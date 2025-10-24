«У него творчество на первом месте»: влияют ли скандалы невесты Лепса на репутацию певца

По данным СМИ, у Григория Лепса могут возникнуть проблемы в карьере после свадьбы с Авророй Кибой. Избранница певца нередко попадает в скандалы и делает неоднозначные высказывания в медийном пространстве. Однако продюсер Павел Рудченко убежден, что репутации Лепса ничего не угрожает. В беседе с сайтом «Страсти» он рассказал о любви публики к певцу, благодаря которой Григорию прощают многие вещи, и даже отношения с 19-летней Авророй.

«Григорий сейчас находится в топе, и у него есть определенный иммунитет в отношении репутации, поэтому ему многое прощается, в том числе публика закрывает глаза на его отношения с молодой пассией. Скандалы Авроры не сказываются на репутации Григория», — высказался Павел.

По мнению Рудченко, поклонников интересует не личная жизнь Лепса, а его творчество. Более того, продюсер считает, что и у самого певца музыка стоит на первом месте, а отношения с Кибой — это «развлечение».

«В целом, вместе он с Авророй или нет, или с какой-то другой девушкой, — не это интересует поклонников. Им важен сам Григорий как персонаж. Певец находится в хорошей форме, у него нет кризиса. У Григория интересный дуэт с Ярославом Дроновым. У Лепса творчество на первом месте, все остальное — развлечение», — резюмировал Павел.