Уролог назвал главные причины ночного энуреза у мужчин и женщин

У женщин чаще всего это результат ИМП (инфекции мочевыводящих путей). Но также возможны гиперактивный мочевой пузырь, цистит – воспаление мочевого пузыря. Симптомом может стать такое сопутствующее заболевание, как недержание мочи.

Кроме этого, у обоих полов часто встречается стрессовое недержание мочи. Это происходит в случаях недостаточного сокращения сфинктера мочевого пузыря и атрофии мышц органов тазового дна, после родов, гормональных возрастных нарушений.

При частом мочеиспускании необходимо обратиться к врачу урологу для своевременной диагностики и выявления причин. Также возможно понадобятся консультации гинеколога и эндокринолога.

Рекомендуется пройти специализированную лабораторную диагностику: уродинамические исследования, УЗИ мочевыводящей системы. Мужчинам - заполнить дневник мочеиспускания (анкета IPSS) для диагностики заболеваний предстательной железы, мочевого пузыря. У женщин тоже есть свой дневник, в нем отмечаются количество потребляемой жидкости, количество и частота мочеиспусканий в сутки.

Лечение назначается на основании полученных результатов обследования. Как правило, подход индивидуальный и зависит как от степени поражения мочевыводящей системы, так и от многих других факторов.