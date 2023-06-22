Умная и одинокая: почему успешные женщины отпугивают мужчин
Нейропсихолог Наталья Комоза объяснила, почему успешным женщинам не везет в личной жизни .
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В современном мире многие женщины имеют проблемы с личной жизнью. Обычно про таких, как они говорят: «Красивая, умная, самодостаточная, но одинокая». К сожалению, в обществе наметилась следующая тенденция: мужчины осознанно отказываются от отношений с успешными девушками. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» нейропсихолог и автор метода Кинезио-Нейропрограммирования (КНП) Наталья Комоза объяснила, с чем связана подобная ситуация, и рассказала, ценят ли на самом деле представители сильного пола женский ум.
Когда мужчина считает женщину умной?
По мнению эксперта, девушка, обладающая критическим мышлением, хорошим воспитанием и стремящаяся к развитию, не оставит равнодушным ни одного молодого человека.
«Для мужчины имеет значение наличие логики, которая, по мнению большинства, в женской прошивке не предусмотрена. Поэтому, когда мужчина сталкивается с женщиной, которая обладает аналитическим мышлением, способна выстраивать логические связи и делать правильные выводы, то у него возникает внутренний восторг», — пояснила Комоза.
Наталья Комоза
Нейропсихолог
Почему сейчас так много реализованных и умных женщин, которые не могут наладить свою личную жизнь?
Нейропсихолог убеждена: проблема успешных девушек связана не с их интеллектуальными способностями, а с внутренними установками. Часто представительницы прекрасного пола мечтают о крепких отношениях и рисуют у себя в голове образ идеального мужчины. Когда же потенциальный спутник появляется, то он не задерживается надолго в их жизни. После этого девушки начинают думать о том, что причина всех неудач — боязнь мужчин сильных женщин. Однако подобное суждение является ошибочным.
«Это в корне не так. Мужчины сильных женщин не боятся. Им просто не нравится в женщинах "бой-бабизм"», — высказалась Наталья.
Наталья Комоза
Нейропсихолог
Что это такое, и как от этого избавиться?
В каждом человеке присутствуют мужская и женская энергия – левое и правое полушарии. В создании левого полушария участвует ДНК отца, оно генерирует мужскую энергию и отвечает за мужские качества – силу, власть, авторитет, целеустремленность, постановку и достижение целей. В создании правого полушария участвует ДНК матери, и оно ответственно за творчество, наши желания, мягкость, чувствительность, интуицию, эмоциональность, т.е. за все то, что мы относим к женским энергиям и проявлениям.
В наше время есть много девушек, у которых хорошо развито левое полушарие. Чаще всего, возвращаясь домой, такая женщина остается на рабочем левом полушарии и продолжает управленческую деятельность в быту. Однако для мужчины очень важно видеть рядом с собой не супергероя, а нежную и заботливую избранницу.
В первую очередь, женщина должна трезво себя оценить.
«Искусственные попытки подавить свое мужское начало приводят либо к взрыву, либо к блокировке работоспособности левого полушария. В итоге женщина может потерять свой огонь и превратиться в инфантильное неинтересное создание», — пояснила эксперт.
Наталья Комоза
Нейропсихолог
Во-вторых, нужно устранять не симптомы, а причину.
«Проблема "бой-бабизма" в дисбалансе полушарий. И задача — не подавлять работу левого полушария, а повышать активность правого, чтобы создать гармонию. Когда устраняется причина блокировки правого (женского) полушария, то заложенные природой женственность, сексуальность и привлекательность для противоположного пола начинают раскрываться естественным путем», — резюмировала Наталья Комоза.
Наталья Комоза
Нейропсихолог