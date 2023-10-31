ЭКСКЛЮЗИВЫ
22:00, 31 октября 2023
2 мин.

Тренер по речи Козлова рассказала о 5 способах уйти от вопросов о личной жизни

Тренер по речи Козлова рассказала о 5 способах уйти от вопросов о личной жизни

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Вопросы о личной жизни зачастую ставят нас в тупик и могут поступать от абсолютно разных людей: как близких родственников, так и малознакомых личностей. Подобные темы могут вызывать самые разные чувства, среди которых гнев, негодование, обида и раздражение. Но избежать этого вполне легко, достаточно лишь выбрать один из пяти способов. О них порталу «Страсти» рассказала международный тренер по публичным выступлениям и коммуникациям Юлия Козлова.

Существует несколько стратегий, которые помогают справиться с подобными ситуациями, но при этом сохранить благоприятную атмосферу.

1. Вежливый отказ

Отвечать или не отвечать на вопрос, на самом деле, решаете только вы. Например, если вас спрашивают о вашем семейном положении, вы можете сказать: «Благодарю за интерес, но я предпочитаю не обсуждать мою личную жизнь. Давайте продолжим разговор о теме Х».

2. Отвечайте с юмором

Юмор – это хороший способ разрядить напряженную ситуацию и избавиться от назойливых вопросов.

  • Когда свадьба?

  • На горизонте. А горизонт, как мы знаем, линия, удаляющаяся по мере приближения.

Используйте смешной или ироничный комментарий, чтобы показать, что вы не желаете делиться информацией о своей личной жизни.

Юлия Козлова

Международный тренер по речи, публичным выступления и переговорам. Автор обучающих курсов по ораторскому мастерству, голосу и речи, самопрезентации, подготовке к публичным выступлениям, стратегическому нетворкингу, манипуляциям и конфликтам

3. Переходите к более общей теме

Часто люди спрашивают вас о личной жизни просто из праздного любопытства и потому что других вопросов у них нет. Вместо того, чтобы отвечать на такие вопросы напрямую, переходите к более общей теме, которая затрагивает ваши общие интересы. Например, вы можете сказать: «Давайте обсудим что-нибудь более интересное. Как вы съездили на прошлых выходных в место Х?»

4. Перефразируйте вопрос так, как выгодно вам

Вы можете перевернуть вопрос так, как вам самим будет удобно на него ответить. Например: «Света, когда ты уже себе найдешь мужа?»

«Вы хотите спросить все ли в порядке у меня в личной жизни? Все в порядке, спасибо».

5. Следите за голосом

Ваши ответы должны быть емкими и уверенными, но не резкими. Так вы дадите человеку понять, где проходят ваши границы, и при этом не вызовете конфликта.

Также важно помнить, что каждая ситуация может быть уникальной, и нет универсального решения для всех случаев. Выбирайте подходящую стратегию в зависимости от обстоятельств, человека и своей зоны комфорта

Юлия Козлова

Международный тренер по речи, публичным выступления и переговорам. Автор обучающих курсов по ораторскому мастерству, голосу и речи, самопрезентации, подготовке к публичным выступлениям, стратегическому нетворкингу, манипуляциям и конфликтам

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