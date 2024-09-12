УЗИ-диагностика: в каких случаях делают повторно и есть ли противопоказания

Зачастую пациенты воздерживаются от визитов на повторное ультразвуковое исследование (УЗИ), в связи с лишней тратой времени и денег. Безусловно, есть случаи, когда достаточно бывает одного исследования для получения диагностического заключения. Однако касается это абсолютно здоровых людей, не имеющих жалоб, ведущих активный образ жизни, с правильным подходом к питанию, использованием режима сна и отдыха. В беседе с сайтом «Страсти» врач высшей категории, заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ 2, ФГБНУ «РНЦХ им ак.Б.В. Петровского» Айна Кузумова рассказала, при каких патологиях без УЗИ в динамике не обойтись.

Как отметила специалист, чаще всего встречаются сложные, порой сочетанные состояния, когда УЗИ в динамике оказывает огромную помощь на этапе диагностики заболевания, во время лечения и после.