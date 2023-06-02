Увеличение яичек: причины, опасности и методы решения проблемы
Врач-уролог Стародубцев перечислил случаи, когда мужчина может лишиться яичек.
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В настоящее время ухудшение репродуктивного здоровья мужчин является наиболее актуальной проблемой общества. Часто это связано с тем, что они не осознают важности профилактических обследований и недостаточно ответственны в сексуальных отношениях. Другими словами – недооценивают риски и угрозы, которые могут нести инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Также причинами ухудшения здоровья могут стать осложнения перенесенных инфекционных заболеваний.
Увеличение в размерах яичек и мошонки – яркий признак патологии мочеполовой системы. Появиться оно может у пациентов разного возраста. Врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Никита Стародубцев рассказал «Страсти» о причинах возникновения данной проблемы, ее опасностях и путях предотвращения.
Специалист отметил, что заболевание может возникать в нескольких случаях:
1. Варикозное расширение вен (варикоцеле) и водянка оболочек яичек (гидроцеле). Наиболее частые причины увеличения мошонки. Эти болезни могут возникать вследствие врожденных особенностей или воспалительных процессов, которые приводят к отеку венозной системы или скоплению серозной жидкости (прозрачная белковая жидкость, напоминает сыворотку, выделяется оболочками, которые выстилают внутренние полости тела).
Варикоцеле у мужчин не несет угрозы для жизни и не приносит больших беспокойств. Основная опасность кроется в развитии бесплодия. Консервативная терапия допускается только при 1 степени варикоцеле и не отменяет необходимости проведения операции.
Никита Стародубцев
Врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Допускаются и терапевтические методы лечения: прием лекарственных препаратов, обладающих свойствами повышения тонуса вен; физиотерапевтические процедуры; повышение тонуса мышц мошонки путем ее закаливания – рекомендуется обливать яички холодной водой и активно заниматься плаванием.
2. Эпидидимит. Воспаление придатка яичка. Может проявиться в результате осложнений различных инфекционных заболеваний, например, гриппа, пневмонии, ангины. Но гораздо чаще возникает при хроническом воспалительном заболевании мочеполовых органов — уретрите, простатите, везикулите. Болезнь сопровождается резким ухудшением общего состояние и повышением температуры.
Терапия эпидидимита проводится антибактериальными препаратами. Если выявлена вирусная инфекция, то антибиотики не используются, а назначается противовирусная терапия. В случае, когда патология вызвана заболеваниями, которые передаются половым путем, то проводится лечение обоих партнеров.
«Когда консервативная терапия не дает результата, проводится операция, а в тяжелых случаях – удаление пораженного придатка, иногда вместе с яичком. После эпидидимита следует помнить, что заболевание может вернуться снова. Поэтому важно выполнять все рекомендации врача и в качестве профилактики вести активный образ жизни, избавиться от вредных привычек, одеваться по погоде, не переохлаждаться и не перегреваться, стараться избегать случайных половых контактов и пользоваться барьерными методами контрацепции», - подчеркнул врач-уролог.
3. Перекрут яичка. Вслед за этим возникает затруднение кровообращения в области мошонки. При перекруте семенного канатика пережимаются кровеносные сосуды, мошонка отекает, становится красноватой или синеватой. Мужчина испытывает тошноту и рвоту, а также мучительную боль. Возможен даже обморок. Патология, заложенная еще в эмбриональном развитии, может проявиться в любом возрасте.
Данный диагноз может поставить только врач-уролог. Лечение возможно двумя способами: ручной разворот яичка в правильном направлении или, если первый вариант не приносит результата, то срочное хирургическое вмешательство.
Никита Стародубцев
Врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
4. Киста придатка яичка, киста семенного канатика и сперматоцеле (образование в виде пузырька с тонкой оболочкой, заполненного семенной жидкостью). Оно может сформироваться как в тканях яичка, так и в любом отделе его придатка. Новообразование является доброкачественным, растет крайне медленно и редко достигает больших размеров.
5. Лимфома. Злокачественная опухоль, распространенная причина увеличения яичек у мужчин пожилого возраста - старше 60 лет. К факторам риска относятся аутоиммунные заболевания; ослабленный иммунитет; травмы; вирусные инфекции; проведенная ранее химио или лучевая терапия. Отдельное внимание пациентам с диагнозом крипторхизма. Это нарушение полового развития, при котором одно или оба яичка не опускаются в мошонку.
Абсолютно здоровых людей не бывает, однако соблюдение нескольких простых советов поможет профилактике и своевременному выявлению многих заболеваний у мужчин. Запоминайте:
1. носите нижнее белье, которое будет поддерживать мошонку;
2. исключите постоянный подъем тяжестей;
3. своевременно проходите диагностику и при необходимости лечение ИППП;
4. не затягивайте с визитом к врачу и проходите полноценное лечение воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы;
5. избегайте травм мошонки.
«Выявить то или иное заболевание, назначить лечение и поставить диагноз может специалист-уролог. Так как яички являются главным репродуктивным органом, важно на ранних этапах выявить причину увеличения мошонки и начать лечение. Это поможет предотвратить развитие серьезных осложнений, например, бесплодия», - заключил эксперт Никита Стародубцев.