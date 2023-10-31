Тренер по речи Козлова рассказала о 5 способах уйти от вопросов о личной жизни
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Вопросы о личной жизни зачастую ставят нас в тупик и могут поступать от абсолютно разных людей: как близких родственников, так и малознакомых личностей. Подобные темы могут вызывать самые разные чувства, среди которых гнев, негодование, обида и раздражение. Но избежать этого вполне легко, достаточно лишь выбрать один из пяти способов. О них порталу «Страсти» рассказала международный тренер по публичным выступлениям и коммуникациям Юлия Козлова.
Существует несколько стратегий, которые помогают справиться с подобными ситуациями, но при этом сохранить благоприятную атмосферу.
1. Вежливый отказ
Отвечать или не отвечать на вопрос, на самом деле, решаете только вы. Например, если вас спрашивают о вашем семейном положении, вы можете сказать: «Благодарю за интерес, но я предпочитаю не обсуждать мою личную жизнь. Давайте продолжим разговор о теме Х».
2. Отвечайте с юмором
Юмор – это хороший способ разрядить напряженную ситуацию и избавиться от назойливых вопросов.
Когда свадьба?
На горизонте. А горизонт, как мы знаем, линия, удаляющаяся по мере приближения.
Используйте смешной или ироничный комментарий, чтобы показать, что вы не желаете делиться информацией о своей личной жизни.
Юлия Козлова
Международный тренер по речи, публичным выступления и переговорам. Автор обучающих курсов по ораторскому мастерству, голосу и речи, самопрезентации, подготовке к публичным выступлениям, стратегическому нетворкингу, манипуляциям и конфликтам
3. Переходите к более общей теме
Часто люди спрашивают вас о личной жизни просто из праздного любопытства и потому что других вопросов у них нет. Вместо того, чтобы отвечать на такие вопросы напрямую, переходите к более общей теме, которая затрагивает ваши общие интересы. Например, вы можете сказать: «Давайте обсудим что-нибудь более интересное. Как вы съездили на прошлых выходных в место Х?»
4. Перефразируйте вопрос так, как выгодно вам
Вы можете перевернуть вопрос так, как вам самим будет удобно на него ответить. Например: «Света, когда ты уже себе найдешь мужа?»
«Вы хотите спросить все ли в порядке у меня в личной жизни? Все в порядке, спасибо».
5. Следите за голосом
Ваши ответы должны быть емкими и уверенными, но не резкими. Так вы дадите человеку понять, где проходят ваши границы, и при этом не вызовете конфликта.
Также важно помнить, что каждая ситуация может быть уникальной, и нет универсального решения для всех случаев. Выбирайте подходящую стратегию в зависимости от обстоятельств, человека и своей зоны комфорта
Юлия Козлова
Международный тренер по речи, публичным выступления и переговорам. Автор обучающих курсов по ораторскому мастерству, голосу и речи, самопрезентации, подготовке к публичным выступлениям, стратегическому нетворкингу, манипуляциям и конфликтам