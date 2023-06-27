Укусы, инфекции и разрыв уздечки: чем опасен секс на природе и стоит ли эксперимент рисков
Доктор Лебедев назвал разрыв уздечки полового члена частым последствием секса на природе.
Фото: Freepik
Летом, когда погода с каждым днем становится все жарче, многие люди выбираются на природу, чтобы пожарить шашлыки, отдохнуть с друзьями и поплавать в водоемах. Также в это время года некоторых тянет на различные сексуальные эксперименты на свежем воздухе, которые могут привести не только к штрафам за непристойное поведение, но и различным проблемам со здоровьем. О них специально для «Страсти» рассказал Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Секс в лесу
Секс на природе далеко не всегда остается забавным и милым, а неприятности не ограничиваются лишь муравьями и комарами. Прежде всего интим на свежем воздухе – занятие весьма травмоопасное. Партнеры могут получить укусы самых различных насекомых (муравьев, комаров, слепней, ос, пауков и др.), ушибы, ссадины, царапины из-за неосторожных движений.
Достаточно частым осложнением экстремального секса является разрыв уздечки полового члена, реже - разрыв крайней плоти и пещеристого тела (структурная единица эректильной ткани ствола пениса, два продольных пещеристых тела вместе с одним расположенным продольно под ними губчатым телом образуют ствол пениса, пещеристые тела обеспечивают кровенаполнение пениса — его эректильную функцию – прим. «Страсти»).
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Не стоит забывать, что в лесу живут не только насекомые. Вероятна также встреча, к примеру, со змеями и ежами. И отдельно стоит сказать о клещах, переносчиках опасных инфекций: вирусного клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), пятнистых клещевых лихорадок и др. Снимая с себя одежду, человек становится практически беззащитным перед ними.
Эксперт отметил, что, если клещ присосался, его следует удалить как можно быстрее – от времени кровососания и способа удаления напрямую зависит вероятность передачи инфекции. Удалять членистоногого нужно очень аккуратно, при этом ни в коем случае не мазать его маслом, бензином, керосином и прочими едкими жидкостями - это только повышает риск передачи заболевания.
Лучше всего удалять клеща с помощью специальной клещевой отвертки (клещеверта), которую всегда стоит держать при себе в походах. Удаленного клеща нужно побыстрее доставить в лабораторию для проведения исследования на наличие возбудителей опасных инфекций. Если какой-либо возбудитель будет обнаружен - может потребоваться проведение медикаментозной профилактики по назначению врача-инфекциониста. И чем быстрее она будет проведена, тем меньше риск развития заболевания.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Секс на пляже
Перейдем из леса на пляж. Секс около водоема и в воде выглядит крайне романтично, «по-киношному». Но это только со стороны, а в реальности множество возможных неприятностей подстерегает и в этих прекрасных местах.
Прежде всего пляжный песок, попав «не туда», вызывает вполне конкретное раздражение слизистых оболочек, приводя к микротравмам. А повреждения слизистой – открытые ворота для возбудителей различных инфекций. В пляжном песке «обитают» простейшие (лямблии, амёбы, трипаносомы), патогенные грибы, гельминты (глисты), различные бактерии (которые вполне могут стать причиной воспалительных заболеваний интимной сферы). Особенно опасны укромные уголки на неухоженных «диких» пляжах. Не надо забывать, что даже идеально чистый на первый взгляд песочек никогда не обрабатывается какими-либо дезинфицирующими веществами, а на глубине всего в 5-6 см является самой благоприятной средой для обитания и размножения разных микроорганизмов.
Может тогда лучше зайти в воду? Наверное, все-таки не стоит. Во-первых, вода очень неудобная среда для полового акта, поскольку вымывает естественный лубрикант, а сама таковым не является. Отсюда возможные микротравмы слизистой, которые, кроме неприятных ощущений и дискомфорта, опять могут стать входными воротами для инфекций. Конечно, вода – не песок, но приятного все равно мало.
В самой воде можно встретиться и с другими неприятными заболеваниями, прежде всего – с церкариозом («зудом купальщика»). Болезнь эта не очень опасная, но очень распространенная и крайне малоприятная. Плавающие в воде церкарии - личинки плоского червя шистосомы, источником которых являются утки и пресноводные моллюски - поражают кожные покровы человека, вызывая сильный зуд, отечность и кожные высыпания. Заболевание длится от нескольких часов до двух недель, обеспечивая в этот период массу неприятных ощущений.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Сексуальные эксперименты обновляют интимную жизнь пары, внося в них свежую нотку и оставляя незабываемые воспоминания. Однако укусы насекомых, песок в половых органах, ссадины, царапины и развитие какой-либо инфекции заставляют задуматься о целесообразности такого секс-подвига. «В любом случае следует хорошо подумать, принять взвешенное решение и хорошо подготовиться к более чем возможным трудностям», - подытожил Михаил Лебедев.