Почему на завтрак нельзя есть яичницу с колбасой и бутерброды
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Кофе, тосты, хлопья, блинчики — привычные продукты, с которых практически каждый человек начинает свой день. Стоит ли удивляться, что после такого завтрака появляется зевота, чувство усталости и разбитость? Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Чёрная пояснила сайту «Страсти», почему такая еда совершенно не годится для утреннего приема пищи.
Дело в том, что в утренние часы максимально активно работает желудочно-кишечный тракт. По этой причине самое большое количество полезных веществ можно получить из продуктов, которые человек ест на завтрак.
«Основная задача — получить цельные белки, качественные жиры и клетчатку для поддержания биохимических процессов и энергии. Кроме того, правильный завтрак помогает контролировать уровень холестерина и сахара в организме, так как предупреждает возможность переедания во второй половине дня».
Ксения Чёрная
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»
Люди, которые завтракают, имеют более сильный иммунитет и не так часто болеют. Однако некоторые продукты, которые очень популярны в обществе в качестве завтраков, не только не приносят вышеназванной пользы, но и сильно вредят здоровью.
ТОП-5 худших завтраков
Бутерброд и кофе
В таком приёме пищи нет белков, жиров, сложных углеводов, и тем более, витаминов и минералов. То есть, полностью отсутствуют все необходимые нутриенты. Любой бутерброд — это мучное изделие, рафинированный углевод, который насыщает организм только на короткое время и не несет пользы.
Такой завтрак рано или поздно приведёт к раздражению слизистой желудка, дискомфорту и болезненным ощущениям в эпигастрии. Что касается кофе, то в идеале его нужно пить через час после основного приема пищи или хотя бы после еды, но не натощак.
Яичница с колбасой и сыром
Яичница — отличное блюдо, которое содержит необходимые белки и жиры. Вместо колбасы и сыра лучше добавить овощи и зелень, тогда это будет идеальный сбалансированный завтрак, который надолго насытит организм полезными нутриентами.
Глазированный сырок с кофе или чаем
Среднестатистический сырок весит 40 г. Уже поэтому он не может являться полноценным приёмом пищи. Однако это не самое страшное — в сырках содержится большое количество добавленного сахара и микроскопическое количество белка и жиров из творога.
Такой завтрак не только не принесёт пользы, но ещё и навредит организму, потому что из-за сахара натощак произойдет резкий скачок глюкозы в крови. В последующем это приведет к перееданию и набору лишнего веса, потому что через небольшой промежуток времени снова захочется перекусить.
К этой группе завтраков можно отнести каши быстрого приготовления, гранолу, хлопья, различные подушечки с молоком и сладкие фрукты, например, бананы. Они содержат много углеводов, поэтому сопровождаются таким же эффектом, как от сырка.
Если есть на завтрак кашу, то лучше использовать овсянку долгой варки. Однако этого все равно будет недостаточно. В идеале на завтрак есть каши из зелёной гречки, киноа или амаранта, так как эти продукты содержат большее количество белка. Также можно добавить ореховое молоко, ягоды, семена и орехи — тогда это будет полноценный и полезный приём пищи.
Картофельные драники со сметаной
Это блюдо содержит быстрые углеводы и минимальное количество полезных жиров и белка. Лучше заменить его на кабачковые оладьи и добавить слабосолёную рыбу, яйца и печень трески. Если такой завтрак дополнить салатом из свежих овощей, получится идеальный прием пищи.
Жареный бекон с кофе и молоком
В сыром беконе нет ничего плохого, так как он состоит из прожилок, сала и содержит полезные жиры и кусочки мяса. Однако жареный бекон представляет собой уже окисленные жиры. Они являются причиной атеросклеротических бляшек, так как окисленный холестерин повреждает стенки сосудов.
Все вышеперечисленные завтраки ведут к нарушению углеводного обмена, менструального цикла, высыпаниям на коже, хронической усталости, железодефицитной анемии, и это только наиболее частые последствия. В таких завтраках нет ничего, что служило бы источником энергии, качественного строительного материала, витаминов и минералов.