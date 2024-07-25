Трудно жевать, нарушилась эстетика лица: почему Люся Чеботина столкнулась с проблемами в погоне за красивой улыбкой

Немногие люди могут похвастаться красивыми, белыми и ровными зубами. А иметь звездную улыбку мечтает хоть раз в жизни каждый из нас. Для тех, кому не повезло с зубами от рождения, были изобретены виниры – специальные ортопедические конструкции, которые закрывают видимую часть зуба.

В подавляющем большинстве случаев виниры ставят с эстетической целью. Однако, пациенты с винирами довольно часто сталкиваются с ухудшением качества жизни из-за симптомов, вызванных установкой данной конструкции. Это могут быть и головные боли, и асимметрия лица, и дискомфорт в области челюстного сустава (хруст, щелчки, напряжение).

О проблемах, которые могут получить пациенты в погоне за красотой, на примере певицы и блогера Люси Чеботиной сайту «Страсти» рассказала врач ортодонт-стоматолог, гнатолог Элина Макаревич.

В январе 2023 года звезда разместила в своем блоге пост, в котором поделилась с подписчиками проблемами, вызванными установкой виниров. Она пожаловалась, что конструкция была некрасивой, не устраивала по цвету и доставила массу физических страданий. Люся получила воспаление десен, кисты под коронками, смещение челюстного сустава. В течение трех лет девушка проходила обследования и пыталась найти квалифицированного врача, чтобы исправить этот позор.

Таким образом Люся столкнулась и с эстетическими, и с функциональными проблемами.

Почему же так вышло и как этого можно было избежать?

Установка виниров – это сложная медицинская манипуляция. Чтобы в процессе установки конструкции избежать проблем со здоровьем пациента, врач должен обладать фундаментальными знаниями и опытом в данной области.

Как предотвратить эстетические проблемы?

Перед началом лечения пациентам рекомендуется ознакомиться с работами врача на всех этапах лечения. Перед установкой непосредственно виниров пациенту изготавливают временный мокап. Он является «примеркой» будущей улыбки, поскольку позволяет уточнить форму и размер. С его помощью пациент может понять – комфортно ли ему будет в дальнейшем, когда будут стоять виниры.

Как предотвратить функциональные проблемы?