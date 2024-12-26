Тошнота, рвота, проблемы с кишечником: опасные последствия переедания майонеза

Майонез – одна из любимых многими заправок в различные салаты и не только. С ним готовят и мясные, и рыбные блюда. Как правило, его добавляют немного для придания сочности и нежности, однако, как с любым другим продуктом, в случае его переедания возможно появление проблем, и не только в виде лишних килограммов. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины Анна Цуканова.

Как пояснила специалист, майонез – это высокожировой продукт. В 100 граммах обычного майонеза содержится 624 ккал, 3.1г белка, 67г жира, 2.6г углеводов. В одной столовой ложке может содержаться около 90 ккал и 10г жира. В легком майонезе – 299ккал, 0.3г белка, 30г жира, 5.2г углеводов. КБЖУ (калорийность, белки, жиры и углеводы) может варьироваться в зависимости от производителя и состава.

К чему может привести переедание майонеза

Во-первых, к избыточному потреблению калорий, что приведет к набору веса и ожирению. В свою очередь избыточный вес является фактором риска для многих заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Во-вторых, к дискомфорту в области живота и расстройствам пищеварения, таким как диарея, тошнота и рвота. У людей с чувствительным желудком или заболеваниями пищеварительной системы, такими как синдром раздраженного кишечника, употребление большого количества майонеза может значительно усугубить симптомы.

В-третьих, к дислипидемии. Так как майонез содержит большое количество насыщенных жиров, это может привести к нарушению липидного спектра крови, повышая риски атеросклероза.

При этом доктор Цуканова заверила, что отравление покупным майонезом маловероятно, так как за счет своей технологии приготовления он достаточно долго может храниться.

Почему майонез из магазина долго не портится даже без холодильника

наличие в составе различных консервантов, которые добавляют многие производители

кислотность из-за добавления уксуса или лимонного сока – не дает развиваться бактериям

герметичная упаковка, пастеризация готового продукта и хранение в холодильнике – также не дают размножаться болезнетворным бактериям.

Однако, если не соблюдать правила хранения и съесть испортившийся продукт – конечно, симптомы отравления не заставят себя долго ждать.