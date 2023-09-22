Уролог Белопольский рассказал о способах повышения тестостерона и их опасности

Тестостерон – это главный мужской половой гормон, гормон сексуальности и мужской силы. Он играет важную роль в производстве сперматозоидов, влияет на развитие мышечной и костной ткани, а также на настроение.

Снижение уровня тестостерона в крови мужчины, как правило сопровождается следующими жалобами: снижение либидо, быстрая утомляемость, сонливость, снижение эректильной функции, нарушения метаболических процессов. Но как справиться с этой проблемой? Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский рассказал порталу «Страсти» о методах поднятия тестостерона и их эффективности.

Первое, что приходит на ум, - это, конечно препараты. Однако стоит отметить, что они молодость мужчине не продлевают. Тем не менее, лечение тестостероном используется. Оно достаточно эффективно и безопасно. Гормональные препараты можно принимать только по назначению врачей: уролога, уролога-андролога, эндокринолога и после специализированной лабораторной скрининг-диагностики.