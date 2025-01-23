Топ-6 правил, как избавиться от подавленного состояния и привести здоровье в баланс
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В зимний период мало солнечных дней, снижается двигательная активность, а еще новогодние праздники, во время которых мы часто позволяем себе неправильно питаться и употреблять алкоголь. Все это может привести к ухудшению самочувствия и стрессу после возвращения к рабочим будням. О том, как привести здоровье в порядок после праздников и подготовиться к весне, сайту «Страсти» рассказал ученый и нейрохакер Илья Бурлаковский.
Как пояснил специалист для того, чтобы быстро вернуться в форму есть ряд правил. Прежде всего, по его словам, важно настроить правильный баланс психики и эмоционального здоровья.
«Наши убеждения, мысли и отношение к жизни формируют эмоциональное состояние и управляют биохимическими процессами в организме. Установки влияют на уровень стресса и это, в свою очередь, определяет наше внутреннее состояние. Поэтому если мы испытываем негатив по поводу возвращения к рутине, она и правда станет настоящим испытанием. Стоит подумать, откуда берется пессимистичная реакция»
Илья Бурлаковский
Неройхакер, ученый, основатель центра управления здоровьем Mozg
Если причина подавленного состояния после новогодних каникул в финансовых тратах и нелюбимой работе, скорее всего пора подумать о смене коллектива или сферы деятельности.
Начало года — лучшее время для рассмотрения новых офферов и старта проектов, так что не бойтесь выходить из зоны комфорта и двигаться в интересном вам направлении
Правило второе: проверяем гормональный баланс
Слишком жирная и вредная пища и употребление алкоголя здоровее вас не сделают. Особенно, если уже имеются какие-то хронические заболевания, дефициты и нарушения. Поэтому после праздников будет не лишним сдать анализ мочи и биохимию крови. Результаты исследований покажут, насколько дорого обошлось вам веселье в праздники, и какие органы потребуют больше заботы в ближайшее время. Тем, у кого есть проблемы с холестерином или сахаром, стоит сдать профильные анализы и как можно скорее привести показатели в норму.
Гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин, также могут негативно влиять на сосуды и обменные процессы. Если за праздники вам удалось отдохнуть и наладить физическую активность, стоит продолжить тенденцию и по возвращению на работу. Постарайтесь сделать спорт частью своей жизни и не менее получаса в день проводите на свежем воздухе. Для этого выделите один вечер в неделю для похода в зал и совершайте ежедневные прогулки перед сном в приятной компании или под любимую музыку. Это позволит вам лучше спать и меньше нервничать.
Правило третье: верните себе качественный сон
Сон – главный ключ к восстановлению. А здоровый сон начинается с засыпания в равновесном состоянии. Тем, у кого за праздники нарушился режим, нужно будет плавно возвращаться к привычному укладу (если он, конечно, был гармоничным) или выстраивать благоприятный режим работы и отдыха. Для этого сократите просмотр фильмов и серфинг сетей, откладывайте телефон минимум за час до сна, старайтесь ложиться не позже 22 часов и пораньше вставать.
Помните, каждый человек индивидуален в потребности сна, но важно, чтобы его хватало для полного восстановления. Не стоит заменять сон стимуляторами – это лишь ухудшает психическое и физическое состояние.
Правило четвертое: приводите мышечную систему в тонус плавно
Этот пункт можно пропустить любителям зимних видов спорта и тем, кто регулярно работает над своим телом. Данное правило касается прежде всего тех, кто все праздники и выходные лежал в кровати, а теперь должен резко возвращаться к суетливому графику. Да, регулярные упражнения поддерживают нормальное кровообращение, метаболизм и общее состояние организма. Но если вы не спортивный человек, вводить активность нужно плавно.
Для начала подойдут легкие утренние зарядки и растяжки. Интенсивные нагрузки, такие как кардио, ходьба или занятия в спортзале, нужно вводить постепенно. Начните с одного раза в неделю, а как тело привыкнет, увеличивайте нагрузку как по длительности, так и по интенсивности. В первые дни даже 15-20 минут будет достаточно.
Правило пятое: следите за питанием и микрофлорой кишечника
Основой сбалансированного питания являются углеводы и клетчатка, которые поддерживают микрофлору кишечника. После переедания в праздники плавно ограничьте потребление жиров и избегайте ароматизаторов. Включайте в рацион больше овощей, разнообразные белки, квашеные продукты и полезные углеводы, такие как макароны из цельных сортов пшеницы и бурый рис.
Если вы набрали лишний вес, не стоит резко садиться на диету: отложившиеся килограммы быстро «согнать» не удастся. Для начала устройте себе разгрузочный день, а затем пересмотрите рацион и сократите порции. Когда желудок придёт в норму, составьте сбалансированный план питания, которого сможете придерживаться долго.
Также не забывайте, что спорт требует энергии и на голоде эффективно заниматься у вас не получится.
Правило шестое: поддерживайте умственную активность
Мозг потребляет до 25% энергии тела, особенно при интенсивной работе. Для его здоровья важны кислород, разнообразие белков и интеллектуальная активность. Творческая работа, написание от руки, ведение дневника помогают стимулировать центральную нервную систему и поддерживать когнитивные функции. Эти инструменты также помогут сосредоточиться перед выходом на работу.
Чтобы когнитивная нагрузка не была чрезмерной, планируйте самые сложные дела на первую половину дня — в это время у нас больше энергии.
В обеденное время давайте себе перерыв, переключившись на творчество или работу, не требующую серьезных усилий. В ближе к вечеру замените интеллектуальную нагрузку физической: это поможет сбалансировать расход энергии, разгрузить голову и сбросить напряжение в теле.
Правило седьмое: уделите внимание своему телу
После долгого отдыха и резкое включение в работу и рутину вызовет стресс и его нужно компенсировать. Поэтому сходите на массаж, в выходной посетите спа, найдите время для медитаций или йоги. Сделайте уход, чтобы избавиться от отечности, запишитесь к косметологу или иными способами позаботьтесь о своем теле.
Не требуйте от себя многого. Ваша главная задача: начать что-то делать. По мере восстановления вы сможете скорректировать нагрузку, питание и прочие аспекты. Главное, берегите себя и будьте по отношению к себе бережны.