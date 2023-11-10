Уменьшить желудок и похудеть: кому показана операция и может ли вес вернуться
Гастроэнтеролог Погосян рассказала, вернется ли вес после уменьшения желудка .
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В мире в среднем около 39% людей страдают избыточной массой тела или ожирением разной степени. Лишние килограммы сильно бьют по здоровью, вызывая гипертоническую болезнь, сахарный диабет, метаболический синдром и другие проблемы. Когда кажется, что диеты уже не помогают, люди задумываются о хирургическом способе решения проблемы. Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Погосян рассказала порталу «Страсти», кому нужна операция по уменьшению желудка, каковы риски хирургических вмешательств и есть ли шанс, что вес вернется.
Для понимания того, что же такое бариатрическая хирургия, нужно для начала прояснить суть и природу ожирения.
Избыточная масса тела или ожирение разной степени являются следствием систематического переедания и низкой двигательной активности. Энергия, поступающая с пищей, переходит в подкожный или висцеральный (внутренний) жир.
Казалось бы, всё просто: нужно всего лишь посадить человека на диету, и он похудеет. Но к несчастью, эффект диеты либо временный, либо отсутствует вовсе. Именно для достижения того самого стойкого эффекта появились такие науки как диетология, нутрициология, психология и психотерапия пациентов с ожирением, а также развилась бариатрическая хирургия.
Когда человек всё-таки признает наличие у себя лишнего веса, то начинается бесконечный поиск «причин» в гормонах, генетике и замедленном метаболизме. Тут нужно помнить следующее:
- Да, мы все разные, но закономерности и биохимические механизмы у всех работают одинаково.
- Да, действительно существует ряд заболеваний, которые могут вызвать ожирение. Но это редкость, и почти всегда достаточно осмотра врача и стандартного набора лабораторных анализов, чтобы быстро поставить диагноз.
«Бариатрическая хирургия – отличный вариант помочь пациентам с третьей степенью ожирения и сформировать правильные пищевые привычки, а также снизить вес. Однако, важно помнить, что это не волшебный метод лечения, при котором можно будет продолжить потреблять калории и одновременно худеть. Нужно прилагать усилия и менять образ жизни как до, так и после операции. В противном случае, при отсутствии изменений в пищевых привычках, желудок вновь растянется, а вес вернётся, и вероятно, даже в большем объёме».
Виктория Погосян
Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Как и любое хирургическое вмешательство, бариатрические методы лечения – это риск, который не всегда имеет смысл. Например, такие операции неприменимы при первой и второй степени ожирения, а также при простой избыточной массе тела. На данных этапах болезни человек в состоянии привести своё тело в норму самостоятельно или при помощи диетолога. В некоторых случаях специалисты могут назначить медикаменты, помогающие контролировать аппетит, но это опять же не отменяет необходимости работы над своим образом жизни.
«В заключении хотелось бы отметить, что на сегодняшний день существует масса способов помочь человеку на пути к похудению. Однако никто не сможет гарантировать стойкий эффект этих методов при сохранении у человека неправильного отношения к еде, отсутствии физической активности и наличии вредных привычек. Наше здоровье – в наших руках».
Виктория Погосян
Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора