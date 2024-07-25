Трудно жевать, нарушилась эстетика лица: почему Люся Чеботина столкнулась с проблемами в погоне за красивой улыбкой
© Komsomolskaya Pravda/East News
Немногие люди могут похвастаться красивыми, белыми и ровными зубами. А иметь звездную улыбку мечтает хоть раз в жизни каждый из нас. Для тех, кому не повезло с зубами от рождения, были изобретены виниры – специальные ортопедические конструкции, которые закрывают видимую часть зуба.
В подавляющем большинстве случаев виниры ставят с эстетической целью. Однако, пациенты с винирами довольно часто сталкиваются с ухудшением качества жизни из-за симптомов, вызванных установкой данной конструкции. Это могут быть и головные боли, и асимметрия лица, и дискомфорт в области челюстного сустава (хруст, щелчки, напряжение).
О проблемах, которые могут получить пациенты в погоне за красотой, на примере певицы и блогера Люси Чеботиной сайту «Страсти» рассказала врач ортодонт-стоматолог, гнатолог Элина Макаревич.
В январе 2023 года звезда разместила в своем блоге пост, в котором поделилась с подписчиками проблемами, вызванными установкой виниров. Она пожаловалась, что конструкция была некрасивой, не устраивала по цвету и доставила массу физических страданий. Люся получила воспаление десен, кисты под коронками, смещение челюстного сустава. В течение трех лет девушка проходила обследования и пыталась найти квалифицированного врача, чтобы исправить этот позор.
Таким образом Люся столкнулась и с эстетическими, и с функциональными проблемами.
Почему же так вышло и как этого можно было избежать?
Установка виниров – это сложная медицинская манипуляция. Чтобы в процессе установки конструкции избежать проблем со здоровьем пациента, врач должен обладать фундаментальными знаниями и опытом в данной области.
Как предотвратить эстетические проблемы?
Перед началом лечения пациентам рекомендуется ознакомиться с работами врача на всех этапах лечения. Перед установкой непосредственно виниров пациенту изготавливают временный мокап. Он является «примеркой» будущей улыбки, поскольку позволяет уточнить форму и размер. С его помощью пациент может понять – комфортно ли ему будет в дальнейшем, когда будут стоять виниры.
Как предотвратить функциональные проблемы?
Если до лечения улыбка не отличается красотой и ровностью зубов (как это можно заметить на старых видео Люси Чеботиной), это говорит о том, что перед установкой виниров необходимо ортодонтическое лечение.
Элина Макаревич
Ортодонт-стоматолог, гнатолог
В задачи ортодонтии в данном случае входят:
· нормализация положения зубов, чтобы сохранить максимальное количество здоровой ткани;
· нормализация прикуса.
Поскольку ортодонтическая подготовка сильно удлиняет сроки лечения и отодвигает получение желаемого и быстрого результата, очень многие пациенты намерены ее пропустить, не осознавая ее важности. Но в нашем организме все взаимосвязано и работа врача-стоматолога может вызывать как положительные изменения, так и патологические не только в зубочелюстной, но и в других системах организма. Поэтому в лечении каждого пациента важен комплексный подход, большим и важным этапом которого как раз и является ортодонтическая подготовка.
Чем грозит пациенту пренебрежение ортодонтическим лечением?
Во-первых, зубы, которые занимают неправильное положение, придется сильно обтачивать, а это будет влиять на их дальнейший прогноз.
Во-вторых, неправильный прикус приводит к дисфункции челюстного сустава и мышц, трудностям жевания, глотания и речи, сколам керамики, пародонтальным проблемам и нарушению эстетики лица. Со всем этим как раз и столкнулась Люся Чеботина.
Элина Макаревич
Ортодонт-стоматолог, гнатолог
Ортопедическое лечение (установка виниров и коронок) – это финишный этап всего лечения. До этого необходимо выполнить следующие этапы:
-
Санация. Нужно пролечить все воспалительные процессы зубов. Это могут быть кариес, пульпит, некачественные пломбы.
-
Диагностика. Является самым важным этапом, фундаментом будущего лечения. Объем диагностики определяет врач. Она может быть базовой с применением МРТ, КТ и артикулятора или расширенной с проведением кондилографии.
-
Хирургия. Удаление зубов, не подлежащих лечению и при необходимости зубов мудрости.
-
Лечение височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Оно проводится перед началом ортодонтического лечения (за редким исключением в процессе него). При этом строго учитывается состояние и положение ВНЧС.
-
Ортодонтическое лечение.
-
Имплантация по показаниям.
-
Снятие ортодонтической системы.
-
Финишный этап: отбеливание, реставрация, установка постоянных коронок, виниры.
Памятка пациенту
Перед тем, как вы решили установить виниры:
· ознакомьтесь с квалификацией, образованием и опытом врача;
· убедитесь, что клиника располагает всем необходимым оборудованием (минимальный набор: компьютерный томограф, артикулятор, кондилограф, сканер);
· не пренебрегайте важными этапами лечения, чтобы в будущем не получить проблем со здоровьем.