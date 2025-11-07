Тяжелый взгляд, «мешки» и круги под глазами: основные показания для блефаропластики у молодых

Пластическая хирургия перестала быть уделом тех, чья внешность уже отражает прожитые годы и требует помощи специалиста. Все чаще пациентками становятся девушки в возрасте 20-25 лет, которые с помощью пластики стремятся гармонизировать черты лица и сделать его более привлекательным. Пластический хирург Александр Катков объяснил сайту «Страсти», что такое блефаропластика и зачем ее делают молодые.

По словам специалиста, немало молодых пациенток сталкивается с различными проблемами в области нижних век, например, темными кругами, мешками под глазами, появляющимися достаточно рано.

Как подчеркнул хирург Катков, блефаропластика уникальна тем, что не имеет возрастных ограничений и может проводиться и в 20 лет, если к ней есть показания. В зависимости от состояния век и всей периорбитальной области врач подбирает оптимальный способ коррекции.

Кому нужна ранняя блефаропластика

Первые признаки возрастных изменений в области век могут появиться уже после 20 лет. Постоянное присутствие гаджетов не способствует сохранению их молодости. Также имеет значение наследственный характер. Блефаропластика проводится при наличии показаний, но они не всегда связаны с возрастом.