Усталость, лекарства, гормоны: раскрыты причины снижения либидо у мужчин и женщин
Сексолог объяснил, почему может снижаться либидо у мужчин и женщин.
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Сексуальное влечение, или либидо, занимает особое место в жизни и мужчин и женщин. Однако порой оно снижается, и это влияет как на эмоциональное благополучие, так и на взаимоотношения. Психолог-сексолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Антон Орлов рассказал порталу «Страсти» об основных причинах снижения либидо у мужчин и женщин.
Одной из самых распространенных причин снижения сексуальной активности является стресс. Ощущение усталости и нервного напряжения после долгого рабочего дня отрицательно влияет на сексуальную активность. Длительный стресс всегда нарушает баланс гормонов в организме, что отражается на либидо и вызывает снижение влечения к сексу у мужчин и женщин.
Особую роль в вызывании стресса играет гормон кортизол, который выступает как противник половых гормонов. Повышение уровня кортизола приводит к снижению выработки эстрогена у женщин и андрогенов у мужчин, что напрямую влияет на либидо.
«Также причины снижения сексуального желания могут быть связаны с приемом определенных лекарственных препаратов. Некоторые антидепрессанты, препараты против аллергии и лекарства для снижения кровяного давления могут вызвать различные неприятные эффекты, негативно сказывающиеся на желании заняться любовью. Эти препараты могут снижать или уничтожать сексуальное влечение и ухудшать возбудимость»
Психолог-сексолог Антон Орлов
Трудности в отношениях, такие как недоверие, ревность, не разделение ценностей, могут быть еще одной причиной снижения либидо, продолжает психолог. Например, недовольство эмоциональными потребностями, конфликты или несовпадение взглядов между партнерами также найдут отражение на интимной сфере. Отсутствие эмоциональной связи и доверия между партнерами не редко приводит к снижению или полному исчезновению сексуального влечения.
«Снижение уровня половых гормонов в организме также оказывает влияние на снижение либидо. У женщин при наступлении менопаузы может происходить резкое падение уровня эстрогена, что всегда отражается на сексуальном влечении и возбуждении в целом. Аналогично, уровень пролактина может также повлиять на сексуальное влечение. У мужчин тоже может происходить снижение либидо с возрастом из-за падения уровня тестостерона. При этом возраст не является единственной причиной, поскольку уже сейчас уровни тестостерона у мужчин снижены, и у тех, у кого эти показатели ниже нормы, либидо может снижаться»
Психолог-сексолог Антон Орлов
Нарушения сна и постоянная усталость также являются факторами, приводящими к снижению сексуальной активности. Недостаток сна и постоянная усталость могут лишить нас энергии и желания заниматься сексом. Усталость также может оказывать негативное влияние на наше настроение и эмоциональное состояние. Все это влияет на организм как стресс, а стресс, как мы знаем, вызывает повышение уровня кортизола, который уже является противником половых гормонов.
Снижение либидо, по словам сексолога, может быть временным явлением. Но если сексуальное влечение не возвращается уже долгое время, это повод обратиться к специалисту.