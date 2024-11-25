«У Наташи волос столько нет»: звездный стилист раскритиковал покрасившую волосы в синий цвет Глюкозу

Певица Глюкоза после скандала с наркотиками и задержанием в аэропорту в странном состоянии вернулась в свет и продемонстрировала новое окрашивание. На презентации книги артистки у нее были синие пряди, хотя раньше она была «чистой» блондинкой. По мнению звездного стилиста Александра Данилова, этим преображением исполнительница хотела переключить внимание поклонников и обновиться, но ничего не вышло.

В беседе с порталом «Страсти» Данилов отметил, что многие в шоу-бизнесе используют этот трюк – резко меняют прическу после скандалов и думают, что это помогает. Однако это не так.

«Открываешь фотографию и смотришь на маленькую анимешку. Это когда хочется догнать дочь, вернуть время назад, но ты понимаешь, что уже нагадил везде, где можно и нельзя. Сбривать брови вслед за Инстасамкой, красить волосы, как дочь, и быть похожей на заезженную русалку – все это уже в прошлом и никому ненужно. Быть красивой для всех уже не получится», - поделился мнением Александр Данилов.