Увеличение груди и вкусовые извращения: какие необычные сигналы тела говорят о беременности

Некоторые женщины узнают, что ждут малыша еще до покупки теста на беременность или посещения врача. Они могут руководствоваться сигналами, которые посылает им тело. И это не токсикоз и тяга к соленым огурцам. Врач-гинеколог Меланя Маилян объяснила порталу «Страсти», по каким необычным признакам женщина может понять, что скоро станет мамой.

Организм каждой женщины индивидуален, и признаки могут проявляться по-разному. Но изменения обычно происходят в первые недели беременности. К ним врач относит увеличение груди, потемнение и повышение чувствительности ареолов. Это вызвано реакцией на гормоны — организм таким образом готовится к лактации.

Сразу же после того, как женщина забеременела, в организме начинает активно вырабатываться гормон прогестерон (половой гормон, оказывающий влияние на менструальный цикл, беременность и эмбриональное развитие — прим. «Страсти»). Именно из-за его активного роста женщины в начале беременности становятся сонливыми, слабыми, им хочется много спать.