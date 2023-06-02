Увеличение яичек: причины, опасности и методы решения проблемы

В настоящее время ухудшение репродуктивного здоровья мужчин является наиболее актуальной проблемой общества. Часто это связано с тем, что они не осознают важности профилактических обследований и недостаточно ответственны в сексуальных отношениях. Другими словами – недооценивают риски и угрозы, которые могут нести инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Также причинами ухудшения здоровья могут стать осложнения перенесенных инфекционных заболеваний.

Увеличение в размерах яичек и мошонки – яркий признак патологии мочеполовой системы. Появиться оно может у пациентов разного возраста. Врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Никита Стародубцев рассказал «Страсти» о причинах возникновения данной проблемы, ее опасностях и путях предотвращения.

Специалист отметил, что заболевание может возникать в нескольких случаях: