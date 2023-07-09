Топ-5 главных женских ошибок в постели: чем на самом деле недовольны мужчины
Телесный терапевт Мащенко назвала 5 главных женских ошибок в сексе.
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Секс – неотъемлемая часть практически любых любовных отношений. Однако для некоторых пар интим является источником не удовольствия, а проблем. Зачастую такое случается из-за ошибок, допускаемых в постели. Но их вполне можно исправить. «Страсти» совместно с телесно-ориентированным терапевтом Анастасией Мащенко решил посмотреть на половой акт глазами мужчины и выявить, что девушка может делать не так. Всего определили пять самых распространенных моментов.
1. Нет вовлеченности в процесс, потому что есть концентрация на своих чаще всего придуманных комплексах.
Здесь необходимо поработать со своей головой, чтобы избавиться от лишней шелухи, которую женщине когда-то навесили - общество, соцсети, подруги в школе – что есть некий идеал, к которому нужно стремиться, и пока ты не такая, «ты не имеешь права» наслаждаться, гордиться своим телом.
Анастасия Мащенко
Телесно-ориентированный терапевт и энергопрактик, автор проекта "Новая Я"
2. Стесняются сказать о своих потаенных желаний, боятся осуждения или что партнер вообще отвернется, потому что таких «извращенских» фантазий никогда ни у кого не было, по ее мнению, а она же приличная девушка. Опять же важно поработать над внутренними установками – иначе можно всю жизнь играть роль этой самой «хорошей девочки» и не получить максимального кайфа от секса и всей жизни в целом.
«Поверьте, у мужчины тоже есть тайные желания, о которых он стесняется сказать, боясь, что над ним посмеются - обязательно нужно научиться говорить про это и делать это очень деликатно», - отметила эксперт.
3. Запрещают себе проявиться, как хочется: двигаться, звучать, может даже побыть немного сумасшедшей. Рычите, как пантера, ведите себя, как кошечка, ходите на четвереньках, облизывайте свои ручки – да что угодно!
Мужчины любят, когда женщина наслаждается процессом, любят смотреть, как ей хорошо и что она позволяет себе быть разной – раскованной, слабой, дерзкой, любой! Это нормально. Если хочется потанцевать для своего мужчины – действуйте!
Анастасия Мащенко
Телесно-ориентированный терапевт и энергопрактик, автор проекта "Новая Я"
4. Есть травмировавшие истории из прошлого: насилие, болезненные роды. И это привело к зажимам в теле, отсюда боль во время полового акта. Здесь необходимо поработать с головой и телом, чтобы эти зажимы ушли и открылись новые грани наслаждения в сексуальном акте.
5. Нет знания, понимания, как устроено у него «там» и соответственно - неуверенность в своих действиях. «Тут все просто, нужно только спросить: «А как нравится именно ему, чего хотелось бы?» Чувствительность у всех разная и нужно узнавать у каждого человека, как и что ему нравится», - подчеркнула Анастасия Мащенко.