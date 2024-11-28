В чем опасность промокших ног для организма: отвечает врач
© Freepik
В холодное время года из-за обильных осадков высок риск промочить ноги. Последствиями этого пугают целые поколения. Сайт «Страсти» выяснил у врача общей практики «Инвитро» Елены Алексенцевой, чем можно заболеть, если долго ходить в мокрой обуви.
Специалист объяснила, что из-за промокших ног организм начинает терять тепло и переохлаждается. В итоге могут возникнуть различные заболевания — особенно им подвержены люди с низким или ослабленным иммунитетом.
«Общее переохлаждение организма способствует развитию вирусных и простудных заболеваний, пневмонии, бронхита, а также может спровоцировать проблемы с почками, суставами и мочеполовой системой», — говорит врач.
Также длительное нахождение в мокрой обуви с создает прекрасные условия для размножения бактерий и грибков, что чревато поражением кожи стоп и ногтей.
Для мокрой погоды лучше подобрать резиновую обувь с плотной подошвой. Если же вы промочили ноги, их необходимо как можно скорее высушить во избежание последствий для организма.