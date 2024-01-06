Топ-5 лучших поз для получения женского оргазма: удовольствие гарантировано
Сексолог назвала пять лучших поз для получения женского оргазма.
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Порой женщинам сложно достичь оргазма во время секса. В итоге неудовлетворенность может негативно отразиться на отношениях партнеров. Психолог-сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Алина Мурзагалиева перечислила топ-5 поз, которые помогут получить максимальное удовольствие во время интимной близости.
Миссионерская
Самая распространённая поза, но именно в ней партнерам проще всего подстроиться друг под друга. Если у пары отношения только начинаются, то здесь легко почувствовать и понять, насколько легко партнер возбуждается и подстроиться под ритм и темп друг друга. Эту позу можно также рассмотреть, в качестве разогрева для дальнейших действий, к тому же в ней есть отличная возможность стимулировать все эрогенные зоны.
«Здесь легко контролировать скорость и глубину фрикций, мышцы влагалища, а также эта поза имеет множество подвидов и замечательно трансформируется в другие позы: можно закинуть ноги партнеру на плечи или перекрестить, а также уйти в „наездницу“», — объясняет сексолог.
Бабочка
В этой позе женщина закидывает ноги на плечи мужчины. Также можно подложить подушку под таз, и угол входа будет уже немного другой, есть еще вариант, когда мужчина поддерживает таз женщины руками. Здесь — женщина может подкачать мышцы тазового дна, поэтому по время вагинальных фрикций Алина Мурзагалиева советует сжимать мышцы, это доставит обоим партнерам удовольствие. В данной позе происходит отток крови, и у девушки есть все шансы получить маточный оргазм. А помочь здесь может мужчина, задав правильный ритм.
Догги-стайл или коленно-локтевая
В этой позе можно позволить расслабится себе и отдать всю доминацию партнеру, а самое главное, что оба партнера могут контролировать темп и ритм. Здесь влагалище девушки становится шире, и есть возможность пролонгировать ощущения и сделать секс более длительным.
Ложечки
Оба партнера на боку, мужчина подстраивается сзади. Казалось бы, поза классическая, но именно в ней проникновение становится узким, так как ноги партнерши соединены, и вход во влагалище становится более узким и упругим, что повышает ощущения в эрогенных зонах обоих партнеров.
Наездница
Самая популярная поза, но именно в ней женщина может простимулировать зону G на передней стенке влагалища, зону К на задней, отвечающую за анальный оргазм, и зону А, позволяющую получить маточный оргазм.
«За счет наклона корпуса вы можете усилить силу давления на зоны, проконтролировать процесс, а также доставить себе и партнеру максимум удовольствия», — заключила эксперт.