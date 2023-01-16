Тяжелая родовая программа мешает Ольге Бузовой создать счастливую семейную жизнь

Главная женщина в российском шоубизе — Ольга Бузова, за чьими романами и расставаниями следит вся страна. Нумеролог Ирина Лидерман рассказала passion.ru, что цифры говорят о том, почему Ольга красива и успешна, но пока одинока.

Дата рождения российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой: 20.01.1986. Земной паспорт – 2, это означает, что кармическая задача Ольги на данное воплощение — обязательно быть в партнерстве. Ей необходимо заботиться о других и приносить пользу, выполнять свои обещания и быть очень исполнительной. В длинном персональном коде и в имени «Ольга» есть число 19, это говорит нам о кармической программе, когда важно избегать скандалов, жить в отсутствии зависимостей и учиться ораторскому искусству.

В качестве партнера артистке лучше выбирать того, кто умеет хвалить — нужно, чтобы у него было 22 или 2222 в расчете. Если учесть, что у Ольги больше двоек, чем девяток, можно предположить, что она натура очень эмоциональная, не всегда знающая, что делать со своими эмоциями, поясняет Ирина Лидерман.