Топ-3 зимних операций: что лучше менять в себе в холодное время года
Пластический хирург Алексанян назвал 3 операции, которые лучше делать зимой.
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Для большинства пластических операций благодаря современным технологиям и авторским методикам не существует такого понятия как сезонность. Но все же есть те, для которых зимнее время наиболее удачно. О них портал «Страсти» узнал у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.
Риносептопластика
Это одна из самых популярных операций, для которой нет погодных и температурных ограничений. Самое главное – психологический настрой, хорошее состояние здоровья и свободное время, которое пациент может выделить на себя. Несмотря на щадящую методику, речь идет о хирургическом вмешательстве, которое предполагает консультации, подготовку и реабилитационный период.
Очень важно идти на такой шаг осознанно, все обсудив с лечащим врачом, в позитивном психологическом и эмоциональном настрое. Это необходимо для прекрасного результата не меньше, чем руки оперирующего врача и работа его команды. Что еще важно? Конечно, выбор клиники с безупречной репутацией и методика проведения операции. Запатентованный авторский бескровный метод обеспечивает деликатный подход, а значит более легкий и комфортный для пациента период восстановления.
Тигран Алексанян
Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике и септопластике, главный врач клиники Art
Почему методика привлекает пациентов?
хирург бережно работает с тканями носа. Smas-слой при закрытом бескровном методе остается целостным. Сохранность сосудов позволяет снизить до минимума отечность и синяки;
от более травмирующего открытого метода, методику отличает отсутствие ненужных повреждений. Пациенту не стоит беспокоиться о том, что будет нарушено качество и структура кожи и останутся рубцы;
так как хирургическое вмешательство очень мягкое и корректное, сохраняется индивидуальность. Также собственные авторские разработки и опыт хирурга позволяют работать с возрастными пациентами, где особенно важно минимизировать стрессы и лишние переживания;
ринопластику можно и нужно совмещать с септопластикой, если на это есть показания – отсутствие правильного здорового дыхания. Еще один плюс на тех, кому важен не только эстетический, но и заметный омолаживающий результат – возможность комбинировать операцию с липофилингом лица и шеи.
Моделирование тела
Изменить рельеф, форму фигуры или груди, можно в любое время года. Но чаще всего пациенты выбирают коррекцию зимой. Летом, конечно, подобные операции тоже проводятся, но процесс восстановления может доставлять больше дискомфорта – в жару в компрессионном белье очень неудобно. А носить его нужно обязательно и достаточно долго. Швы также необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей, так как рубцы могут стать темнее, грубее или увеличиться в размерах. Есть и еще одна пусть не явная, но все же существенная причина в пользу зимней пластики – череда праздников и выходных дают возможность провести время максимально спокойно и комфортно дома и дать организму прийти в себя.
Лифтинг лица
Многие пациенты обращаются к эстетической медицине с целью омоложения. Когда косметические процедуры уже не дают видимого эффекта, кардинальным решением возрастных изменений будет круговая пластика лица и различные вариации по работе с лицом и шеей: эндоскопический лифтинг лба и висков, платизмопластика, SMAS-лифтинг, блефаропластика. Конечно, самое главное условие для успеха – это руки, которым пациент доверил свое преображение. Еще одним важным критерием будет правильно проведенный период реабилитации. Кроме соблюдения режима дня, отсутствия физической активности и правильного косметологического ухода, важно на определенный период, рекомендованный хирургом, отказаться от пребывания на солнце и солярия.
Соблюдать это проще, когда за окном зима. Прогулки на свежем морозном воздухе будут помогать снижать болевой синдром, улучшать циркуляцию крови и способствовать уменьшению отеков. Вдвойне полезно в восстановительный период оказаться за городом – гулять, восстанавливаться и обязательно приезжать на запланированные хирургом консультации, чтобы контролировать восстановительный процесс.
Тигран Алексанян
Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике и септопластике, главный врач клиники Art