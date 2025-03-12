Утренняя усталость? Как неправильный прикус приводит к нарушениям сна
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Когда мы говорим о качестве сна, обычно на ум приходят комфортный матрас, оптимальная температура в комнате и соблюдение режима дня. Однако мало кто задумывается, что причина утренней усталости может скрываться в состоянии зубочелюстной системы. Специально для сайта «Страсти» врачи научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина и Виктория Радько объяснили, как неправильный прикус может стать причиной хронических проблем со сном.
Почему прикус влияет на сон
Правильное расположение зубов и челюстей играет важную роль не только в эстетике лица, но и в физиологии дыхания и работы мышц. Если прикус нарушен, это может привести к:
- повышенной нагрузке на височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС), что вызывает боль и дискомфорт при пробуждении.
- напряжению жевательных мышц, которое сохраняется даже во сне.
- затруднению дыхания, особенно если прикус способствует сужению дыхательных путей.
«Одной из частых проблем, возникающих на фоне неправильного прикуса, является бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами во сне. Оно не только изнашивает зубную эмаль, но и приводит к головным болям, усталости и напряжению в области шеи и плеч»
Виктория Радько
Врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic
Еще одна возможная проблема — синдром обструктивного апноэ сна. При нем во время сна дыхательные пути частично или полностью перекрываются, вызывая эпизоды остановки дыхания. Это сопровождается храпом, периодами нехватки воздуха и частыми пробуждениями, что значительно снижает качество отдыха.
Как понять, что причина плохого сна — в прикусе?
Если вас беспокоит утренняя усталость, обратите внимание на следующие симптомы:
- Головные боли или ощущение тяжести в висках после пробуждения.
- Боль или щелчки в области ВНЧС при открывании рта.
- Скованность и напряжение в челюсти, шее и плечах.
- Износ зубов, который может свидетельствовать о бруксизме.
- Храп или остановки дыхания во сне.
Исправление прикуса помогает не только улучшить внешний вид, но и решить проблемы со сном. Врач-ортодонт может предложить коррекцию прикуса с помощью элайнеров или брекетов, что уменьшает нагрузку на мышцы и суставы. Использование ночных капп, которые предотвращают скрежетание зубами и защищают эмаль от износа. Лечение апноэ сна, включая специальные аппараты для облегчения дыхания или хирургическую коррекцию, если проблема связана с положением челюстей. Физиотерапию и расслабляющие методики, такие как массаж, упражнения для жевательных мышц и работа с осанкой.
Чтобы избежать последствий неправильного прикуса, важно регулярно посещать стоматолога и следить за состоянием зубочелюстной системы. Если у вас есть подозрения на бруксизм или апноэ сна, не откладывайте визит к специалисту. Раннее выявление проблемы поможет избежать осложнений — от хронической усталости до головных болей.
«Исправляя прикус, мы не только заботимся о внешнем виде, но и значительно улучшаем качество жизни. Хороший сон — залог здоровья, и о нем стоит заботиться»
Ирина Корнилина
Врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic