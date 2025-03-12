Утренняя усталость? Как неправильный прикус приводит к нарушениям сна

Еще одна возможная проблема — синдром обструктивного апноэ сна. При нем во время сна дыхательные пути частично или полностью перекрываются, вызывая эпизоды остановки дыхания. Это сопровождается храпом, периодами нехватки воздуха и частыми пробуждениями, что значительно снижает качество отдыха.

Как понять, что причина плохого сна — в прикусе?

Если вас беспокоит утренняя усталость, обратите внимание на следующие симптомы:

Головные боли или ощущение тяжести в висках после пробуждения.

Боль или щелчки в области ВНЧС при открывании рта.

Скованность и напряжение в челюсти, шее и плечах.

Износ зубов, который может свидетельствовать о бруксизме.

Храп или остановки дыхания во сне.

Исправление прикуса помогает не только улучшить внешний вид, но и решить проблемы со сном. Врач-ортодонт может предложить коррекцию прикуса с помощью элайнеров или брекетов, что уменьшает нагрузку на мышцы и суставы. Использование ночных капп, которые предотвращают скрежетание зубами и защищают эмаль от износа. Лечение апноэ сна, включая специальные аппараты для облегчения дыхания или хирургическую коррекцию, если проблема связана с положением челюстей. Физиотерапию и расслабляющие методики, такие как массаж, упражнения для жевательных мышц и работа с осанкой.

Чтобы избежать последствий неправильного прикуса, важно регулярно посещать стоматолога и следить за состоянием зубочелюстной системы. Если у вас есть подозрения на бруксизм или апноэ сна, не откладывайте визит к специалисту. Раннее выявление проблемы поможет избежать осложнений — от хронической усталости до головных болей.