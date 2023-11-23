Усталость, лекарства, гормоны: раскрыты причины снижения либидо у мужчин и женщин

Сексуальное влечение, или либидо, занимает особое место в жизни и мужчин и женщин. Однако порой оно снижается, и это влияет как на эмоциональное благополучие, так и на взаимоотношения. Психолог-сексолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Антон Орлов рассказал порталу «Страсти» об основных причинах снижения либидо у мужчин и женщин.

Одной из самых распространенных причин снижения сексуальной активности является стресс. Ощущение усталости и нервного напряжения после долгого рабочего дня отрицательно влияет на сексуальную активность. Длительный стресс всегда нарушает баланс гормонов в организме, что отражается на либидо и вызывает снижение влечения к сексу у мужчин и женщин.

Особую роль в вызывании стресса играет гормон кортизол, который выступает как противник половых гормонов. Повышение уровня кортизола приводит к снижению выработки эстрогена у женщин и андрогенов у мужчин, что напрямую влияет на либидо.