Тренд на мамины шубы: кому носить и сколько продержится
Стилист Майорова рассказала, кому нельзя носить мамины шубы в стиле Slavic girl.
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Тренд на так называемые мамины шубы буквально захватил мир. Их носят как голливудские звезды, так и обычные модницы. Но многие, надев популярную в этом сезоне верхнюю одежду, не получают то внутреннее состояние и ощущение, которое хотели бы. Почему это происходит и кому не следует быть Slavic girl, порталу «Страсти» рассказала стилист Ольга Майорова.
Как отметила эксперт, многим действительно хочется носить тренды, но их нужно грамотно внедрять в свою жизнь. Ведь иной раз надев то, что не нравится или купив что-то продиктованное модой, ты не чувствуешь того ощущения, которое эта вещь должна нести.
Рассмотрим трендовую в этом сезоне мамину шубу. Такие носили в 90-х и это было признаком достатка в семье или наличием богатого ухажера. Не многие знают, но на Руси шубу носили зажиточные бояре, чтобы выделиться из общего класса, и исключительно мехом внутрь, мехом же наружу носили в основном конюхи и извозчики. Но, мода менялась, шубы мехом наружу становились популярными, они стали отражать социальный статус и достаток.
Ольга Майорова
Практикующий стилист
Особенно популярными шубы стали в 90-х годах. Кто мог себе позволить, носили шубы из песца и соболя, остальные же довольствовались шубами из козлика и выдры.
«Как мы знаем, мода циклична, очень часто актуальными, а иногда и в тренде, становятся вещи, которые были модными раньше (в те же 80-е, 90-е, 2000-е гг.) Да, может поменяться крой или подача, но мы всегда можем проследить схожие черты», - отметила стилист.
Так случилось и сейчас. Трендом этой зимы стали пушистые шубы с объемными меховыми шапками, как носила Надя из «Иронии судьбы», его еще называют русская эстетика или Slavic girl. И многие, увидев растущую популярность, решили купить себе такие шубы, чтобы соответствовать моде, быть в тренде. Кто-то купил натуральные, кто-то из эко-меха, а кто-то и вовсе вывернул наизнанку свои дубленки.
Модницы, внедряя этот тренд, хотели воссоздать это ощущение богатства и роскоши тех времен, тот высокий статус в обществе, который отражала такая шуба. Однако, надев на себя эту шубу почему-то не ощутили того, чего бы им хотелось. Почему? Потому что тренды это не только про одежду, это и про внутреннее состояние, самооценку, характер и в целом про жизненный стиль.
Не все тренды нужно слепо внедрять в гардероб, нужно «примерять» на себя и смотреть, а подходит ли это моим ценностям, моему личному стилю или я просто ношу то, что сейчас в тренде, что транслируют инфлюэнсеры. Ведь изучая себя, строя образ под себя, а не повторяя то, что на данный момент популярно, вы раскрываетесь больше всего и уже не возникает ощущения, что вы надели что-то, что явно не про вас.
Ольга Майорова
Практикующий стилист
Мода быстротечна, тренды постоянно меняются, и гораздо важнее найти свой личный стиль, который будет отражать вас и транслировать ваш образ окружающим. Тогда вы сможете умеючи вписывать любой тренд в свой гардероб, адаптируя его под себя или пропуская, потому что он не отражает ваши ценности.