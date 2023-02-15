passion.ru
ЭКСКЛЮЗИВЫ
23:00, 15 февраля 2023
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«Уверенное заявление»: жена Игоря Николаева поставила на место Наташу Королеву

Королева или Проскурякова: стилист Тарасова назвала самую модную из жен Игоря Николаева.

«Уверенное заявление»: жена Игоря Николаева поставила на место Наташу Королеву

Фото: Starface.ru

Любимых женщин композитора Игоря Николаева постоянно сравнивают друг с другом. Бывшая жена маэстро Наташа Королева и нынешняя супруга – Юлия Проскурякова. Персональный стилист и имидж-эксперт Анна Тарасова рассказала Passion.ru, кто из красавиц лучше выглядит и одевается.

Эксперт сразу заметила, что у певиц много общего. Кроме творчества и любви к Николаеву, их объединяет страсть к экспериментам. По мнению Тарасовой, бывшая жена музыканта пока так и не нашла свой стиль.

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Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Наташа Королева предпочитает представать на публике в ярких, даже кричащих нарядах. При этом ее часто подводит чувство меры и стиля. Она любит обращать на себя внимание, поэтому ее выходы всегда с легким налетом эпатажа. Она любит 90-е и бренды. Признаемся честно, иконой стиля певицу не назовешь. Ей можно побороться за звание «Королева эпатажа».

Анна Тарасова

Персональный стилист, имидж-эксперт

Нынешнюю супругу музыканта Анна Тарасова назвала полной противоположностью Наташи. В ее образах нет кричащих лейблов и «говорящих» нарядов.

Юлия тоже экспериментирует, но это напоминает детскую игру в переодевашки. Она колеблется в сторону нелепых нарядов в стиле подростков до образов, которые способны состарить любую девушку.

Анна Тарасова

Персональный стилист, имидж-эксперт

При этом стилист акцентировала внимание на последних выходах Проскуряковой. По ее словам, девушка нашла нужное направление.

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Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нашумевший образ артистки в трендовом платье в стиле Khaite – уверенное заявление. Возможно, она обратилась к стилисту. Это самая удачная попытка Юлии на пути к элегантному и современному образу.

Анна Тарасова

Персональный стилист, имидж-эксперт

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