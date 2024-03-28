Почему на завтрак нельзя есть яичницу с колбасой и бутерброды

Люди, которые завтракают, имеют более сильный иммунитет и не так часто болеют. Однако некоторые продукты, которые очень популярны в обществе в качестве завтраков, не только не приносят вышеназванной пользы, но и сильно вредят здоровью.

ТОП-5 худших завтраков

Бутерброд и кофе

В таком приёме пищи нет белков, жиров, сложных углеводов, и тем более, витаминов и минералов. То есть, полностью отсутствуют все необходимые нутриенты. Любой бутерброд — это мучное изделие, рафинированный углевод, который насыщает организм только на короткое время и не несет пользы.

Такой завтрак рано или поздно приведёт к раздражению слизистой желудка, дискомфорту и болезненным ощущениям в эпигастрии. Что касается кофе, то в идеале его нужно пить через час после основного приема пищи или хотя бы после еды, но не натощак.

Яичница с колбасой и сыром

Яичница — отличное блюдо, которое содержит необходимые белки и жиры. Вместо колбасы и сыра лучше добавить овощи и зелень, тогда это будет идеальный сбалансированный завтрак, который надолго насытит организм полезными нутриентами.

Глазированный сырок с кофе или чаем

Среднестатистический сырок весит 40 г. Уже поэтому он не может являться полноценным приёмом пищи. Однако это не самое страшное — в сырках содержится большое количество добавленного сахара и микроскопическое количество белка и жиров из творога.

Такой завтрак не только не принесёт пользы, но ещё и навредит организму, потому что из-за сахара натощак произойдет резкий скачок глюкозы в крови. В последующем это приведет к перееданию и набору лишнего веса, потому что через небольшой промежуток времени снова захочется перекусить.

К этой группе завтраков можно отнести каши быстрого приготовления, гранолу, хлопья, различные подушечки с молоком и сладкие фрукты, например, бананы. Они содержат много углеводов, поэтому сопровождаются таким же эффектом, как от сырка.