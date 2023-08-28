Уролог Белопольский объяснил, как мужское обрезание связано с женским здоровьем и нужно ли его делать

Нужно понимать, что решение сделать обрезание не должно быть прихотью. Все-таки это операция, которую рекомендуется выполнять по медицинским показаниям, а также гигиеническим, психологическим причинам или в разрезе религиозных традиций. С другой стороны, ничего плохого в мужском обрезании нет и не стоит бояться данной операции.

При этом стоит уточнить, что, несмотря на то, что обрезание снижает риск заражения ИППП, оно не является 100% защитой от различных инфекций и поэтому все равно рекомендуется пользоваться средствами защиты (презерватив).

«Для проведения операции по удалению крайней плоти возрастных ограничений нет. Проводят обрезание как детям, так и взрослым, единого мнения в каком возрасте делать данную операцию тоже нет», - подчеркнул уролог.

Итогом операции является оголение краев плоти пениса. В результате его головка полностью оголяется. Процедура проводится также и в связи с неотложными назначениями при прогрессировании фимоза. Это патология представляет собой сужение крайней плоти, вызывает полное перекрытие головки с развитием воспалительного процесса кожных покровов.