Уколы ботокса: на сколько лет можно помолодеть и почему после процедуры опускаются веки

Несмотря на многолетнюю историю и постоянный рост спроса, вокруг инъекций ботокса остаётся много противоречий. Есть ярые противники метода, которые утверждают, что препараты с ботулотоксином — опасный яд, который сделает лицо похожим на маску. Другие же, напротив, вообще не задумываются, что из себя представляют «уколы красоты», и какое на самом деле действие оказывает ботокс. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» главный врач Esthetic Clinic Татьяна Бедаева пояснила, что многочисленные заблуждения связаны с ростом объема неквалифицированных услуг, а также рассказала, имеет ли ботулинотерапия альтернативы в борьбе за сохранение молодости.

По словам специалиста, подкожные инъекции ботулотоксина типа А (БТА) блокируют передачу нервных импульсов к мышцам, что вызывает их расслабление. В результате разглаживаются заломы и морщины на коже.

Несмотря на то, что ботулотоксин типа А произошёл от такого заболевания, как ботулизм, он безвреден для здоровья. Препарат применяется в медицине уже более 50 лет — он хорошо очищается, считается широко исследованным, поэтому относится к категории безопасных и имеет предсказуемый результат, а в косметологии он применяется в микроскопических дозах и концентрации.