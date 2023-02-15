«Уверенное заявление»: жена Игоря Николаева поставила на место Наташу Королеву

Любимых женщин композитора Игоря Николаева постоянно сравнивают друг с другом. Бывшая жена маэстро Наташа Королева и нынешняя супруга – Юлия Проскурякова. Персональный стилист и имидж-эксперт Анна Тарасова рассказала Passion.ru, кто из красавиц лучше выглядит и одевается.

Эксперт сразу заметила, что у певиц много общего. Кроме творчества и любви к Николаеву, их объединяет страсть к экспериментам. По мнению Тарасовой, бывшая жена музыканта пока так и не нашла свой стиль.