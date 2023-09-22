Уролог Белопольский рассказал о способах повышения тестостерона и их опасности
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Тестостерон – это главный мужской половой гормон, гормон сексуальности и мужской силы. Он играет важную роль в производстве сперматозоидов, влияет на развитие мышечной и костной ткани, а также на настроение.
Снижение уровня тестостерона в крови мужчины, как правило сопровождается следующими жалобами: снижение либидо, быстрая утомляемость, сонливость, снижение эректильной функции, нарушения метаболических процессов. Но как справиться с этой проблемой? Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский рассказал порталу «Страсти» о методах поднятия тестостерона и их эффективности.
Первое, что приходит на ум, - это, конечно препараты. Однако стоит отметить, что они молодость мужчине не продлевают. Тем не менее, лечение тестостероном используется. Оно достаточно эффективно и безопасно. Гормональные препараты можно принимать только по назначению врачей: уролога, уролога-андролога, эндокринолога и после специализированной лабораторной скрининг-диагностики.
Прием препаратов тестостерона обычно осуществляется тремя способами – инъекционная терапия, использование тестостерон содержащих гелей, таблетированные формы гормона. К достоинствам таблетированных и гель содержащих препаратов можно отнести такие как различная дозировка, удобство применения, самостоятельное использование. Но необходимо строго соблюдать инструкцию по применению - дозировку и периодичность приема.
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Есть и альтернативные растительные препараты тестостерона, которые тоже эффективные и более безопасны к применению. Но, в любом случае, самостоятельное использование препаратов тестостерона может быть небезопасно и в дальнейшем ведет к дисбалансу в функционировании систем организма.
Чем же привлекателен прием тестостерона?
Повышается уровень активности, предприимчивости, отваги у мужчины, появляется бодрость, энергичность и, пожалуй, одно из главных достоинств - повышается либидо. Однако, есть обратная сторона - употребление может привести и к избыточной агрессивности, беспокойству, повышаются риски сердечных заболеваний.
Что касается вопроса о быстром повышении тестостерона, то здесь помогут инъекционные препараты в комплексе с таблетированными. 100%-ой безопасности у такой терапии нет и при частом использовании может наступить гормональный дисбаланс. Еще опаснее - организм может перестать вырабатывать собственный тестостерон и тогда придется использовать заместительную гормональную терапию (ЗГТ) постоянно.
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Из-за рисков для здоровья, обязательна консультация специалиста. Но, если комплексная терапия подобрана правильно, эффективность, как правило составляет 100 %.