Уролог Белопольский рассказал, какие трусы считаются самыми опасными для мужчин
Уролог Белопольский: стринги приводят к искривлению полового органа и простатиту.
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Выбор нижнего белья – хоть и довольно интимный, но очень важный момент для здоровья каждого человека. Этот предмет гардероба, который скрыт от посторонних глаз, должен быть максимально удобным, иначе, в противном случае, все может привести к серьезным последствиям.
Как и у женщин, у мужчин есть так называемые опасные трусы, от которых следует в принципе навсегда отказаться. О них порталу «Страсти» рассказал кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский.
Как отметил эксперт, нижнее белье играет немаловажную роль для мужского здоровья. Сегодня модно носить шелковое белье, а также стринги. В обоих случаях белье не является полезным для мужского здоровья из-за состава тканей, модели и покроя. Оно, как правило, влияет на репродуктивную и эректильную функции, а также ведет к возникновению и способствует развитию простатита и других воспалительных заболеваний предстательной железы, наружных половых органов.
Ношение стрингов мужчинами способствует нарушению функции яичек, выработке спермы. Также такое белье может привести к появлению Болезни Пейрони – искривлению полового члена. Это может произойти вследствие появления фиброзно-кистозных бляшек (разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений и появление кист) в теле полового члена, что крайне тяжело поддается консервативному лечению.
Как правило приходится прибегать к оперативным методам по иссечению (разрезы для того, чтобы на месте поврежденной ткани образовалась здоровая) бляшек. Также ношение такого нижнего белья может привести и к нарушениям эректильной функции и соответственно невозможности провести полноценный половой акт. Негативно также влияет постоянное ношение стринг на репродуктивную функцию мужчины, что подтверждается результатами спермограмм
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Для профилактики таких урологических-андрологических заболеваний как варикоцеле, простатит, эректильная дисфункция, нарушение репродуктивной функции, мужчинам рекомендуется носить неплотное, не тугое, не утягивающее хлопковое нижнее белье. Именно такие предметы одежды являются безопасными для мужского здоровья.
Часто, при диагностированном варикоцеле (патологическое расширение вен семенного канатика у мужчин. Венозная кровь скапливается в области яичка, в большинстве случаев левого. Застой крови провоцирует развитие осложнений и может привести к бесплодию) у мужчин, рекомендуется ношение белья в виде плавок для предотвращения дальнейшего развития заболевания.
В целом же, самое безопасное белье для здорового мужчин – это трусы-боксеры или классические трусы по типу плавок и, конечно же, нижнее белье должно быть подобрано по размеру. К опасному нижнему белью у мужчин, как уже говорилось выше относятся узкие плавки, мужские стринги, а также слишком свободное нижнее белье – трусы семейные.
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора