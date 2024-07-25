ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 25 июля 2024, 05:00
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Трудно жевать, нарушилась эстетика лица: почему Люся Чеботина столкнулась с проблемами в погоне за красивой улыбкой

Ортодонт Макаревич объяснила, как у Чеботиной возникли трудности речи от виниров.
Трудно жевать, нарушилась эстетика лица: почему Люся Чеботина столкнулась с проблемами в погоне за красивой улыбкой

© Komsomolskaya Pravda/East News

Немногие люди могут похвастаться красивыми, белыми и ровными зубами. А иметь звездную улыбку мечтает хоть раз в жизни каждый из нас. Для тех, кому не повезло с зубами от рождения, были изобретены виниры – специальные ортопедические конструкции, которые закрывают видимую часть зуба.

В подавляющем большинстве случаев виниры ставят с эстетической целью. Однако, пациенты с винирами довольно часто сталкиваются с ухудшением качества жизни из-за симптомов, вызванных установкой данной конструкции. Это могут быть и головные боли, и асимметрия лица, и дискомфорт в области челюстного сустава (хруст, щелчки, напряжение).

О проблемах, которые могут получить пациенты в погоне за красотой, на примере певицы и блогера Люси Чеботиной сайту «Страсти» рассказала врач ортодонт-стоматолог, гнатолог Элина Макаревич.

В январе 2023 года звезда разместила в своем блоге пост, в котором поделилась с подписчиками проблемами, вызванными установкой виниров. Она пожаловалась, что конструкция была некрасивой, не устраивала по цвету и доставила массу физических страданий. Люся получила воспаление десен, кисты под коронками, смещение челюстного сустава. В течение трех лет девушка проходила обследования и пыталась найти квалифицированного врача, чтобы исправить этот позор.

Таким образом Люся столкнулась и с эстетическими, и с функциональными проблемами.

Почему же так вышло и как этого можно было избежать?

Установка виниров – это сложная медицинская манипуляция. Чтобы в процессе установки конструкции избежать проблем со здоровьем пациента, врач должен обладать фундаментальными знаниями и опытом в данной области.

Как предотвратить эстетические проблемы?

Перед началом лечения пациентам рекомендуется ознакомиться с работами врача на всех этапах лечения. Перед установкой непосредственно виниров пациенту изготавливают временный мокап. Он является «примеркой» будущей улыбки, поскольку позволяет уточнить форму и размер. С его помощью пациент может понять – комфортно ли ему будет в дальнейшем, когда будут стоять виниры.

Как предотвратить функциональные проблемы?

Если до лечения улыбка не отличается красотой и ровностью зубов (как это можно заметить на старых видео Люси Чеботиной), это говорит о том, что перед установкой виниров необходимо ортодонтическое лечение.

Элина Макаревич

Ортодонт-стоматолог, гнатолог

В задачи ортодонтии в данном случае входят:

· нормализация положения зубов, чтобы сохранить максимальное количество здоровой ткани;

· нормализация прикуса.

Поскольку ортодонтическая подготовка сильно удлиняет сроки лечения и отодвигает получение желаемого и быстрого результата, очень многие пациенты намерены ее пропустить, не осознавая ее важности. Но в нашем организме все взаимосвязано и работа врача-стоматолога может вызывать как положительные изменения, так и патологические не только в зубочелюстной, но и в других системах организма. Поэтому в лечении каждого пациента важен комплексный подход, большим и важным этапом которого как раз и является ортодонтическая подготовка.

Чем грозит пациенту пренебрежение ортодонтическим лечением?

Во-первых, зубы, которые занимают неправильное положение, придется сильно обтачивать, а это будет влиять на их дальнейший прогноз.

Во-вторых, неправильный прикус приводит к дисфункции челюстного сустава и мышц, трудностям жевания, глотания и речи, сколам керамики, пародонтальным проблемам и нарушению эстетики лица. Со всем этим как раз и столкнулась Люся Чеботина.

Элина Макаревич

Ортодонт-стоматолог, гнатолог

Ортопедическое лечение (установка виниров и коронок) – это финишный этап всего лечения. До этого необходимо выполнить следующие этапы:

  1. Санация. Нужно пролечить все воспалительные процессы зубов. Это могут быть кариес, пульпит, некачественные пломбы.

  2. Диагностика. Является самым важным этапом, фундаментом будущего лечения. Объем диагностики определяет врач. Она может быть базовой с применением МРТ, КТ и артикулятора или расширенной с проведением кондилографии.

  3. Хирургия. Удаление зубов, не подлежащих лечению и при необходимости зубов мудрости.

  4. Лечение височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Оно проводится перед началом ортодонтического лечения (за редким исключением в процессе него). При этом строго учитывается состояние и положение ВНЧС.

  5. Ортодонтическое лечение.

  6. Имплантация по показаниям.

  7. Снятие ортодонтической системы.

  8. Финишный этап: отбеливание, реставрация, установка постоянных коронок, виниры.

Памятка пациенту

Перед тем, как вы решили установить виниры:

· ознакомьтесь с квалификацией, образованием и опытом врача;

· убедитесь, что клиника располагает всем необходимым оборудованием (минимальный набор: компьютерный томограф, артикулятор, кондилограф, сканер);

· не пренебрегайте важными этапами лечения, чтобы в будущем не получить проблем со здоровьем.

Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Автор:Лилия Караева
Теги:
Люся Чеботина
зубы
виниры