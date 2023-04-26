«ТВ-шоу всегда интересны»: Евгения Тарасова и Владимир Морозов об Олимпиаде и планах на будущее

Евгения Тарасова и Владимир Морозов — самые опытные спортсмены сборной России по фигурному катанию. Еще в далеком 2018 году молодые люди представляли нашу страну на Олимпиаде в Пхёнчхане. Тогда они в командных соревнованиях выиграли серебро, но вот в личном первенстве их ждала неудача. Спустя 4 года спортсмены вновь вернулись на Игры, чтобы триумфально подняться на пьедестал почета. С момента выступления прошел уже год. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» фигуристы рассказали, какие ощущения у них остались от тех дней, когда эмоции утихли.

«Я вспоминаю с таким душевным спокойствием. Иногда даже от воспоминаний немного слезы идут, потому что в социальной сети до сих пор появляются красивые видео и фотографии с теми эмоциями, которые мы испытали после произвольной программы», — высказалась Евгения.

Владимир поддержал мнение партнерши и добавил: спустя время в его памяти стали появляться интересные детали и моменты, которые он упускал из-за стресса на соревнованиях.

Несмотря на то, что Тарасова и Морозов выдали два безупречных проката, по сумме баллов они стали лишь вторыми. Отрыв от победителей Олимпиады был минимален — всего лишь сотые балла. Издание «Страсти» поинтересовалось у фигуристов, испытывали ли они чувство самокритики и неудовлетворенность результатом. К слову, ответ не заставил себя ждать.

«Тогда я была очень счастлива, что мы прокатали обе программы чисто. Думаю, такие мысли были бы, если бы мы тоже допустили ошибку. Тогда — да, обида была бы, в первую очередь, на себя. Но мы выступили хорошо. Так решили судьи, но для меня это — главная победа», — пояснила Тарасова.

После завершения спортивной карьеры многие фигуристы кардинально меняют род деятельности и отправляются покорять шоу-бизнес. Как выяснилось, Евгения и Владимир не отрицают подобного исхода и для себя, однако на данный момент они не спешат с выводами, поскольку уходить из спорта не собираются. При этом молодые люди отметили: формат ТВ-шоу их, безусловно, привлекает.

«ТВ-шоу всегда интересны. В "Ледниковый период" я бы пошла, попробовала бы с удовольствием. Еще интересны "Фактор страха", "Звезды в Африке". Хочется попробовать себя в другом формате», — резюмировала спортсменка.