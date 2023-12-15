Увеличение груди и вкусовые извращения: какие необычные сигналы тела говорят о беременности
Гинеколог Маилян рассказала о неочевидных признаках беременности.
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Некоторые женщины узнают, что ждут малыша еще до покупки теста на беременность или посещения врача. Они могут руководствоваться сигналами, которые посылает им тело. И это не токсикоз и тяга к соленым огурцам. Врач-гинеколог Меланя Маилян объяснила порталу «Страсти», по каким необычным признакам женщина может понять, что скоро станет мамой.
Организм каждой женщины индивидуален, и признаки могут проявляться по-разному. Но изменения обычно происходят в первые недели беременности. К ним врач относит увеличение груди, потемнение и повышение чувствительности ареолов. Это вызвано реакцией на гормоны — организм таким образом готовится к лактации.
Сразу же после того, как женщина забеременела, в организме начинает активно вырабатываться гормон прогестерон (половой гормон, оказывающий влияние на менструальный цикл, беременность и эмбриональное развитие — прим. «Страсти»). Именно из-за его активного роста женщины в начале беременности становятся сонливыми, слабыми, им хочется много спать.
«Также именно из-за прогестерона у женщин наблюдается учащенное мочеиспускание, так как этот гормон снижает тонус мочевого пузыря, поэтому часто хочется в туалет».
Меланя Маилян
Врач-гинеколог
Во время беременности могут появляться и вкусовые извращения. Меланя Маилян рассказала, что на деле может быть как тяга к чему-то необычному, так и резкое отвращение, но это касается не только соленого. Возможно, раньше женщина не любила какую-то еду, но вдруг резко и сильно захотела именно этого. Это касается и запахов. Например, духи или ароматы, которые раньше нравились, стали вызывать отвращение и наоборот.
«Нельзя не отметить скачки настроения. Когда утром женщина просыпается в хорошем настроении, а потом ей резко стало плохо и грустно, — говорит специалист. — Женщине может казаться, что с ней что-то не так, она переживает, что может обидеть близких, но на самом деле, причиной такого состояния являются опять же гормоны».
Меланя Маилян
Врач-гинеколог
Еще одним характерным признаком наступления беременности врач-гинеколог назвала тянущие боли внизу живота. Это связано с тем, что плод начинает имплантацию в матку, в этой области усиливается кровоток. Поскольку матка — это мышечный орган, то она начинает сокращаться, что и вызывает несильные тянущие боли.
Также у многих женщин в начале беременности появляется изжога, токсикоз, головокружения. При нормальном течении беременности эти симптомы проходят уже к 12−13 неделе.
Эти признаки могут помочь вам определить беременны вы или нет. Однако точную диагностику может провести только врач-гинеколог. При первых подозрениях на беременность важно обратиться к специалисту. От этого зависит здоровье и безопасность как будущей мамы, так и ее малыша.