Топ-3 зимних операций: что лучше менять в себе в холодное время года

Почему методика привлекает пациентов?

хирург бережно работает с тканями носа. Smas-слой при закрытом бескровном методе остается целостным. Сохранность сосудов позволяет снизить до минимума отечность и синяки;

от более травмирующего открытого метода, методику отличает отсутствие ненужных повреждений. Пациенту не стоит беспокоиться о том, что будет нарушено качество и структура кожи и останутся рубцы;

так как хирургическое вмешательство очень мягкое и корректное, сохраняется индивидуальность. Также собственные авторские разработки и опыт хирурга позволяют работать с возрастными пациентами, где особенно важно минимизировать стрессы и лишние переживания;

ринопластику можно и нужно совмещать с септопластикой, если на это есть показания – отсутствие правильного здорового дыхания. Еще один плюс на тех, кому важен не только эстетический, но и заметный омолаживающий результат – возможность комбинировать операцию с липофилингом лица и шеи.

Моделирование тела

Изменить рельеф, форму фигуры или груди, можно в любое время года. Но чаще всего пациенты выбирают коррекцию зимой. Летом, конечно, подобные операции тоже проводятся, но процесс восстановления может доставлять больше дискомфорта – в жару в компрессионном белье очень неудобно. А носить его нужно обязательно и достаточно долго. Швы также необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей, так как рубцы могут стать темнее, грубее или увеличиться в размерах. Есть и еще одна пусть не явная, но все же существенная причина в пользу зимней пластики – череда праздников и выходных дают возможность провести время максимально спокойно и комфортно дома и дать организму прийти в себя.

Лифтинг лица

Многие пациенты обращаются к эстетической медицине с целью омоложения. Когда косметические процедуры уже не дают видимого эффекта, кардинальным решением возрастных изменений будет круговая пластика лица и различные вариации по работе с лицом и шеей: эндоскопический лифтинг лба и висков, платизмопластика, SMAS-лифтинг, блефаропластика. Конечно, самое главное условие для успеха – это руки, которым пациент доверил свое преображение. Еще одним важным критерием будет правильно проведенный период реабилитации. Кроме соблюдения режима дня, отсутствия физической активности и правильного косметологического ухода, важно на определенный период, рекомендованный хирургом, отказаться от пребывания на солнце и солярия.