У вас колготки видны: стилист рассказала, где грань между модой и безвкусицей
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Многие видели образы с показа Miu Miu осень-зима 2023, после которого Интернет пестрил фото с необычными сочетаниями в одежде. Многие обсуждали торчащие колготки у моделей, натянутые до пояса. Портал «Страсти» поговорил с практикующим стилистом Ольгой Майоровой и узнал, стоит ли модницам теперь делать то же самое или же это полная безвкусица.
По словам эксперта, этот показ вызвал бурю эмоций у людей. Кто-то говорил, что это вернувшиеся антитренды, ведь кардиганы из тонкого трикотажа уже устарели и мы их носим только вторым слоем, другие вспоминали времена, когда торчащие колготки были признаком дурного тона. Да и длина юбок до середины колена уже давно не актуальна, она мало кому подходит, так как она сильно расширяет ногу, укорачивает рост и режет фигуру. Однако некоторые после этой коллекции решили повторить образ, надев трусы поверх колготок.
Моду и тренды часто трактуют буквально. Например, на показах осень-зима 2023 и весна 2024 мы видели много короткой одежды (микро-шорты, вязаные трусы), и многие внедряли этот тренд в свои повседневные образы. И внедряли, не подстраивая под себя, а буквально, кто-то даже покупал образы с показа.
Ольга Майорова
Практикующий стилист
Немногие знают, что тренды не всегда нужно воспринимать буквально. Но как же внедрить из в свой гардероб, чтобы не выглядеть смешно? По мнению стилиста, можно надеть тот же кардиган с футболкой, но для низа подобрать не колготки или микро-шорты, а дополнить образ юбкой в длине мини, либо надеть длинную рубашку, поверх нее накинуть удлиненный оверсайз блейзер и добавить высокие сапоги.
Так вы будете выглядеть современно, но адаптируете образы с показов под себя, свой стиль и свои ценности. И помните, что рациональный гардероб должен отражать ваш индивидуальный стиль, он также должен быть современным, но это не означает, что все вещи должны быть из последних коллекций.
Ольга Майорова
Практикующий стилист
Ольга Майорова посоветовала вкладываться в долгосрочные тренды. Чем более простой и применимый тренд, а также чем больше он отражает реалии текущего времени, тем на более долгий срок он останется. И наоборот, чем ярче тренд, сложнее в интеграции в гардероб и в обращении с ним, тем скорее он выйдет из моды. Многосложные, кричащие тренды никогда не задерживаются, они просто надоедают.
Но главный тренд, который будет с нами всегда, по словам стилиста, – это индивидуальность. Не нужно быть рабом моды, в погоне за ней можно потерять себя.
«Всегда мысленно примеряйте на себя тот или иной тренд и внедряйте его, когда поймете, что он отражает вас и ваши ценности», - заключила эксперт.