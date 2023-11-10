Уменьшить желудок и похудеть: кому показана операция и может ли вес вернуться

В мире в среднем около 39% людей страдают избыточной массой тела или ожирением разной степени. Лишние килограммы сильно бьют по здоровью, вызывая гипертоническую болезнь, сахарный диабет, метаболический синдром и другие проблемы. Когда кажется, что диеты уже не помогают, люди задумываются о хирургическом способе решения проблемы. Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Погосян рассказала порталу «Страсти», кому нужна операция по уменьшению желудка, каковы риски хирургических вмешательств и есть ли шанс, что вес вернется.

Для понимания того, что же такое бариатрическая хирургия, нужно для начала прояснить суть и природу ожирения.

Избыточная масса тела или ожирение разной степени являются следствием систематического переедания и низкой двигательной активности. Энергия, поступающая с пищей, переходит в подкожный или висцеральный (внутренний) жир.

Казалось бы, всё просто: нужно всего лишь посадить человека на диету, и он похудеет. Но к несчастью, эффект диеты либо временный, либо отсутствует вовсе. Именно для достижения того самого стойкого эффекта появились такие науки как диетология, нутрициология, психология и психотерапия пациентов с ожирением, а также развилась бариатрическая хирургия.

Когда человек всё-таки признает наличие у себя лишнего веса, то начинается бесконечный поиск «причин» в гормонах, генетике и замедленном метаболизме. Тут нужно помнить следующее: