Уролог Стародубцев: потеря эрекции может быть признаком опасного заболевания
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Сексуальная активность является одним из факторов, определяющих качество жизни мужчин и женщин. Проблемы в этом плане отрицательно влияют на настроение, самочувствие и межличностные отношения. Известно, что в основе сексуальных расстройств у 30% мужчин в возрасте от 30 до 70 лет лежит эректильная дисфункция (ЭД), а она, в свою очередь, может указывать на другие серьезные заболевания. Подробнее о них порталу «Страсти» рассказал Никита Стародубцев, врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Существуют многочисленные факторы риска, создающие благоприятные условия для развития эректильной дисфункции: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, почечная и печеночная недостаточность, нервные, психические, эндокринные и урологические заболевания.
Связь проблем с потенцией и сердечно-сосудистых заболеваний обусловлена ведущей ролью атеросклероза в патогенезе обоих заболеваний. Было замечено, что после появления признаков ЭД в течение десяти лет вероятность формирования ишемической болезни сердца и развития инфаркта миокарда составляет около 40%. В возрасте до 45 лет 38% мужчин с признаками коронарного атеросклероза уже страдают ЭД, а в более старших возрастных группах нарушения эректильной функции (ЭФ) у больных ИБС (ишемическая болезнь сердца) констатируется в 60-85% случаев.
Многочисленные исследования за последние годы убедительно доказали взаимосвязь ЭД и сердечно-сосудистых заболеваний. Их часто вызывает атеросклероз, которому предшествует дислипидемия (Нарушение нормального (физиологичного) соотношения липидов (жиров) крови – прим. «Страсти»). Атеросклероз артерий полового члена, проявляющийся ЭД, - нередко первичный симптом системного атеросклероза. Таким образом можно использовать эректильную дисфункцию как ранний маркер и инструмент первичной профилактики ишемического поражения миокарда.
Никита Стародубцев
Врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
По словам Никиты Стародубцева, иногда пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями больше обеспокоены ЭД, нежели риском инфаркта миокарда на фоне ишемической болезни сердца или мозгового инсульта. Вызывая психологический стресс у мужчины, ЭД может не только усугубить течение болезней, но и существенно нарушить отношения между половыми партнерами.
В настоящее время при лечении больных с ЭД стоит учитывать, что она может служить достоверным предиктором сердечно-сосудистых заболеваний вообще и атеросклероза в частности.
Важно применять комплексный подход, при котором особое внимание уделять необходимости минимизации факторов риска развития ЭД, ведения здорового, активного образа жизни, поддержания индекса массы тела в границах нормальных значений. Учитывать, что коррекция сердечно-сосудистых и эндокринных нарушений благотворно сказывается на состоянии эрекции.
Никита Стародубцев
Врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Особенности происхождения и развития эректильной дисфункции определяют необходимость рассмотрения этого симптомокомплекса с мультидисциплинарных позиций. То есть, нужен комплексный подход, подразумевающий использование знаний из разных областей медицины: стоит получать лечение под сопровождением врача уролога, а также находиться на постоянном контроле и консультации терапевтов, кардиологов, эндокринологов. Только совместными усилиями можно добиться повышения качества жизни, а также профилактики нарушений половой функции у мужчин работоспособного, активного зрелого и пожилого возраста.