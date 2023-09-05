Уролог Белопольский рассказал, какие трусы считаются самыми опасными для мужчин

Выбор нижнего белья – хоть и довольно интимный, но очень важный момент для здоровья каждого человека. Этот предмет гардероба, который скрыт от посторонних глаз, должен быть максимально удобным, иначе, в противном случае, все может привести к серьезным последствиям.

Как и у женщин, у мужчин есть так называемые опасные трусы, от которых следует в принципе навсегда отказаться. О них порталу «Страсти» рассказал кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский.

Как отметил эксперт, нижнее белье играет немаловажную роль для мужского здоровья. Сегодня модно носить шелковое белье, а также стринги. В обоих случаях белье не является полезным для мужского здоровья из-за состава тканей, модели и покроя. Оно, как правило, влияет на репродуктивную и эректильную функции, а также ведет к возникновению и способствует развитию простатита и других воспалительных заболеваний предстательной железы, наружных половых органов.

Ношение стрингов мужчинами способствует нарушению функции яичек, выработке спермы. Также такое белье может привести к появлению Болезни Пейрони – искривлению полового члена. Это может произойти вследствие появления фиброзно-кистозных бляшек (разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений и появление кист) в теле полового члена, что крайне тяжело поддается консервативному лечению.