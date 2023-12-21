Тренд на мамины шубы: кому носить и сколько продержится

Особенно популярными шубы стали в 90-х годах. Кто мог себе позволить, носили шубы из песца и соболя, остальные же довольствовались шубами из козлика и выдры.

«Как мы знаем, мода циклична, очень часто актуальными, а иногда и в тренде, становятся вещи, которые были модными раньше (в те же 80-е, 90-е, 2000-е гг.) Да, может поменяться крой или подача, но мы всегда можем проследить схожие черты», - отметила стилист.

Так случилось и сейчас. Трендом этой зимы стали пушистые шубы с объемными меховыми шапками, как носила Надя из «Иронии судьбы», его еще называют русская эстетика или Slavic girl. И многие, увидев растущую популярность, решили купить себе такие шубы, чтобы соответствовать моде, быть в тренде. Кто-то купил натуральные, кто-то из эко-меха, а кто-то и вовсе вывернул наизнанку свои дубленки.

Модницы, внедряя этот тренд, хотели воссоздать это ощущение богатства и роскоши тех времен, тот высокий статус в обществе, который отражала такая шуба. Однако, надев на себя эту шубу почему-то не ощутили того, чего бы им хотелось. Почему? Потому что тренды это не только про одежду, это и про внутреннее состояние, самооценку, характер и в целом про жизненный стиль.