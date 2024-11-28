В чем опасность промокших ног для организма: отвечает врач

В холодное время года из-за обильных осадков высок риск промочить ноги. Последствиями этого пугают целые поколения. Сайт «Страсти» выяснил у врача общей практики «Инвитро» Елены Алексенцевой, чем можно заболеть, если долго ходить в мокрой обуви.

Специалист объяснила, что из-за промокших ног организм начинает терять тепло и переохлаждается. В итоге могут возникнуть различные заболевания — особенно им подвержены люди с низким или ослабленным иммунитетом.