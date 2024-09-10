Умыться дегтярным мылом, намазать зубной пастой: народные методы борьбы с прыщами, которые не работают

Советы, передающиеся из поколения в поколение, часто воспринимаются как неоспоримая истина. Однако в условиях стремительно развивающейся медицины и ухода за кожей некоторые из них могут быть не только устаревшими, но и вредными. Врач-дерматолог, косметолог, эксперт по акне, главврач клиники Dr. Konstanta Екатерина Константиновская рассказала сайту «Страсти», почему не надо умываться по несколько раз в день дегтярным мылом, выдавливать прыщи и следовать другим распространенным «маминым» рекомендациям.

Умывание дегтярным мылом

Дегтярное мыло — одно из самых популярных средств, к которому часто обращаются в борьбе с прыщами и избыточной работой сальных желез. Его натуральные антисептические и противовоспалительные свойства кажутся идеальными для устранения проблем. Мамы часто советуют умываться им несколько раз в день, полагая, что это поможет справиться с высыпаниями. Однако такое интенсивное использование дегтярного мыла может принести больше вреда, чем пользы.