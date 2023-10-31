Тренер по речи Козлова рассказала о 5 способах уйти от вопросов о личной жизни

Вопросы о личной жизни зачастую ставят нас в тупик и могут поступать от абсолютно разных людей: как близких родственников, так и малознакомых личностей. Подобные темы могут вызывать самые разные чувства, среди которых гнев, негодование, обида и раздражение. Но избежать этого вполне легко, достаточно лишь выбрать один из пяти способов. О них порталу «Страсти» рассказала международный тренер по публичным выступлениям и коммуникациям Юлия Козлова.

Существует несколько стратегий, которые помогают справиться с подобными ситуациями, но при этом сохранить благоприятную атмосферу.

1. Вежливый отказ

Отвечать или не отвечать на вопрос, на самом деле, решаете только вы. Например, если вас спрашивают о вашем семейном положении, вы можете сказать: «Благодарю за интерес, но я предпочитаю не обсуждать мою личную жизнь. Давайте продолжим разговор о теме Х».

2. Отвечайте с юмором

Юмор – это хороший способ разрядить напряженную ситуацию и избавиться от назойливых вопросов.