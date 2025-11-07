Тяжелый взгляд, «мешки» и круги под глазами: основные показания для блефаропластики у молодых
© Freepik
Пластическая хирургия перестала быть уделом тех, чья внешность уже отражает прожитые годы и требует помощи специалиста. Все чаще пациентками становятся девушки в возрасте 20-25 лет, которые с помощью пластики стремятся гармонизировать черты лица и сделать его более привлекательным. Пластический хирург Александр Катков объяснил сайту «Страсти», что такое блефаропластика и зачем ее делают молодые.
По словам специалиста, немало молодых пациенток сталкивается с различными проблемами в области нижних век, например, темными кругами, мешками под глазами, появляющимися достаточно рано.
Как подчеркнул хирург Катков, блефаропластика уникальна тем, что не имеет возрастных ограничений и может проводиться и в 20 лет, если к ней есть показания. В зависимости от состояния век и всей периорбитальной области врач подбирает оптимальный способ коррекции.
Кому нужна ранняя блефаропластика
Первые признаки возрастных изменений в области век могут появиться уже после 20 лет. Постоянное присутствие гаджетов не способствует сохранению их молодости. Также имеет значение наследственный характер. Блефаропластика проводится при наличии показаний, но они не всегда связаны с возрастом.
«У молодых пациенток часто наблюдается проблема нависших верхних век. Это может быть связано с низким положением бровей, из-за чего взгляд становится тяжелым и угрюмым. Ещё одним распространенным недовольством внешностью считается выбухание жировых грыж на нижних веках, так называемые «мешки» под глазами и темные круги. Они создают заметные тени, которые делают молодое лицо осунувшимся и усталым. Причины могут крыться в наследственности или анатомических особенностях строения. В этом случае блефаропластика – оптимальный вариант для коррекции нижних век и эндоскопический лобно-височный лифтинг - для верхних век. Можно придерживаться здорового образа жизни, регулярно посещать косметолога, пользоваться дорогим уходом, но всё это не эффективно по сравнению с результатами операции»
Александр Катков
Пластический хирург
Блефаропластика подходит также людям, которые желают изменить форму разреза глаз. Например, приподнять наружные уголки глаз для создания более привлекательного облика или, наоборот, придать глазам более округлые «европейские» контуры. Это возможно при помощи процедур кантопластики или кантопексии.
Каждый анатомический портрет уникален. Поэтому задача хирурга индивидуально строить работу с каждым пациентом, учитывая особенности его лица. Современный подход к блефаропластике - это не просто исправление каких-то дефектов, а комплексное омоложение и гармонизация периорбитальной области.
Например, при проведении верхней блефаропластики обязательно учитывается положение и форма бровей, состояние тканей межбровья. Если складки на верхних веках образованы опущением бровей, то удалять их было бы ошибкой. В этом случае используются технологии, которые позволяют приподнять брови, расправить кожу, придать верхнему веку красивый контур.
Золотым стандартом операции для молодых пациентов считается трансконъюнктивальная нижняя блефаропластика с перераспределением жировых грыж, которая не оставляет послеоперационных швов. Полученный результат настолько естественный, что никто и не подумает о хирургическом вмешательстве. Операция позволяет создать красивый переход века в щеку, идеально разгладить кожу.