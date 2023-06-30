Уход за кожей в жару: как спасаться от солнечных ожогов и что делать, если уже обгорел
Дерматовенеролог Большенко рассказала, как защитить кожу в жару от ожогов и появления рака.
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Кожа защищает нас от неблагоприятных внешних факторов, являясь своеобразным барьером. Высокая температура и ультрафиолетовое излучение в жаркую погоду оказывают не только благотворное, но и негативное влияние на кожные покровы и организм человека в целом. Портал «Страсти» пообщался с кандидатом медицинских наук, врачом-дерматовенерологом Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальей Большенко и выяснил, как спасаться от солнечных ожогов и что делать, если уже для этого поздно.
В жаркую погоду кожа человека подвергается сразу нескольким угрозам. При перегреве люди потеют, из-за чего активно выделяется кожное сало, которое может стать питательной средой для размножения патогенных микроорганизмов. А при попадании частиц пыли и использовании обильной косметики происходит закупорка сальных желез, что может привести к образованию воспалительных процессов, угрей и комедонов.
При избытке ультрафиолетовых лучей возникают ожоги, аллергическая крапивница, ксероз, пигментные пятна или даже рак кожи. Также ее обезвоживание под действием повышенной температуры и УФ-облучения способствует развитию морщин и преждевременному старению.
Наталья Большенко
Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Исходя из всех этих опасностей, в жаркую погоду эксперт рекомендует соблюдать ряд правил по уходу за кожей:
1. Бережно очищайте кожу лица, шеи и декольте утром и вечером. Делать это нужно в зависимости от типа кожи и предпочтений: пенкой, гелем или деликатным очищающим кремом для умывания.
2. После умывания очищенную кожу тонизируйте лосьоном или тоником без спирта в зависимости от ее типа.
3. При возникновении сухости увлажняйте кожу термальной водой и/ или косметическими средствами. Для жирной кожи лица выбирайте эмульсии, гели и флюиды, для нормальной и комбинированной – молочко или крем, для сухой - крем.
4. Пользуйтесь минимальным количеством декоративной косметики с легкой текстурой.Например, ВВ-крем, который не только матирует кожу и скрывает несовершенства, но и оказывает увлажняющее действие. Не применяйте агрессивные химические пиллинги и скрабы. Не пользуйтесь духами и избегайте контакта с соком растений.
5. Солнцезащитные средства должны быть с двойным фактором защиты SPF. Наносить солнцезащитное средство на кожу рекомендовано за 15-20 минут до выхода на улицу, чтобы оно успело впитаться, и обновлять его каждые 1,5-2 часа и/или после купания.
6. Соблюдать достаточный водный режим.Регулярно пейте воду из расчета 30-40 миллилитров на килограмм веса, это около 2-2,5 литров в сутки.
7. Избегайте пребывания на солнце с 10.00-11.00 до 16.00-17.00 часов. Это особенно актуально при наличии родинок для профилактики развития меланомы. «Если родинка увеличилась в размерах, уплотнилась, изменилась интенсивность окрашивания, возникла трещина, кровотечение, как можно быстрее обратитесь к врачу дерматологу для проведения дерматоскопического исследования», - отметила Наталья Большенко.
8. Носите головной убор и солнцезащитные очки. Защитить кожу тела можно специальной одеждой с UPF-фильтрами. Это могут быть поглощающие ультрафиолет ткани - неотбеленный хлопок или отражающие - полиэстр, сатин.
9. При лечении лекарственными препаратами, уточняйте у лечащего врача, сколько можно находиться на солнце. «Во время приема доксициклина, тетрациклина, хинина, фурокумарина, антидепрессантов и других лекарственных средств возможны фототоксические реакции - острые воспалительные реакции кожи, протекающие по типу солнечного ожога», - подчеркнула специалист.
Если же ожоги все-таки уже проявились на коже, то стоит предпринять следующие шаги:
1. Избегать пребывания на солнце в течение нескольких дней.
2. При солнечном ожоге легкой степени рекомендуется:
накладывать на воспаленные участки кожи холодные компрессы или влажно-высыхающие повязки 2-3 раза в сутки 3-7 дней;
обрабатывать поврежденные участки кожи специальными средствами после загара или противовоспалительными средствами (спрей, гель, крем) с содержанием пантенола.
пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма.
3. Если отсутствует должный эффект от лечения, солнечный ожог сильный, с образованием ярко выраженного покраснения или сопровождается отеком, зудом, образованием пузырей, болезненностью кожи, то нужно:
наложить сухую повязку, чтобы снизить риск развития инфекции;
не заниматься самолечением и как можно быстрее обратиться к врачу дерматологу за назначением обезболивающих и жаропонижающих.