В чем опасность мокрого купальника и почему необходимо мыться после пляжа: ответ врача

В сезон отпусков и поездок на море многие люди сталкиваются с неприятными последствиями, о которых не задумываются в момент отдыха. Одной из таких скрытых, но распространённых проблем является длительное ношение мокрого купальника после плавания в море или пресном водоеме. На первый взгляд, это кажется безобидной привычкой — погулять в купальнике после пляжа, особенно если вы еще не добрались до места проживания. Однако с медицинской точки зрения это может быть опасно для здоровья. Об этом порталу «Страсти» рассказала врач-акушер-гинеколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Татьяна Федина.

Как отметила эксперт, ношение мокрого купальника, особенно в течение длительного времени, создает идеальные условия для развития патогенной микрофлоры. Вот ключевые причины, по которым необходимо снять мокрый купальник как можно скорее:

— Повышенная влажность и тепло — благоприятная среда для микробов. После купания ткань купальника плотно прилегает к телу, удерживая влагу. В сочетании с естественным теплом тела и ограниченным доступом воздуха создается микроклимат, напоминающий инкубатор. Такие условия способствуют быстрому размножению бактерий, грибов и других микроорганизмов.

— Нарушение естественной микрофлоры. Кожа и слизистые оболочки защищены собственной нормальной микрофлорой. Постоянная влажность и нарушение pH-баланса (кислотности среды) под мокрой тканью приводят к угнетению полезных бактерий (например, лактобактерий) и активизации условно-патогенных микроорганизмов.

— Механическое раздражение. Мокрая ткань, особенно синтетическая, может натирать кожу, вызывая микротравмы. Это снижает местный иммунитет и облегчает проникновение инфекции.

— Замедление естественного процесса испарения влаги. В норме кожа должна «дышать» и высыхать. Длительное ношение мокрого купальника препятствует этому, что нарушает терморегуляцию и способствует перегреву в интимной зоне.

Какие болезни могут грозить при длительном ношении мокрого купальника?

Пренебрежение простым правилом — переодеться после купания — может привести к развитию серьезных заболеваний, особенно у женщин, но не исключено и у мужчин.

— Вульвовагиниты и кандидоз (молочница). Наиболее частое осложнение у женщин. Грибок рода Candida активизируется в условиях повышенной влажности и тепла. Симптомы: зуд, жжение, творожистые выделения, дискомфорт при мочеиспускании. Фактор риска — ношение мокрого купальника более 1−2 часов.

— Бактериальный вагиноз. Характеризуется сероватыми выделениями с неприятным «рыбным» запахом. Также провоцируется влажной средой и нарушением уровня кислотности среды.

— Уретрит и цистит (особенно у женщин). Мокрый купальник способствует проникновению бактерий (чаще кишечной палочки) из анальной области в уретру. Женщины особенно уязвимы из-за короткой уретры. Симптомы: боль при мочеиспускании, частые позывы, мутная моча, иногда повышение температуры.

— Кожные инфекции и дерматиты. У мужчин и женщин возможно развитие межъягодичного дерматита (раздражение, покраснение, зуд); инфекций стафилококковой или стрептококковой природы (фолликулит, импетиго); грибковых поражений кожи (например, кандидозные или трихофитные поражения в паховой области).

— Пиелонефрит (в тяжелых случаях). Если цистит не лечить, инфекция может подняться по мочеточникам в почки, вызывая пиелонефрит — серьезное заболевание с высокой температурой, болью в пояснице и необходимостью госпитализации.

— Усиление хронических заболеваний. У людей с хроническими гинекологическими или урологическими патологиями (например, эндометриоз, хронический цистит) ношение мокрого купальника может спровоцировать обострение.

Как избежать проблем: