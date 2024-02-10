Уколы ботокса: на сколько лет можно помолодеть и почему после процедуры опускаются веки
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Несмотря на многолетнюю историю и постоянный рост спроса, вокруг инъекций ботокса остаётся много противоречий. Есть ярые противники метода, которые утверждают, что препараты с ботулотоксином — опасный яд, который сделает лицо похожим на маску. Другие же, напротив, вообще не задумываются, что из себя представляют «уколы красоты», и какое на самом деле действие оказывает ботокс. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» главный врач Esthetic Clinic Татьяна Бедаева пояснила, что многочисленные заблуждения связаны с ростом объема неквалифицированных услуг, а также рассказала, имеет ли ботулинотерапия альтернативы в борьбе за сохранение молодости.
По словам специалиста, подкожные инъекции ботулотоксина типа А (БТА) блокируют передачу нервных импульсов к мышцам, что вызывает их расслабление. В результате разглаживаются заломы и морщины на коже.
Несмотря на то, что ботулотоксин типа А произошёл от такого заболевания, как ботулизм, он безвреден для здоровья. Препарат применяется в медицине уже более 50 лет — он хорошо очищается, считается широко исследованным, поэтому относится к категории безопасных и имеет предсказуемый результат, а в косметологии он применяется в микроскопических дозах и концентрации.
«Нежелательные реакции, например, птоз (опущение) верхнего века, утяжеление зоны лба, усиление мигрени, вероятны в том случае, если неправильно подобрана дозировка или препарат поставлен некорректно, не в ту точку. Именно поэтому инъекции ботулотоксина нужно делать только в клиниках у специалистов с определённой квалификацией — у врачей с высшим медицинским образованием, которые прошли ординатуру по дерматологии и косметологии».
Татьяна Бедаева
Главный врач Esthetic Clinic
И, конечно, препараты с ботулотоксином должны быть сертифицированы — на рынке сейчас очень много препаратов, которые не имеют сертификатов качества, ставятся на дому или в подпольных «кабинетах красоты». От качества препарата и квалификации специалиста напрямую зависит не только эффект от процедуры, но состояние здоровья.
После ботулинотерапии с использованием качественных препаратов лицо разглаживается, исчезают мелкие и крупные морщины, повышается тургор кожи, нормализуется работа сальных желёз. Максимальный эффект после процедуры будет заметен примерно через две недели.
Что касается распространённых опасений по поводу того, что препарат сделает лицо обездвиженным, то в современной косметологии при ботулинотерапии все чаще применяется техника «живого лица», при которой естественная мимика хоть и снижается, но сохраняется.
В среднем за одну процедуру ботулинотерапии можно добиться визуального омоложения на пять лет.
В каком возрасте лучше начинать колоть — до появления морщин или после
Основное показание к ботулинотерапии — появление первых признаков старения и мимических морщин. У кого-то они могут быть в 20, у кого-то в 25, у кого-то в 30 — всё индивидуально. Чем раньше начать, тем лучше и заметнее будет визуальный эффект в дальнейшем. При появлении глубоких выраженных заломов одной ботулинотерапии уже бывает недостаточно — в таком случае косметологи назначают либо дополнительную коррекцию филлерами, либо аппаратные методики для стимулирования образования коллагена в проблемной зоне.
«Количество уколов зависит от конкретной зоны, например, чтобы избавиться от межбровной морщины, потребуется около 14-20 единиц препарата с ботулотоксином — это 4 укола за одну процедуру».
Татьяна Бедаева
Главный врач Esthetic Clinic
Среди плюсов ботулинотерапии можно выделить:
- Безопасность: при условии выполнения процедуры у квалифицированного специалиста и сертифицированным препаратом, ботулинотерапия не имеет серьезных реабилитационных проявлений;
- Высокая эффективность: несмотря на то, что современная косметология активно развивается, ботулинотерапия до сих пор не имеет серьёзных конкурентов в вопросах борьбы с признаками старения — ни один другой препарат не даёт такой возможности практически полностью разгладить мимические морщины и заметно омолодить лицо в короткие сроки без длительной реабилитации;
- Быстрый визуальный эффект: морщины разглаживаются уже на 2-3 день, а максимальный эффект достигается через неделю.
Минусы ботулинотерапии:
- Необходимость повторять процедуру: эффект от ботулинотерапии держится в среднем 4-6 месяцев, затем мышечная активность обычно возвращается. Инъекции ботулотоксина могут работать как профилактика появления признаков старения, но если они уже образовались, по истечению действия препарата кожа может вернуться в исходное состояние;
- При неправильном назначении может вызвать головные боли, нарушение глотания, ощущение тяжести лба и нависание — такие проявления возможны, если делать процедуру у неквалифицированного специалиста, который некорректно собрал анамнез, ошибся с объемом или точками введения препарата.
К противопоказаниям к ботулинотерапии относятся воспаления или инфекции в месте введения препарата, любые острые вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и ОРЗ, повышенная температура тела, обострение сезонной аллергии, почти все болезни крови, онкологические заболевания, беременность и период лактации.
Также стоит отметить, что есть как минимум 1% людей, которые резистентны к ботулинотерапии, то есть на них абсолютно не действует препараты с содержанием БТА.