Уролог Белопольский объяснил, как мужское обрезание связано с женским здоровьем и нужно ли его делать
Уролог Белопольский: обрезание делает секс безопаснее, но не качественнее.
© Freepik
Мужское обрезание – довольно популярная процедура, которую делают как по религиозным традициям, так и по медицинским показаниям. Однако чаще все-таки к этой операции прибегают за границей, россияне же не всегда решаются на нее. Портал «Страсти» пообщался с кандидатом медицинских наук, врачом-урологом Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александром Белопольским и узнал, так ли необходимо обрезание мужчинам или же нет.
Как отметил эксперт, согласно исследованиям, обрезание действительно на 50-60% снижает риск заражения и развития у мужчин заболеваний, передающимися половым путем, онкологических, а также снижается опасность развития инфекций мочевыводящих путей. У обрезанных мужчин риск генетического герпеса на 25-30% ниже, а риск ВПЧ–вируса, который вызывает генитальные бородавки и онкологию на 35-40%.
В ходе процедуры обрезания крайней плоти у мужчин (циркумцизия или циркумцизио) убираются ткани, которые наиболее чувствительны к возбудителям различных инфекций, а также во время данной операции убирается участок кожи под крайней плотью, который легко повреждается по время полового контакта. Удаление крайней плоти меняет состав местной микрофлоры, что и увеличивает защиту от инфекций. Таким образом, можно сказать, что обрезание снижает риск инфекций.
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Нужно понимать, что решение сделать обрезание не должно быть прихотью. Все-таки это операция, которую рекомендуется выполнять по медицинским показаниям, а также гигиеническим, психологическим причинам или в разрезе религиозных традиций. С другой стороны, ничего плохого в мужском обрезании нет и не стоит бояться данной операции.
При этом стоит уточнить, что, несмотря на то, что обрезание снижает риск заражения ИППП, оно не является 100% защитой от различных инфекций и поэтому все равно рекомендуется пользоваться средствами защиты (презерватив).
«Для проведения операции по удалению крайней плоти возрастных ограничений нет. Проводят обрезание как детям, так и взрослым, единого мнения в каком возрасте делать данную операцию тоже нет», - подчеркнул уролог.
Итогом операции является оголение краев плоти пениса. В результате его головка полностью оголяется. Процедура проводится также и в связи с неотложными назначениями при прогрессировании фимоза. Это патология представляет собой сужение крайней плоти, вызывает полное перекрытие головки с развитием воспалительного процесса кожных покровов.
У мужчин, прошедших процедуру обрезания, более гигиеничное состояние наружных половых органов, что делает безопаснее интимную близость. А вот отличий в качестве самого полового акта не отмечается
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора