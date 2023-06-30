Уход за кожей в жару: как спасаться от солнечных ожогов и что делать, если уже обгорел

Исходя из всех этих опасностей, в жаркую погоду эксперт рекомендует соблюдать ряд правил по уходу за кожей:

1. Бережно очищайте кожу лица, шеи и декольте утром и вечером. Делать это нужно в зависимости от типа кожи и предпочтений: пенкой, гелем или деликатным очищающим кремом для умывания.

2. После умывания очищенную кожу тонизируйте лосьоном или тоником без спирта в зависимости от ее типа.

3. При возникновении сухости увлажняйте кожу термальной водой и/ или косметическими средствами. Для жирной кожи лица выбирайте эмульсии, гели и флюиды, для нормальной и комбинированной – молочко или крем, для сухой - крем.

4. Пользуйтесь минимальным количеством декоративной косметики с легкой текстурой. Например, ВВ-крем, который не только матирует кожу и скрывает несовершенства, но и оказывает увлажняющее действие. Не применяйте агрессивные химические пиллинги и скрабы. Не пользуйтесь духами и избегайте контакта с соком растений.

5. Солнцезащитные средства должны быть с двойным фактором защиты SPF . Наносить солнцезащитное средство на кожу рекомендовано за 15-20 минут до выхода на улицу, чтобы оно успело впитаться, и обновлять его каждые 1,5-2 часа и/или после купания.

6. Соблюдать достаточный водный режим. Регулярно пейте воду из расчета 30-40 миллилитров на килограмм веса, это около 2-2,5 литров в сутки.

7. Избегайте пребывания на солнце с 10.00-11.00 до 16.00-17.00 часов. Это особенно актуально при наличии родинок для профилактики развития меланомы. «Если родинка увеличилась в размерах, уплотнилась, изменилась интенсивность окрашивания, возникла трещина, кровотечение, как можно быстрее обратитесь к врачу дерматологу для проведения дерматоскопического исследования», - отметила Наталья Большенко.

8. Носите головной убор и солнцезащитные очки. Защитить кожу тела можно специальной одеждой с UPF-фильтрами. Это могут быть поглощающие ультрафиолет ткани - неотбеленный хлопок или отражающие - полиэстр, сатин.

9. При лечении лекарственными препаратами, уточняйте у лечащего врача, сколько можно находиться на солнце. «Во время приема доксициклина, тетрациклина, хинина, фурокумарина, антидепрессантов и других лекарственных средств возможны фототоксические реакции - острые воспалительные реакции кожи, протекающие по типу солнечного ожога», - подчеркнула специалист.

Если же ожоги все-таки уже проявились на коже, то стоит предпринять следующие шаги:

1. Избегать пребывания на солнце в течение нескольких дней.

2. При солнечном ожоге легкой степени рекомендуется:

накладывать на воспаленные участки кожи холодные компрессы или влажно-высыхающие повязки 2-3 раза в сутки 3-7 дней;

обрабатывать поврежденные участки кожи специальными средствами после загара или противовоспалительными средствами (спрей, гель, крем) с содержанием пантенола.

пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма.

3. Если отсутствует должный эффект от лечения , солнечный ожог сильный, с образованием ярко выраженного покраснения или сопровождается отеком, зудом, образованием пузырей, болезненностью кожи, то нужно: