Топ-4 пластических операций, о которых чаще всего жалеют россиянки

Броулифт

Эта операция для многих является спасением от неудачного перманентного макияжа бровей. Девушки просто приходят к пластическому хирургу и добровольно просят вырезать им брови. Правда, соглашаются на проведение таких операций разве что хирурги-гастарбайтеры, целью которых является простой заработок.

«Данная операция чревата видимыми рубцами и после ее проведения путь к красивым бровям возможен только через новый перманентный макияж. Надо ли говорить, что нарисованные брови никогда не заменят естественные? К сожалению, исправить последствия броулифта невозможно. Некоторые прибегают к этой операции для того, чтобы приподнять брови и сделать взгляд более открытым, но и такая цель часто оказывается провальной. Тут важно не переборщить, иначе слишком приподнятые брови будут делать лицо вечно удивленным и выглядеть это будет как минимум неестественно, да и вообще странно», - отметил эксперт.

Инстанос

Такое название получил маленький, тонкий, вздернутый нос, который перекочевал в реальность из социальных сетей. Активное использование соцсетей и постоянная съемка на фронтальную камеру стала частью жизни современного общества. Однако фронтальная камера сильно искажает изображение лица, для этого разработчики придумали фильтры и маски, которые делают лицо аккуратным и красивым, оттуда и появился нос такой странной формы.

В кадре он действительно смотрится аккуратно и вполне симпатично, но в жизни выглядит неестественным и идет далеко не всем девушкам. Однако это до сих пор не останавливает некоторых дам, и они идут к пластическим хирургам за вот таким носом.