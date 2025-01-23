Топ-6 правил, как избавиться от подавленного состояния и привести здоровье в баланс

Правило второе: проверяем гормональный баланс

Слишком жирная и вредная пища и употребление алкоголя здоровее вас не сделают. Особенно, если уже имеются какие-то хронические заболевания, дефициты и нарушения. Поэтому после праздников будет не лишним сдать анализ мочи и биохимию крови. Результаты исследований покажут, насколько дорого обошлось вам веселье в праздники, и какие органы потребуют больше заботы в ближайшее время. Тем, у кого есть проблемы с холестерином или сахаром, стоит сдать профильные анализы и как можно скорее привести показатели в норму.

Гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин, также могут негативно влиять на сосуды и обменные процессы. Если за праздники вам удалось отдохнуть и наладить физическую активность, стоит продолжить тенденцию и по возвращению на работу. Постарайтесь сделать спорт частью своей жизни и не менее получаса в день проводите на свежем воздухе. Для этого выделите один вечер в неделю для похода в зал и совершайте ежедневные прогулки перед сном в приятной компании или под любимую музыку. Это позволит вам лучше спать и меньше нервничать.

Правило третье: верните себе качественный сон

Сон – главный ключ к восстановлению. А здоровый сон начинается с засыпания в равновесном состоянии. Тем, у кого за праздники нарушился режим, нужно будет плавно возвращаться к привычному укладу (если он, конечно, был гармоничным) или выстраивать благоприятный режим работы и отдыха. Для этого сократите просмотр фильмов и серфинг сетей, откладывайте телефон минимум за час до сна, старайтесь ложиться не позже 22 часов и пораньше вставать.

Помните, каждый человек индивидуален в потребности сна, но важно, чтобы его хватало для полного восстановления. Не стоит заменять сон стимуляторами – это лишь ухудшает психическое и физическое состояние.

Правило четвертое: приводите мышечную систему в тонус плавно

Этот пункт можно пропустить любителям зимних видов спорта и тем, кто регулярно работает над своим телом. Данное правило касается прежде всего тех, кто все праздники и выходные лежал в кровати, а теперь должен резко возвращаться к суетливому графику. Да, регулярные упражнения поддерживают нормальное кровообращение, метаболизм и общее состояние организма. Но если вы не спортивный человек, вводить активность нужно плавно.