«Уже не баснословные гонорары»: какую сумму получил Ургант за мероприятие в ЦДМ после отмены

47-летний Иван Ургант впервые за долгое время вышел на сцену в Москве. Телеведущий провел мероприятие фонда «Друзья», ради которого закрыли на вечер ЦДМ. По словам продюсера Сергея Дворцова, раньше Ургант получал «баснословные гонорары» за ведение мероприятия, однако после отмены его расценки упали в 2 раза. В беседе с сайтом «Страсти» Дворцов предположил, что за вечер в ЦДМ Иван получил 2,5-3 млн.

«Если раньше его гонорары составляли 5-6 млн рублей за мероприятие, то на сегодняшний день они упали в два раза из-за скандала и отъезда из страны. То есть максимум 2,5-3 млн — те суммы, которые организаторы готовы выложить за его присутствие на празднике в качестве ведущего», — высказался Сергей.

Продюсер отметил, что Иван так и не обозначил свою политическую позицию. Из-за этого пострадала его репутация и уменьшилось количество рабочих предложений. По словам Дворцова, у него нет гарантий, что мероприятие в ЦДМ вернет востребованность Урганту.

«Вернет ли мероприятие в ЦДМ востребованность Ивана у заказчиков? Тут 50 на 50, все-таки Ургант выбрал неоднозначную позицию. Он тянет за собой определенный шлейф, негативно сказавшийся на его работе. Ургант, скорее всего, если и будет вести мероприятия, то уже не за баснословные гонорары», — пояснил он.

Напомним, телеведущий столкнулся с отменой после начала СВО. Его авторское шоу исчезло из эфира ТВ. Долгое время он зарабатывал благодаря зарубежным гастролям с Владимиром Познером.