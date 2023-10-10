Уролог Стародубцев: потеря эрекции может быть признаком опасного заболевания

Сексуальная активность является одним из факторов, определяющих качество жизни мужчин и женщин. Проблемы в этом плане отрицательно влияют на настроение, самочувствие и межличностные отношения. Известно, что в основе сексуальных расстройств у 30% мужчин в возрасте от 30 до 70 лет лежит эректильная дисфункция (ЭД), а она, в свою очередь, может указывать на другие серьезные заболевания. Подробнее о них порталу «Страсти» рассказал Никита Стародубцев, врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Существуют многочисленные факторы риска, создающие благоприятные условия для развития эректильной дисфункции: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, почечная и печеночная недостаточность, нервные, психические, эндокринные и урологические заболевания.

Связь проблем с потенцией и сердечно-сосудистых заболеваний обусловлена ведущей ролью атеросклероза в патогенезе обоих заболеваний. Было замечено, что после появления признаков ЭД в течение десяти лет вероятность формирования ишемической болезни сердца и развития инфаркта миокарда составляет около 40%. В возрасте до 45 лет 38% мужчин с признаками коронарного атеросклероза уже страдают ЭД, а в более старших возрастных группах нарушения эректильной функции (ЭФ) у больных ИБС (ишемическая болезнь сердца) констатируется в 60-85% случаев.