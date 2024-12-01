Употребление капусты снижает риск депрессий и предотвращает преждевременное старение

Клетчатка, содержащаяся в капусте, играет ключевую роль в поддержании нормальной работы желудочно-кишечного тракта, улучшает перистальтику кишечника. На 100 г свежей капусты приходится около 2-3 г клетчатки. Также она помогает снизить уровень холестерина в крови и поддерживать стабильный уровень сахара.

Несмотря на кажущуюся простоту продукта, капуста является источником витаминов и минералов с антиоксидантной активностью, таких как витамин C, каротиноиды, глюкозинолаты и флавоноиды. Эти компоненты помогают бороться с окислительным стрессом, уменьшают воспаление, предотвращают старение и могут снижать риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца. Лигнаны кроме антиоксидантого действия могут оказывать благотворное влияние на гормональный баланс.

К флавоноидам относится группа фитохимических веществ, содержащихся в растительных пигментах, флавонолы. Как показывают исследования, употребление в пищу продуктов богатых флавонолами, уменьшает риск развития когнитивного дефицита (нарушение восприятия, мышления, памяти, речи).

Витаминный состав капусты способствует нормализации обмена веществ. Фолиевая кислота в капусте помогает поддерживать нормальное функционирование нервной системы и может оказывать позитивное влияние на психоэмоциональное состояние, снижая риск депрессий и тревожных расстройств. Витамин С, содержащийся в капусте, укрепляет иммунную систему и помогает в синтезе коллагена. Также, он способствует заживлению ран и улучшает усвоению железа.

Капуста богата витаминами группы В. Содержащийся в капусте тиамин необходим для нормальной работы нервной системы. Рибофлавин участвует в обмене веществ и поддержании здоровья кожи. Пиридоксин помогает в синтезе нейротрансмиттеров и регулирует обмен аминокислот.

Микроэлементы

Многие считают, что для здоровья костной системы необходимы только молочные продукты содержащие кальций. Но стоит отметить, что богатая калием капуста способствует остеогенезу и играет ключевую роль в свертывании крови.

Благотворное влияние овоща на сердечно-сосудистую систему связано с регуляцией водно-солевого баланса калием. Также он помогает поддерживать артериальное давление в норме и способствует нормальной работе сердца и мышц.

Магний в свою очередь помогает расслабить мышцы. Высокое содержание этого микроэлемента оказывает положительный эффект на работу нервной системы и нормализации обмена веществ.

Железо важно для транспортировки кислорода в организме, однако оно содержится в капусте в менее усвояемой форме, чем в продуктах животного происхождения.