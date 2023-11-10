Уролог назвал главные причины ночного энуреза у мужчин и женщин
Уролог Белопольский назвал главные причины ночного энуреза у мужчин и женщин .
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Непроизвольное мочеиспускание в ночное время значительно осложняет жизнь пациента – создает неудобства и может привести к психологическому дискомфорту. Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский в эксклюзивной беседе с порталом «Страсти» назвал главные причины ночного энуреза у мужчин и женщин, а также рассказал о способах лечения этого недуга.
Как пояснил эксперт, ходить в туалет 6-10 раз в день – это норма. И отклонения не всегда связаны с урологическими заболеваниями. Так, учащенное мочеиспускание может быть следствием приема мочегонных препаратов, резкого переохлаждения, избыточного потребления жидкости, иногда влияют также психогенные факторы и ряд других.
«У мужчин, в большинстве случаев – это аденома предстательной железы (простаты), простатит или ИМП (инфекции мочевыводящих путей). Также недержание может быть признаком воспалительного процесса в мочевыводящих путях, предстательной железе».
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
У женщин чаще всего это результат ИМП (инфекции мочевыводящих путей). Но также возможны гиперактивный мочевой пузырь, цистит – воспаление мочевого пузыря. Симптомом может стать такое сопутствующее заболевание, как недержание мочи.
Кроме этого, у обоих полов часто встречается стрессовое недержание мочи. Это происходит в случаях недостаточного сокращения сфинктера мочевого пузыря и атрофии мышц органов тазового дна, после родов, гормональных возрастных нарушений.
При частом мочеиспускании необходимо обратиться к врачу урологу для своевременной диагностики и выявления причин. Также возможно понадобятся консультации гинеколога и эндокринолога.
Рекомендуется пройти специализированную лабораторную диагностику: уродинамические исследования, УЗИ мочевыводящей системы. Мужчинам - заполнить дневник мочеиспускания (анкета IPSS) для диагностики заболеваний предстательной железы, мочевого пузыря. У женщин тоже есть свой дневник, в нем отмечаются количество потребляемой жидкости, количество и частота мочеиспусканий в сутки.
Лечение назначается на основании полученных результатов обследования. Как правило, подход индивидуальный и зависит как от степени поражения мочевыводящей системы, так и от многих других факторов.
«На сегодняшней день есть большое количество эффективных и безопасных препаратов, различных комплексов физических упражнений, лазеро-магнитные физиотерапевтические процедуры. Для восстановление нормального мочеиспускания в ночное время существуют специализированные урологические препараты на растительной основе, терапия химическими препараты, физиотерапевтические методы».
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
В среднем, рекомендуемое суточное количество потребляемой жидкости составляет 2,0-2,5 литра. Хотя, конечно, все зависит от индивидуальных особенностей организма. А вот не пить за два часа до сна – универсальная рекомендация. Будет полезно периодически делать упражнения Кегеля для укрепления мышц тазового дна и соблюдать диетический режим питания, в частности, ограничить чай, кофе, а также еду, вызывающую жажду – сладкое, соленое, острое.