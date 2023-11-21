Топ-4 пластических операций, о которых чаще всего жалеют россиянки
Пластический хирург Алексанян рассказал о 4 операциях, о которых жалеют пациенты.
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Тренды задают моду не только в одежде, но и в пластической хирургии. Большинство пациентов приходят в кабинет врачей с просьбой сделать им нос, губы или скулы, как у знаменитости. Но не все операции обрекают вашу внешность на успех, многие из них уже давно в стоп-листе у компетентных пластических хирургов. Какие вмешательства делать не стоит, порталу «Страсти» рассказал главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.
Удаление комков Биша
Пресловутые жировые скопления в области щек, доставшиеся нам в младенческом возрасте, кажется сильно портят общую картину внешности, добавляя объема и лишая лицо выразительности. С целью избавиться от злополучных комков девушки записываются к пластическому хирургу. Предложение сделать скулы выразительными как у Анджелины Джоли звучит достаточно заманчиво. И действительно операция дает ощутимый эффект, сразу после удаления комков Биша лицо становится стройным и изящным, скулы выглядят утонченно, а образ в целом смотрится достаточно кинематографично. Но что происходит потом? С началом процесса старения кожа лица начинает терять упругость, в результате под воздействием гравитационного птоза щёки начинают провисать, а на месте образовавшихся в результате операции пустот образуется впадины.
Выглядят такие последствия очень неэстетично. Но, к сожалению, даже современная медицина в данном случае бессильна. Последствия невозможно убрать путём пластической хирургии.
Тигран Алексанян
Главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор
Броулифт
Эта операция для многих является спасением от неудачного перманентного макияжа бровей. Девушки просто приходят к пластическому хирургу и добровольно просят вырезать им брови. Правда, соглашаются на проведение таких операций разве что хирурги-гастарбайтеры, целью которых является простой заработок.
«Данная операция чревата видимыми рубцами и после ее проведения путь к красивым бровям возможен только через новый перманентный макияж. Надо ли говорить, что нарисованные брови никогда не заменят естественные? К сожалению, исправить последствия броулифта невозможно. Некоторые прибегают к этой операции для того, чтобы приподнять брови и сделать взгляд более открытым, но и такая цель часто оказывается провальной. Тут важно не переборщить, иначе слишком приподнятые брови будут делать лицо вечно удивленным и выглядеть это будет как минимум неестественно, да и вообще странно», - отметил эксперт.
Инстанос
Такое название получил маленький, тонкий, вздернутый нос, который перекочевал в реальность из социальных сетей. Активное использование соцсетей и постоянная съемка на фронтальную камеру стала частью жизни современного общества. Однако фронтальная камера сильно искажает изображение лица, для этого разработчики придумали фильтры и маски, которые делают лицо аккуратным и красивым, оттуда и появился нос такой странной формы.
В кадре он действительно смотрится аккуратно и вполне симпатично, но в жизни выглядит неестественным и идет далеко не всем девушкам. Однако это до сих пор не останавливает некоторых дам, и они идут к пластическим хирургам за вот таким носом.
Ринопластика — это ювелирная работа, которая требует индивидуального подхода, нельзя сделать одинаковые носы под копирку всем пациентам. Мы все разные от природы и каждый рождается с уникальными чертами лица, поэтому то, что идет одним, совсем не к лицу другим. Инстанос выглядит как свиной пяточок, делает лицо искусственным и выглядит странно.
Тигран Алексанян
Главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор
Булхорн
Такое название получила операция по коррекции формы верхней губы. Пластический хирург иссекает участок кожи между губой и кончиком носа и подшивает верхнюю губу, как бы выворачивая и приподнимая ее, швы при этом располагаются под ноздрями пациента. Вообще такая операция делается строго по показаниям, но часто за ней приходят девушки, для которых анатомически такая операция невозможна. Однако даже если вы попадаете в категорию пациентов, которые могут себе позволить сделать такую хейлопластику, то будьте готовы к тому, что с наступлением первых признаков старения, когда кожа перестает быть упругой и начинает провисать, послеоперационные рубцы опускаются и становятся видимыми, что, конечно, выглядит неэстетично.
«Помните, что все перечисленные операции имеют неприятные последствия, да и вообще пластика несет определенные риски. Поэтому стоит внимательно подходить к выбору пластического хирурга и обязательно консультироваться с ним по поводу желаемых процедур, а также прислушиваться к его советам и рекомендациям», - заключил Тигран Алексанян.