«Утиные истории»: почему часто случаются «проколы» с контурной пластикой губ
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Самая значимая часть лица, конечно же, губы. К ним прикованы взгляды и мужчин, и женщин. А их состояние может указывать даже на серьезные проблемы со здоровьем или выдавать возраст. Поэтому в бьюти-сфере контурная пластика губ стала самой востребованной процедурой. О современных подходах к этой эстетической услуге и возможных негативных эффектах сайту «Страсти» рассказала врач дерматовенеролог-косметолог Ксения Абрамова.
Чего можно добиться с помощью контурной пластики губ
Разумеется, многие сразу же вспомнят увеличение объемов и изменение форм губ. Действительно, контурная пластика способна на такое «волшебство». Однако только им она не ограничивается.
С помощью такого метода можно также:
- Скорректировать видимую асимметрию губ и даже воздействовать на опущенные уголки;
- Заполнить губы, если собственные подлежащие ткани пациента развиты слабо ;
- Восполнить недостаток уровня гидратации губ, постоянно пересыхающих или теряющих увлажненность в связи с возрастными изменениями;
- Разгладить кисетные морщины области губ, которые придают лицу старческое выражение;
- Добавить яркости цвету губ и избавить от дряблости.
Для решения всех этих проблем используются филлеры на основе гиалуроновой кислоты – вещества, который вырабатывается организмом человека. Так что это весьма безопасный способ придать губам нужные очертания, ведь гиалуроновая кислота не вредит тканям, а после определенного периода времени рассасывается, не оставляя никаких следов.
«Но в этом же кроется и минус процедуры. Увы, контурная пластика губ – это не навсегда. Да, вы потратите всего 30-40 минут в кабинете косметолога, а результат будет виден сразу, после первого сеанса. Но через 6 или 8 месяцев губы вернутся к исходному состоянию. И тут придется либо повторить процедуру, либо искать другие альтернативы, что удержат результат надолго. И это, как правило, пластическая хирургия»
Ксения Абрамова
Врач дерматовенеролог-косметолог, эксперт в сфере AntiAGE терапии
Почему часто случаются «проколы» с контурной пластикой губ
Историй о неудачных процедурах, после которых пациентам приходится разгребать проблемы с миграцией филлеров, развитием фиброзов или усилившейся асимметрией очень много. Есть три типа причин, почему так происходит.
Причина первая: профессиональная
Удачная контурная пластика губ зависит от профессионализма и мастерства косметолога. Если врач недостаточно профессионален и имеет слабое представление об анатомии и физиологии человека, то может легко допустить ошибку при введении филлера, задев крупный кровеносный сосуд. Поэтому у грамотного специалиста обязательно должно быть высшее медицинское образование. Также хороший эксперт всегда тщательно расспрашивает пациента о болезнях и принимаемых препаратах, рассказывает о возможных рисках и отговорит клиента от ненужной манипуляции.
Причина вторая: зависящая от пациента
После контурной пластики губ есть определенный период восстановления, когда пациенту необходимо строго выполнять все рекомендации врача. Например, не спать лицом в подушку, не посещать сауны и бани, некоторое время избегать активных тренировок, пропить соответствующие препараты пациентам склонным к герпетической инфекции во избежание обострения и в будущем как осложнение от обострения (асимметрия, миграция филлера за счет воспалительного процесса). Но далеко не все девушки соблюдают эти требования, а потом удивляются тому, что результат оказался недолговечным.
Причина третья: препаратная
Не все филлеры для контурной пластики одинаково полезны. Как и в любой сфере встречаются откровенные подделки и некачественные препараты. Иногда ошибка кроется в неверно выбранном типе филлера, который не подходит для решения определенной проблемы или конкретному пациенту. Потому стоит очень внимательно выбирать клинику и проверять наличие сертификатов качества у применяемых средств.
Чем отличается современный подход к контурной пластике губ
Раньше многие женщины стремились к объему губ любой ценой. Это часто меняло пропорции лица и приводило к созданию так называемых «утиных историй». Но сегодня косметология, да и сами пациентки стремятся к натуральности и естественности. И выбирают такие процедуры, которые останутся незаметными при взгляде на лицо. Поэтому сегодня велик возникает спрос на методики и препараты, которые лишь улучшают индивидуальные особенности человека, не меняя кардинально его исходных данных.
Именно потому врачи используют филлеры, которые прекрасно адаптируются к межклеточному пространству, не создают комочков, гранулем, не мигрируют в тканях. Но при этом такие препараты позволяют повысить плотность слизистой губ, восстанавливают форму, увлажняют их и омолаживают.
К тому же сегодня больше обращают внимания на профилактику возрастных изменений, а не накачивание объемов. Именно потому у женщин 45+ стала популярна услуга биоревитализации губ (пролонгированного действия) или использование коллагена для восстановления молодости этой части лица. Такие процедуры позволяют вернуть влагу, упругость, разгладить мелкие морщинки. При этом форма и объем губ существенно не меняются.
Также дамы высоко оценили PRP-терапию с использованием препаратов из плазмы пациентов. Но в этом случае придется запастись терпением, так как такая терапия проводится курсом.