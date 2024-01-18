У вас колготки видны: стилист рассказала, где грань между модой и безвкусицей

Многие видели образы с показа Miu Miu осень-зима 2023, после которого Интернет пестрил фото с необычными сочетаниями в одежде. Многие обсуждали торчащие колготки у моделей, натянутые до пояса. Портал «Страсти» поговорил с практикующим стилистом Ольгой Майоровой и узнал, стоит ли модницам теперь делать то же самое или же это полная безвкусица.

По словам эксперта, этот показ вызвал бурю эмоций у людей. Кто-то говорил, что это вернувшиеся антитренды, ведь кардиганы из тонкого трикотажа уже устарели и мы их носим только вторым слоем, другие вспоминали времена, когда торчащие колготки были признаком дурного тона. Да и длина юбок до середины колена уже давно не актуальна, она мало кому подходит, так как она сильно расширяет ногу, укорачивает рост и режет фигуру. Однако некоторые после этой коллекции решили повторить образ, надев трусы поверх колготок.