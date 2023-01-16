passion.ru
ЭКСКЛЮЗИВЫ
21:00, 16 января 2023
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Тяжелая родовая программа мешает Ольге Бузовой создать счастливую семейную жизнь

Нумеролог Лидерман определила коренную причину неудачной личной жизни Ольги Бузовой.

Тяжелая родовая программа мешает Ольге Бузовой создать счастливую семейную жизнь

Фото: Фото: Tarakanov Vadim/East News

Главная женщина в российском шоубизе — Ольга Бузова, за чьими романами и расставаниями следит вся страна. Нумеролог Ирина Лидерман рассказала passion.ru, что цифры говорят о том, почему Ольга красива и успешна, но пока одинока.

Дата рождения российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой: 20.01.1986. Земной паспорт – 2, это означает, что кармическая задача Ольги на данное воплощение — обязательно быть в партнерстве. Ей необходимо заботиться о других и приносить пользу, выполнять свои обещания и быть очень исполнительной. В длинном персональном коде и в имени «Ольга» есть число 19, это говорит нам о кармической программе, когда важно избегать скандалов, жить в отсутствии зависимостей и учиться ораторскому искусству.

В качестве партнера артистке лучше выбирать того, кто умеет хвалить — нужно, чтобы у него было 22 или 2222 в расчете. Если учесть, что у Ольги больше двоек, чем девяток, можно предположить, что она натура очень эмоциональная, не всегда знающая, что делать со своими эмоциями, поясняет Ирина Лидерман.

Так как у Ольги нет ни одной четверки в матрице, то по роду у нее может переходить тяжелая программа, связанная с мужчинами — такая, как проклятие или сглаз. Такого рода программы записываются в ДНК и мешают женщинам создавать счастливую семейную жизнь. Хотя стремление создать семью с юности у нее было, что показывает строка семьи 2-5-8.

Ирина Лидерман

Дипломированный эксперт по работе с подсознанием, специалист по тета-хилингу, нумерологии, МСТ-графике, медитациям и осознанным сновидениям

Если анализировать бывшего супруга Ольги, Дмитрия Тарасова, то мы увидим, что у него в матрице в строке семьянина всего две цифры, то есть воля случая — будет у него семья или нет.

Отсутствие цифр в столбце 3-4-5 говорит о том, что у Дмитрия могут быть проблемы с деньгами, на этой почве могут быть разногласия с партнером. А отсутствие четверок в матрице говорит о том, что возможны разводы. Отсутствие пятерок сигнализирует, что Дмитрий больше склонен к беспорядку в своей жизни, что тоже не добавляет стабильности в отношения.

У Дмитрия нет двоек: ему сложно получать энергию — она может идти по роду, по прошлым воплощениям или приходить через партнера. А так как у Ольги три двойки, то в том случае она была донором энергии для Дмитрия.

По периодам — у Ольги до 27 лет шла прокачка самооценки, до 54 лет идет период партнерства и поиск гармонии, здесь важно не позволять другим людям уводить от цели. Сейчас у Ольги начало нового периода, посадка семян, формирование новых запросов, это буквально год обновлений — можно найти партнера и поставить новые цели, убеждена специалист.

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