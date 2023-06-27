Укусы, инфекции и разрыв уздечки: чем опасен секс на природе и стоит ли эксперимент рисков

Летом, когда погода с каждым днем становится все жарче, многие люди выбираются на природу, чтобы пожарить шашлыки, отдохнуть с друзьями и поплавать в водоемах. Также в это время года некоторых тянет на различные сексуальные эксперименты на свежем воздухе, которые могут привести не только к штрафам за непристойное поведение, но и различным проблемам со здоровьем. О них специально для «Страсти» рассказал Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Секс в лесу

Секс на природе далеко не всегда остается забавным и милым, а неприятности не ограничиваются лишь муравьями и комарами. Прежде всего интим на свежем воздухе – занятие весьма травмоопасное. Партнеры могут получить укусы самых различных насекомых (муравьев, комаров, слепней, ос, пауков и др.), ушибы, ссадины, царапины из-за неосторожных движений.