«Утиные истории»: почему часто случаются «проколы» с контурной пластикой губ

Самая значимая часть лица, конечно же, губы. К ним прикованы взгляды и мужчин, и женщин. А их состояние может указывать даже на серьезные проблемы со здоровьем или выдавать возраст. Поэтому в бьюти-сфере контурная пластика губ стала самой востребованной процедурой. О современных подходах к этой эстетической услуге и возможных негативных эффектах сайту «Страсти» рассказала врач дерматовенеролог-косметолог Ксения Абрамова.

Чего можно добиться с помощью контурной пластики губ

Разумеется, многие сразу же вспомнят увеличение объемов и изменение форм губ. Действительно, контурная пластика способна на такое «волшебство». Однако только им она не ограничивается.

С помощью такого метода можно также:

Скорректировать видимую асимметрию губ и даже воздействовать на опущенные уголки;

Заполнить губы, если собственные подлежащие ткани пациента развиты слабо ;

Восполнить недостаток уровня гидратации губ, постоянно пересыхающих или теряющих увлажненность в связи с возрастными изменениями;

Разгладить кисетные морщины области губ, которые придают лицу старческое выражение;

Добавить яркости цвету губ и избавить от дряблости.

Для решения всех этих проблем используются филлеры на основе гиалуроновой кислоты – вещества, который вырабатывается организмом человека. Так что это весьма безопасный способ придать губам нужные очертания, ведь гиалуроновая кислота не вредит тканям, а после определенного периода времени рассасывается, не оставляя никаких следов.