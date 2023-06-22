Умная и одинокая: почему успешные женщины отпугивают мужчин

Что это такое, и как от этого избавиться?

В каждом человеке присутствуют мужская и женская энергия – левое и правое полушарии. В создании левого полушария участвует ДНК отца, оно генерирует мужскую энергию и отвечает за мужские качества – силу, власть, авторитет, целеустремленность, постановку и достижение целей. В создании правого полушария участвует ДНК матери, и оно ответственно за творчество, наши желания, мягкость, чувствительность, интуицию, эмоциональность, т.е. за все то, что мы относим к женским энергиям и проявлениям.

В наше время есть много девушек, у которых хорошо развито левое полушарие. Чаще всего, возвращаясь домой, такая женщина остается на рабочем левом полушарии и продолжает управленческую деятельность в быту. Однако для мужчины очень важно видеть рядом с собой не супергероя, а нежную и заботливую избранницу.

В первую очередь, женщина должна трезво себя оценить.