Умыться дегтярным мылом, намазать зубной пастой: народные методы борьбы с прыщами, которые не работают
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Советы, передающиеся из поколения в поколение, часто воспринимаются как неоспоримая истина. Однако в условиях стремительно развивающейся медицины и ухода за кожей некоторые из них могут быть не только устаревшими, но и вредными. Врач-дерматолог, косметолог, эксперт по акне, главврач клиники Dr. Konstanta Екатерина Константиновская рассказала сайту «Страсти», почему не надо умываться по несколько раз в день дегтярным мылом, выдавливать прыщи и следовать другим распространенным «маминым» рекомендациям.
Умывание дегтярным мылом
Дегтярное мыло — одно из самых популярных средств, к которому часто обращаются в борьбе с прыщами и избыточной работой сальных желез. Его натуральные антисептические и противовоспалительные свойства кажутся идеальными для устранения проблем. Мамы часто советуют умываться им несколько раз в день, полагая, что это поможет справиться с высыпаниями. Однако такое интенсивное использование дегтярного мыла может принести больше вреда, чем пользы.
«Дело в том, что деготь пересушивает кожу, нарушает ее естественный барьер, что в результате приводит к раздражению и шелушению. В ответ на это кожа начинает вырабатывать еще больше кожного сала, что может усугубить проблему, а не решить её»
Екатерина Константиновская
Врач-дерматолог, косметолог, эксперт по акне, главврач клиники Dr.Konstanta
Выдавливание прыщей
Еще один популярный совет — «помогать» коже избавляться от прыщей, выдавливая их. На первый взгляд, это кажется разумным: удалить воспаление и дать коже зажить. Но это может привести к проникновению бактерий глубже в кожу, что повлечет за собой серьезные последствия.
Кроме того, механическое повреждение кожи часто приводит к образованию шрамов и постакне — гиперпигментации, которая остается надолго.
Вместо выдавливания прыщей лучше использовать специальные средства с клиндамицином и бензоилпероксидом, которые мягко очищают кожу и уменьшают воспаление.
Применение народных средств
Еще один популярный «бабушкин» метод борьбы с акне — нанесение зубной пасты на воспаления. На самом деле это может сильно навредить коже, так как зубная паста содержит агрессивные компоненты, например, ментол и перекись, которые вызывают раздражение и пересушивание кожи.
Использование спирта для подсушивания прыщей также может привести к нарушению естественного баланса кожи, что, в свою очередь, стимулирует повышенную выработку кожного сала.
«Также существует распространенный миф, что акне напрямую связано с потреблением жирной пищи. В то время как питание действительно может влиять на состояние кожи, прямой зависимости между жирной пищей и прыщами не существует. Важно следить за рационом и не злоупотреблять продуктами с высоким содержанием сахара и простых углеводов, но полностью исключать определенные группы продуктов не следует без консультации с врачом»
Екатерина Константиновская
Врач-дерматолог, косметолог, эксперт по акне, главврач клиники Dr.Konstanta
Современные методы ухода
Как же тогда лечить кожу, если прошлые методы не работают? Современная дерматология предлагает широкий спектр безопасных и эффективных методов борьбы с кожными проблемами. Лекарственные препараты с активными ингредиентами, такими как местные ретиноиды, азелаиновая кислота, клиндамицин и другие, доказали свою эффективность в борьбе с акне.
На консультации дерматолог подберет не только индивидуальный уход, который учтет особенности вашей кожи, но и эффективный протокол лечения, что является основой терапии акне. Вместо следования устаревшим советам, лучше довериться профессионалам, которые помогут сохранить здоровье и красоту вашей кожи без неоправданного риска.
«Советы наших мам и бабушек, основанные на многолетнем опыте, заслуживают уважения, но не всегда подходят для современных реалий. Уход за кожей — это важная повседневная рутина, в которой следует учитывать научные данные и прислушиваться к рекомендациям специалистов. Не все традиционные методы безопасны и эффективны, и зачастую они могут привести к обратным результатам»
Екатерина Константиновская
Врач-дерматолог, косметолог, эксперт по акне, главврач клиники Dr.Konstanta