоном или морской солью для восполнения электролитов.
Любителям кофе стоит употреблять не больше двух чашек напитка в день, а чай заваривать некрепким: они обезвоживают и создают иллюзию бодрости, за которой следует истощение.
Дополнительную поддержку дают витамины группы В для энергетических процессов, омега-3 жирные кислоты для мозга и снижения воспаления.
Также важными моментами на пути к восстановлению здоровья и уровня энергии являются отказ от вредных привычек и регулярная физическая активность. Для начала, в течение всего дня нужно устраивать себе приятные моменты и микро-паузы. Например, делать короткие перерывы в работе, чтобы пройтись или сделать дыхательную гимнастику.
«Путь к энергии — это комплексная стратегия, а не одно конкретное решение. Женщина, которая заботится о себе, налаживает сон, выстраивает сбалансированное питание, заботится о водном балансе, делает шаг за шагом к тому, чтобы её тело снова стало источником сил, ясности и вдохновения. Да, это требует усилий, не только физических, но и эмоциональных. И порой дается непросто. Но лишь уделяя себе время и внимание, мы запускаем процесс, в котором энергия возвращается не рывком, а мягкой волной, приводит к устойчивому оздоровлению и хорошему состоянию, от которого зависит вся наша жизнь»
