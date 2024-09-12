УЗИ-диагностика: в каких случаях делают повторно и есть ли противопоказания
© Freepik
Зачастую пациенты воздерживаются от визитов на повторное ультразвуковое исследование (УЗИ), в связи с лишней тратой времени и денег. Безусловно, есть случаи, когда достаточно бывает одного исследования для получения диагностического заключения. Однако касается это абсолютно здоровых людей, не имеющих жалоб, ведущих активный образ жизни, с правильным подходом к питанию, использованием режима сна и отдыха. В беседе с сайтом «Страсти» врач высшей категории, заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ 2, ФГБНУ «РНЦХ им ак.Б.В. Петровского» Айна Кузумова рассказала, при каких патологиях без УЗИ в динамике не обойтись.
Как отметила специалист, чаще всего встречаются сложные, порой сочетанные состояния, когда УЗИ в динамике оказывает огромную помощь на этапе диагностики заболевания, во время лечения и после.
«Ультразвуковые диагностические системы экспертного класса позволяют проводить глубокую диагностику исследуемой зоны, достоверные параметры. При этом клиницист получает максимально объективную оценку состояния обследуемого. Хочется напомнить, что ультразвуковое исследование является доступным, высокоточным методом диагностики, практически не имеющим противопоказаний, при этом отражаются ультразвуковые волны как от твердых, так и от мягких тканей, полноценно доступен осмотр полых органов»
Айна Кузумова
Врач высшей категории, заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ 2, ФГБНУ «РНЦХ им ак.Б.В. Петровского»
Сроки динамического исследования определяются в зависимости от сложности заболевания непосредственно лечащим врачом. УЗИ в динамике при необходимости может назначаться 1-2 раза в месяц при острых воспалительных изменениях, при функциональных изменениях раз в 3 месяца, при диффузных изменениях и онкологических состояниях раз в 3- 6 месяцев, возможно чаще, и профилактически не реже 1 раза в год.
К наиболее часто встречающимся патологическим состояниям, требующим ультразвукового динамического наблюдения относят :
- Состояние кожи в области косметологии (результаты коррекции различных зон лица, положение мезонитей, филлеров, уточнения воспалительных зон на этапах восстановления);
- Заболевания щитовидной железы ( увеличение размеров , объема, наличия отека, впервые выявленных узловых структур в паренхиме щитовидной железы);
- Заболевания желчного пузыря, желчевыводящих путей (при наличии конкрементов, полипов в полости , сгустков , вязкой желчи, признаков холецистита);
- Воспалительные заболевания кишечника (при болезни Крона, признаках дивертикулита) абсцессах, требующих динамического наблюдения врача;
- Заболевания мочевыводящих путей (циститы, наличие конкрементов, взвеси в полости мочевого пузыря, расширении чашечек, лоханки почек);
- Функциональные кисты и доброкачественные новообразования органов малого таза (матки и придатков). В случае необходимости поддержания гормонального фона при подготовке к беременности;
- Заболевания костно -мышечной системы ( ри артритах. для определения активности заболевания, четкого отслеживания этапов восстановительного лечения и нежелательных изменений);
- При проведении лечебных мероприятий, направленных на улучшение состояния, проведении противовоспалительной, антибактериальной, антимикробной терапии, физиотерапевтических процедур.
При динамическом исследовании внутренних систем организма видно, как меняется состояние внутренних органов и систем, в течение небольшого временного промежутка. На экране монитора видно как меняются контуры, форма, структура органа, меняется зернистость паренхиматозных органов, внутреннее содержимое полых органов, функциональные изменения (кисты в молочных железах, яичниках) претерпевают обратное развитие.
«Следует отметить, что ультразвуковая диагностика является неким промежуточным звеном исследования, однако в совокупности с другими методами диагностики несет весомую помощь врачам клиницистам. Крепкого всем здоровья»
Айна Кузумова
Врач высшей категории, заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ 2, ФГБНУ «РНЦХ им ак.Б.В. Петровского»