Угри, высыпания, заеды: врач рассказала об опасности мужской бороды

Длинная и густая борода продолжает оставаться в тренде. Многие мужчины специально отращивают ее и посещают барбер-шопы для коррекции. Но растительность на лице, несмотря на свою привлекательность, может привести к проблемам со здоровьем при неправильном уходе. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-уролог, дерматовенеролог Екатерина Макарова.

Врач объяснила, что, при несоблюдении правил гигиены, борода накапливает органические вещества, которые становятся рассадником патогенной флоры.