Топ-5 главных женских ошибок в постели: чем на самом деле недовольны мужчины

2. Стесняются сказать о своих потаенных желаний , боятся осуждения или что партнер вообще отвернется, потому что таких «извращенских» фантазий никогда ни у кого не было, по ее мнению, а она же приличная девушка. Опять же важно поработать над внутренними установками – иначе можно всю жизнь играть роль этой самой «хорошей девочки» и не получить максимального кайфа от секса и всей жизни в целом.

«Поверьте, у мужчины тоже есть тайные желания, о которых он стесняется сказать, боясь, что над ним посмеются - обязательно нужно научиться говорить про это и делать это очень деликатно», - отметила эксперт.