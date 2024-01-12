В чем опасность хирургов-гастарбайтеров: отвечает врач Алексанян

В стремлении к красоте и совершенству люди готовы на многое, в том числе и на риск. В погоне за дешевой и быстрой эстетической процедурой некоторые пациенты обращаются к врачам-гастарбайтерам. Однако такая экономия может обернуться серьезными последствиями для здоровья и даже жизни. О рисках и опасности попасть на операционный стол к врачу-гастарбайтеру портал «Страсти» поговорил с известным пластическим хирургом, главным врачом клиники Art Plastic, доктором медицинских наук, профессором Тиграном Алексаняном.

Какие риски предполагает взаимодействие с врачом-гастарбайтером?

Во-первых, врачи-гастарбайтеры часто не имеют необходимой квалификации и опыта для проведения эстетических операций. Они могут не владеть современными методиками и технологиями, не знать об особенностях работы с различными типами кожи и волос.

Результат операции может закончиться осложнениями. И вот по каким причинам:

Неправильный выбор методики: врач может использовать не ту методику, которая подходит именно вам, в результате чего желаемый результат может не быть достигнут или даже появятся побочные эффекты. Недостаточное мастерство: врач может не иметь достаточного опыта и навыков для проведения операции, что может привести к повреждению тканей, образованию рубцов и других дефектов. Несоблюдение правил асептики и антисептики: врач может не соблюдать правила гигиены, что может привести к инфицированию тканей. Врачи-гастарбайтеры часто работают в небезопасных условиях. Они могут проводить операции во временных кабинетах, которые не соответствуют санитарным нормам, или использовать некачественное оборудование и расходные материалы. Это также может привести к осложнениям и неблагоприятным последствиям. Врачи-гастарбайтеры часто не несут ответственности за свои действия. Они могут просто исчезнуть после операции, оставив пациента без помощи в случае возникновения осложнений.

Как избежать опасности при взаимодействии с таким врачом?

Чтобы избежать рисков, связанных с взаимодействием с врачом-гастарбайтером, важно тщательно подходить к выбору специалиста. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор:

— Изучите информацию о враче: узнайте о его образовании, опыте работы, квалификации. В интернете можно найти много отзывов о врачах, которые помогут вам составить представление об их профессионализме.

— Попросите показать сертификаты: врач должен иметь сертификаты, подтверждающие его квалификацию и право на проведение эстетических операций.

— Поинтересуйтесь условиями проведения операции: уточните, где будет проходить операция, какое оборудование и расходные материалы будут использоваться.

— Заключите договор: договор с врачом должен содержать информацию о правах и обязанностях сторон, а также о гарантиях на результат операции.

— Если вы все же решили обратиться к врачу-гастарбайтеру, обязательно позаботьтесь о медицинской страховке. Это поможет вам компенсировать расходы в случае возникновения осложнений.

С чем сталкиваются пациенты, которые обратились к врачу-гастарбайтеру?

Пациенты, которые обратились к врачу-гастарбайтеру, часто сталкиваются с такими проблемами:

— Осложнения: в большинстве случаев операции, проведенные врачами-гастарбайтерами, заканчиваются осложнениями. Это могут быть рубцы, асимметрия, инфицирование тканей и другие проблемы.

— Некачественный результат: даже если операция прошла без осложнений, результат может быть не таким, как вы ожидали. Врач может не учесть особенности вашей внешности, в результате чего вы останетесь недовольны результатом.

— Отсутствие гарантии: врачи-гастарбайтеры часто не предоставляют гарантию на результат операции. В случае возникновения осложнений вам придется самостоятельно искать специалиста, который поможет вам решить проблему.