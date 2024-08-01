«Уже негоже соглашаться на все подряд»: кинокритик оценил возвращение Нагиева в кино

Дмитрий Нагиев возвращается на экраны ТВ спустя 2,5 года. Актер появится в детективной картине НТВ «Злые люди» и сыграет роль дворянина. В беседе с сайтом «Страсти» кинокритик Роман Григорьев оценил возвращение Нагиева в индустрию.

Роман считает, что, несмотря на брутальную внешность, Дмитрий будет органичен в образе дворянина. Кинокритик отметил, что у актера утонченные черты лица, позволяющие ему играть драматические образы.

«Я думаю, он правильно работает над своим имиджем. У него брутальная мускулатура, которая компенсируется утонченными чертами лица. Он ближе к драме, поэтому, думаю, что образ дворянина ему пойдет. Нагиев — характерный актер. Я с интересом буду смотреть на его новые роли не только в проектах Сарика Андреасяна, с которым у него творческий тандем. Все как-то подзабыли, что Нагиев играл у Романа Виктюка. Ему доступен широкий спектр ролей и эмоций», — высказался Григорьев.

Более того, кинокритик считает, что Нагиеву подходят все роли, которые он выбирает. По его мнению, Дмитрий соглашается только на те проекты, в которых может раскрыть творческий потенциал.

«Ему подходят все роли, которые он выбирает. При его финансовом состоянии и реализованности уже негоже соглашаться на все подряд. Сейчас он выбирает только то, что может сыграть. Мне он напоминает главного персонажа из мультика «Гадкий я». Нагиев — немного обаятельный, грубоватый, но очень ранимый», — заявил Роман.

Григорьев считает, что зрители по-прежнему любят Нагиева и ждут его возвращения: за годы карьеры он стал «монументальной» фигурой в индустрии, которую трудно забыть.

«Индустрия не так долго переживала отсутствие Дмитрия Нагиева. Все-таки он периодически появлялся в фильмах и сериалах. Возможно, актер брал какой-то перерыв. У Нагиева сложился монументальный образ, который не может быстро забыться», — резюмировал эксперт.