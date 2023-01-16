Тяжелая родовая программа мешает Ольге Бузовой создать счастливую семейную жизнь
Нумеролог Лидерман определила коренную причину неудачной личной жизни Ольги Бузовой.
Фото: Фото: Tarakanov Vadim/East News
Главная женщина в российском шоубизе — Ольга Бузова, за чьими романами и расставаниями следит вся страна. Нумеролог Ирина Лидерман рассказала passion.ru, что цифры говорят о том, почему Ольга красива и успешна, но пока одинока.
Дата рождения российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой: 20.01.1986. Земной паспорт – 2, это означает, что кармическая задача Ольги на данное воплощение — обязательно быть в партнерстве. Ей необходимо заботиться о других и приносить пользу, выполнять свои обещания и быть очень исполнительной. В длинном персональном коде и в имени «Ольга» есть число 19, это говорит нам о кармической программе, когда важно избегать скандалов, жить в отсутствии зависимостей и учиться ораторскому искусству.
В качестве партнера артистке лучше выбирать того, кто умеет хвалить — нужно, чтобы у него было 22 или 2222 в расчете. Если учесть, что у Ольги больше двоек, чем девяток, можно предположить, что она натура очень эмоциональная, не всегда знающая, что делать со своими эмоциями, поясняет Ирина Лидерман.
Так как у Ольги нет ни одной четверки в матрице, то по роду у нее может переходить тяжелая программа, связанная с мужчинами — такая, как проклятие или сглаз. Такого рода программы записываются в ДНК и мешают женщинам создавать счастливую семейную жизнь. Хотя стремление создать семью с юности у нее было, что показывает строка семьи 2-5-8.
Ирина Лидерман
Дипломированный эксперт по работе с подсознанием, специалист по тета-хилингу, нумерологии, МСТ-графике, медитациям и осознанным сновидениям
Если анализировать бывшего супруга Ольги, Дмитрия Тарасова, то мы увидим, что у него в матрице в строке семьянина всего две цифры, то есть воля случая — будет у него семья или нет.
Отсутствие цифр в столбце 3-4-5 говорит о том, что у Дмитрия могут быть проблемы с деньгами, на этой почве могут быть разногласия с партнером. А отсутствие четверок в матрице говорит о том, что возможны разводы. Отсутствие пятерок сигнализирует, что Дмитрий больше склонен к беспорядку в своей жизни, что тоже не добавляет стабильности в отношения.
У Дмитрия нет двоек: ему сложно получать энергию — она может идти по роду, по прошлым воплощениям или приходить через партнера. А так как у Ольги три двойки, то в том случае она была донором энергии для Дмитрия.
По периодам — у Ольги до 27 лет шла прокачка самооценки, до 54 лет идет период партнерства и поиск гармонии, здесь важно не позволять другим людям уводить от цели. Сейчас у Ольги начало нового периода, посадка семян, формирование новых запросов, это буквально год обновлений — можно найти партнера и поставить новые цели, убеждена специалист.