Топ-4 мировых звезд, которых изуродовала пластическая хирургия
Хирург Алексанян перечислил звезд, которых изуродовали пластические операции.
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Не все знаменитости готовы признавать тесное знакомство с пластическими хирургами. Когда работа сделана тонко, в этом нет нужды – образ гармоничен и обсуждение новой внешности быстро сходит на нет. Но иногда поклонники годами обсуждают различные вмешательства кумиров – ведь операция привела к потере индивидуальности и гармонии. Портал «Страсти» узнал у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна, какие операции звезды сделали зря.
Деми Мур
Знаменитой актрисе уже 61 и выглядит она прекрасно! Деми ведет отчаянную борьбу с любыми признаками возраста, не жалея денег на пластику. Каждое ее появление на публике – это яркое событие, детальное обсуждение лица и фигуры. По мнению специалистов, у Мур уже есть определенная зависимость от хирургических вмешательств – она не думает о мягкой эстетической коррекции, ей нужно удивить, а иногда и шокировать публику.
Несколько лет назад, во время романа актрисы с Эштоном Катчером, метаморфозы с внешностью носили безобидный характер. Актриса тщательно следила за собой, выглядела моложе, но за черту не переступала. Но позже началась гонка за вечной молодостью.
Сначала, чтобы убрать возрастные признаки с тела, Деми сделала липомоделирование зоны коленей. Так актриса получила подтянутые и помолодевшие ноги без неровностей. Особое отношение у Мур к контурам лица. Пару лет назад она удалила комки Биша и сделала очередную подтяжку. Если Мур перебарщивает с инъекционными методиками, то иногда на фотографиях четко видны натянутые скулы и слишком впалые щеки, что выглядит неэстетично.
Тигран Алексанян
Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic
Мэг Райан
Для обаятельной актрисы естественность и приятная глазу простота была частью образа – как в кино, так и на красной ковровой дорожке. Но желание продлить молодость всеми возможными способами победило – актриса не смогла красиво постареть. «После обращения к пластическим хирургам, лицо стало асимметричным, излишне натянутым, глаза - узкими, заплывшими. Отечность вызвана неудачным липофилингом и избытком филлеров. Также, возможно, был сделан не слишком корректный эндоскопический лифтинг», - отметил пластический хирург.
Стивен Тайлер
Лидер известной рок-группы прославился не только благодаря своим хитам, но и как любитель пробовать все новинки бьюти-индустрии. Сосчитать, сколько раз Стивен обращался к пластическим хирургам – сложно. Он прибегал к нитевому лифтингу, различным подтяжками, ринопластике, инъекциям. Отсутствие чувства меры отразилось на лице – лицо Тайлера считается самым искусственным в Голливуде. Ни одна из операций омолаживающего эффекта так и не принесла.
Памела Андерсон
Многие знают знаменитую спасательницу Малибу как обладательницу роскошного бюста – в свое время он был визитной карточкой актрисы. Но, конечно, Памела побывала в кабинетах хирургов еще много раз, чтобы довести тело и лицо до совершенства.
Неудачным решением стала коррекция бровей и верхней зоны лица. Первоначально операция была задумана для того, чтобы сделать взгляд слегка коварным, но в итоге тонкие и дугообразные ниточки навсегда стали спутниками Памелы и испортили ее внешний облик. Впоследствии актриса стала больше двигаться в направлении естественной красоты, но не все прошлые ошибки получилось исправить.
Стремление добиться какого-то идеала – самый неверный подход при обращении к эстетической медицине. Добиться красоты можно лишь в рамках своей индивидуальности, природных особенностей. Только учитывая черты, пропорции, строение лица можно добиться яркого эффекта, а не пытаться перекраивать внешность до неузнаваемости в надежде на омоложение. Когда пластический хирург ценит свой труд, доверяет эстетическому вкусу, он всегда придерживается в работе этого правила. Тогда пациенты получают уникальную возможность как можно дольше оставаться привлекательными и молодыми.
Тигран Алексанян
Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic