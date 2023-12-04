Топ-4 мировых звезд, которых изуродовала пластическая хирургия

Не все знаменитости готовы признавать тесное знакомство с пластическими хирургами. Когда работа сделана тонко, в этом нет нужды – образ гармоничен и обсуждение новой внешности быстро сходит на нет. Но иногда поклонники годами обсуждают различные вмешательства кумиров – ведь операция привела к потере индивидуальности и гармонии. Портал «Страсти» узнал у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна, какие операции звезды сделали зря.

Деми Мур

Знаменитой актрисе уже 61 и выглядит она прекрасно! Деми ведет отчаянную борьбу с любыми признаками возраста, не жалея денег на пластику. Каждое ее появление на публике – это яркое событие, детальное обсуждение лица и фигуры. По мнению специалистов, у Мур уже есть определенная зависимость от хирургических вмешательств – она не думает о мягкой эстетической коррекции, ей нужно удивить, а иногда и шокировать публику.

Несколько лет назад, во время романа актрисы с Эштоном Катчером, метаморфозы с внешностью носили безобидный характер. Актриса тщательно следила за собой, выглядела моложе, но за черту не переступала. Но позже началась гонка за вечной молодостью.