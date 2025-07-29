Угри, высыпания, заеды: врач рассказала об опасности мужской бороды
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Длинная и густая борода продолжает оставаться в тренде. Многие мужчины специально отращивают ее и посещают барбер-шопы для коррекции. Но растительность на лице, несмотря на свою привлекательность, может привести к проблемам со здоровьем при неправильном уходе. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-уролог, дерматовенеролог Екатерина Макарова.
Врач объяснила, что, при несоблюдении правил гигиены, борода накапливает органические вещества, которые становятся рассадником патогенной флоры.
«Слюна, грязь, остатки пищи, пот, косметические средства создают прекрасную среду для развития патогенной микрофлоры, а это приводит к появлению угревых высыпаний, заед, стоматитов и предрасположенностью к частым рецидивам инфекционных заболеваний».
Екатерина Макарова
Врач-уролог, дерматовенеролог
Врач добавила, что красота и рост бороды зависит от двух факторов: генетики и уровня тестостерона. Буквально по виду бороды можно сделать вывод о том, наделила природа этого мужчину высокой концентрацией андрогенов (мужских половых гормонов — прим. «Страсти») или нет.
Ежедневное бритье не менее опасно, чем борода, объясняет Екатерина Макарова. Такое заболевание как стафилококковый сикоз, связано с распространением гнойничковой инфекции в зоне усов и бороды после бритья многоразовыми бритвами.
«Иногда кожа становится такой чувствительной, что высыпания сохраняются даже когда человек переходит на безопасную бритву. Проявляется сыпь в виде гнойных пузырьков и воспаленных узелков в зоне усов и бороды, похожих на угри. Приятного мало. Таким мужчинам я сама, как врач, порекомендую бороду».
Екатерина Макарова
Врач-уролог, дерматовенеролог
Екатерина Макарова посоветовала мужчинам с растительностью на лице мыть регулярно бороду специальными шампунями, оберегать ее от засорения пищевым отходами и систематически поддерживать аккуратный внешний вид.