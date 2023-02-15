«Уверенное заявление»: жена Игоря Николаева поставила на место Наташу Королеву
Королева или Проскурякова: стилист Тарасова назвала самую модную из жен Игоря Николаева.
Фото: Starface.ru
Любимых женщин композитора Игоря Николаева постоянно сравнивают друг с другом. Бывшая жена маэстро Наташа Королева и нынешняя супруга – Юлия Проскурякова. Персональный стилист и имидж-эксперт Анна Тарасова рассказала Passion.ru, кто из красавиц лучше выглядит и одевается.
Эксперт сразу заметила, что у певиц много общего. Кроме творчества и любви к Николаеву, их объединяет страсть к экспериментам. По мнению Тарасовой, бывшая жена музыканта пока так и не нашла свой стиль.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Наташа Королева предпочитает представать на публике в ярких, даже кричащих нарядах. При этом ее часто подводит чувство меры и стиля. Она любит обращать на себя внимание, поэтому ее выходы всегда с легким налетом эпатажа. Она любит 90-е и бренды. Признаемся честно, иконой стиля певицу не назовешь. Ей можно побороться за звание «Королева эпатажа».
Анна Тарасова
Персональный стилист, имидж-эксперт
Нынешнюю супругу музыканта Анна Тарасова назвала полной противоположностью Наташи. В ее образах нет кричащих лейблов и «говорящих» нарядов.
Юлия тоже экспериментирует, но это напоминает детскую игру в переодевашки. Она колеблется в сторону нелепых нарядов в стиле подростков до образов, которые способны состарить любую девушку.
Анна Тарасова
Персональный стилист, имидж-эксперт
При этом стилист акцентировала внимание на последних выходах Проскуряковой. По ее словам, девушка нашла нужное направление.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Нашумевший образ артистки в трендовом платье в стиле Khaite – уверенное заявление. Возможно, она обратилась к стилисту. Это самая удачная попытка Юлии на пути к элегантному и современному образу.
Анна Тарасова
Персональный стилист, имидж-эксперт