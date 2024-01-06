Топ-5 лучших поз для получения женского оргазма: удовольствие гарантировано

Бабочка

В этой позе женщина закидывает ноги на плечи мужчины. Также можно подложить подушку под таз, и угол входа будет уже немного другой, есть еще вариант, когда мужчина поддерживает таз женщины руками. Здесь — женщина может подкачать мышцы тазового дна, поэтому по время вагинальных фрикций Алина Мурзагалиева советует сжимать мышцы, это доставит обоим партнерам удовольствие. В данной позе происходит отток крови, и у девушки есть все шансы получить маточный оргазм. А помочь здесь может мужчина, задав правильный ритм.

Догги-стайл или коленно-локтевая

В этой позе можно позволить расслабится себе и отдать всю доминацию партнеру, а самое главное, что оба партнера могут контролировать темп и ритм. Здесь влагалище девушки становится шире, и есть возможность пролонгировать ощущения и сделать секс более длительным.

Ложечки

Оба партнера на боку, мужчина подстраивается сзади. Казалось бы, поза классическая, но именно в ней проникновение становится узким, так как ноги партнерши соединены, и вход во влагалище становится более узким и упругим, что повышает ощущения в эрогенных зонах обоих партнеров.

Наездница

Самая популярная поза, но именно в ней женщина может простимулировать зону G на передней стенке влагалища, зону К на задней, отвечающую за анальный оргазм, и зону А, позволяющую получить маточный оргазм.